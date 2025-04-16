ЗСУ застосовують на фронті нові безпілотники: у чому їх унікальність

Швидкість розгортання та згортання безпілотних комплексів зменшує ризик для екіпажу під час виконання місій.

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ЗСУ застосовують на фронті нові безпілотники / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Міноборони України

Українські захисники почали застосовувати на фронті українські безпілотні авіаційні комплекси В-1. Про це повідомляє Міноборони України.

Ці безпілотники дуже легкі. Вони створені для ураження скупчень живої сили, автомобільної та броньованої техніки, військових об'єктів на лінії бойового зіткнення та у тилу ворога.

Вони можуть нести на собі боєприпаси різних типів.

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"Рух БПЛА забезпечує малошумний потужний двигун. Цей "бомбер" може перебувати в повітрі упродовж декількох годин. Літальні апарати комплексу В-1 мають підвищену стійкість до дії ворожих засобів радіоелектронної боротьби", - йдеться у повідомленні.

Такі комплекси швидко розгортаються та згортаються, що зменшує ризик для екіпажу під час виконання місій.

Лазерна зброя Тризуб - що про неї відомо:

Як повідомляв Главред, Вадим Сухаревський у середині грудня минулого року заявив, що у ЗСУ є лазерна зброя Тризуб. Комплекс дозволяє збивати ворожі військові літаки на відстані 2 тисячі кілометрів.

Лазерні технології вже уражають певні об'єкти, пізніше уточнив Сухаревський.

"РНД - інноваційна діяльність командування, передбачає низку напрямів. Одним із них, у плані боротьби з бортами противника, з його безпілотними повітряними системами, зокрема - пошук рішень у боротьбі з шахедами, привів нас до команд, які активно цим займаються", - говорив командувач СБС.

Україна незабаром отримає можливість збивати ударні дрони РФ за допомогою лазерних технологій зброєю вітчизняного виробництва, говорив Вадим Сухаревський у лютому цього року. За його словами, Тризуб вдалося зробити за декілька місяців.

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