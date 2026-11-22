Джаред Кушнер заявив про розробку механізму з чіткими зобов’язаннями, взаємними обов’язками та надійним виконанням.

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У США розповіли про хід переговорів щодо гарантій для України / Колаж: Главред, фото: ОП

Головне із заяв Кушнера:

Україна, США, Європа та РФ планують найближчим часом досягти загальної згоди

Розробляється механізм із чіткими зобов’язаннями та взаємними обов’язками

Представники України, США, Європи та Росії планують найближчим часом досягти загальної згоди щодо архітектури європейської безпеки.

Про це заявив спеціальний представник президента США Джаред Кушнер у соцмережі X.

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"Протягом найближчих тижнів у рамках приватних переговорів та багатосторонніх дискусій ми маємо намір співпрацювати з Україною, нашими європейськими партнерами та Росією, щоб спробувати досягти загальної згоди щодо цієї архітектури. Якщо нам вдасться розробити механізм із чіткими зобов’язаннями, взаємними обов’язками та надійним виконанням, це додасть нам більшої впевненості в тому, що всі готові вжити необхідних кроків для досягнення миру", – написав Кушнер.

Він додав, що на даний момент нічого "не вважається узгодженим, доки це не буде узгоджено".

"Але готовність до діалогу з цих історичних питань створює важливу можливість зупинити кровопролиття", – підкреслив він.

Зеленський заявив про загрози з боку РФ для Європи

Президент України Володимир Зеленський попередив, що російські наміри можуть поширюватися й на інші європейські держави. Серед країн, які можуть опинитися в зоні потенційних загроз, він згадав Фінляндію, Швецію, Угорщину та Балтійський регіон.

Окремо український лідер торкнувся перспектив збереження американської військової присутності в Європі. У переговорах із представниками США, за його словами, обговорювалися майбутні механізми захисту континенту після завершення війни та можливі зміни в архітектурі регіональної безпеки.

На думку Зеленського, стратегічна мета Кремля полягає в перегляді існуючого порядку в Європі, включаючи державні кордони, військовий баланс і розподіл політичного впливу.

/ Інфографіка: Главред

Як раніше повідомляв "Главред", Зеленський раніше заявив про готовність до особистої зустрічі з Володимиром Путіним, якщо це допоможе досягти реального результату для припинення війни. Президент наголосив, що це не є його особистим бажанням, однак Україна потребує чітких гарантій безпеки у разі проведення таких переговорів, зокрема в рамках саміту G20.

Нагадаємо, Путін раніше вкотре заперечив наявність агресивних намірів щодо Європи , водночас пригрозивши "відповіддю" на потенційні загрози та поклавши провину за відсутність діалогу на Україну.

Раніше в Берліні зробили важливу заяву щодо завершення війни в Україні. Німеччина зосередиться на підтримці України у протидії повномасштабній агресії Росії, заявили в Берліні.

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