В Україні працює лише 27% ТЕС: Шмигаль розповів про екстремальну ситуацію в енергетиці

Через російські ракетні і дронові атаки Україна втратила 9,2 ГВт електроенергії - це половина потужності, розповів Денис Шмигаль.

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Україна втратила 50% потужностей через атаки РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Віталій Коваль

Україна втратила 50% здатності до генерації електроенергії через російські обстріли. Пріоритетом для уряду є відновлення цієї спроможності перед настанням зими. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі телемарафону.

"Ситуація в енергетиці дуже складна, Росія зруйнувала 50% нашої спроможності генерації електроенергії. Станом на сьогодні через ракетні і дронові атаки ми втратили 9,2 ГВт електроенергії - це половина нашої потужності, з якою ми проходили, наприклад, минулу зиму. Фактично 42 енергетичні блоки зруйновані, 27% великих теплових електростанцій залишаються у робочому стані, 73% зруйновані або пошкоджені і сьогодні не працюють", - розповів Шмигаль.

За його словами, через руйнування або пошкодження не працюють 20 гідроенергетичних блоків. Їх загальна потужність - 1,3 ГВт.

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"Ми працюємо над відновленням, над тим, щоб запустити до опалювального сезону якнайбільше генерації. Працюємо над захистом того, що відновлено, і того, що збережено", - наголосив прем'єр-міністр.

Шмигаль зазначив, що розглядаються можливості збільшення імпорту з Європейського союзу.

"У нас фізична спроможність 2,2 ГВт, поки що нам політично дозволяють 1,7 ГВт імпортувати. Ми домовляємося на усіх рівнях і з Єврокомісією для того, щоб спроможність імпортувати була відкрита максимально", - сказав він.

Також, за його словами, проводиться розбудова децентралізованої генерації електроенергії. Україна домовилася з Японією про надання 150 гігаватних генераторів.

Денис Шмигаль Прем'єрміністр України з 4 березня 2020 року. До призначення на посаду глави уряду в період з 1 серпня 2019 року по 5 лютого 2020 року був головою Івано-Франківської обласної адміністрації. До Державної служби працював топ-менеджером на підприємствах бізнесмена Ріната Ахметова – ДТЕК Західенерго і ДТЕК Бурштинська ТЕС.

Відключення світла в Україні – останні новини

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наслідки атак Росії на українську енергетику мають довгостроковий характер. Тому відключення електроенергії стане частиною життя українців на наступні роки.

Також у липні цього року ситуація з відключенням електроенергії може погіршитися і світла може не бути до 10 годин підряд. Цей режим триватиме до вересня, коли знову запрацюють два енергоблоки атомних електростанцій після ремонту.

Як повідомляв Главред, Росія вивела з ладу або захопила понад половину українських електростанцій. До вторгнення 2022 року Україна виробляла близько 55 ГВт електроенергії, але ця потужність впала нижче 20 ГВт через атаки та окупацію.

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