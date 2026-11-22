Коротко:
- Найкращу оцінку критиків отримав фільм "Голдфінгер" із Шоном Коннері
- Найгірше критики оцінили "Вид на вбивство" з Роджером Муром
- Найбільше, з урахуванням інфляції, зібрав "Скайфолл"
Найвищу оцінку кінокритиків серед 27 фільмів про Джеймса Бонда отримав "Голдфінгер" 1964 року з Шоном Коннері - 99% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Найнижчу оцінку - 38% - отримала стрічка "Вид на вбивство" 1985 року з Роджером Муром, а лідером прокату з урахуванням інфляції став "007: Координати "Скайфолл"" 2012 року з Деніелом Крейгом. Рейтинг склали після того, як на роль нового агента 007 затвердили Роберта Паттінсона.
Про це йдеться в матеріалі журналіста The Guardian Ніка Евершеда. Видання порівняло агреговані оцінки критиків на Rotten Tomatoes та міжнародні касові збори кожного фільму франшизи, перераховані з урахуванням інфляції.
20 листопада The Guardian оновив матеріал. Після того як у даних Box Office Mojo щодо старих фільмів виявили помилки, графік зборів перерахували за іншим джерелом, і "Кульова блискавка", "Голдфінгер" та ще кілька картин піднялися в рейтингу вище.
Як зазначає автор, усі фільми франшизи дотримуються однієї формули - елегантний шпигун у костюмі, красиві жінки, бійки та екшн. Однак за якістю та касовими результатами картини помітно відрізняються одна від одної.
Які фільми про Джеймса Бонда критики вважають найкращими?
До п’ятірки фільмів про Бонда з найвищими оцінками критиків увійшли:
- "Голдфінгер" (1964) - 99%;
- "З Росії з любов’ю" (1963) - 97%;
- "Доктор Ноу" (1962) - 95%;
- "Казино "Рояль"" (2006) - 94%;
- "007: Координати "Скайфолл"" (2012) - 92%.
Три з п’яти найкращих фільмів - ранні стрічки з Шоном Коннері, ще дві зняті з Деніелом Крейгом.
Які фільми про Бонда найгірше оцінили критики?
Найнижчі оцінки отримали:
- "Вид на вбивство" (1985) - 38%;
- "Людина із золотим пістолетом" (1974) - 40%;
- "Восьминіжка" (1983) - 41%;
- "І цілого світу замало" (1999) - 51%;
- "Помри, але не зараз" (2002) - 55%.
Перші три місця антирейтингу посідають фільми з Роджером Муром, решта два - з Пірсом Броснаном.
Який фільм про Бонда зібрав найбільше грошей?
Найкасовіші фільми про Джеймса Бонда з урахуванням інфляції:
- "007: Координати "Скайфолл"" (2012) - близько 1,7 млрд доларів;
- "Кульова блискавка" (1965) - близько 1,5 млрд доларів;
- "Голдфінгер" (1964) - близько 1,3 млрд доларів;
- "007: СПЕКТР" (2015) - близько 1,2 млрд доларів;
- "Живи і дай померти" (1973) - близько 1,2 млрд доларів.
Найменше, з урахуванням інфляції, заробили:
- "Ліцензія на вбивство" (1989) - близько 350 млн доларів;
- "Вид на вбивство" (1985) - близько 450 млн доларів;
- "Людина із золотим пістолетом" (1974) - близько 520 млн доларів.
Лише два фільми потрапили до п’ятірки лідерів як за оцінками критиків, так і за касовими зборами - це "Голдфінгер" і "Скайфолл".
Чи впорається Роберт Паттінсон із роллю Джеймса Бонда?
Професорка історії кіно, телебачення та культури Лондонського столичного університету Карен Макнеллі у коментарі для London Met назвала вибір Паттінсона маркетинговим успіхом. За її словами, ставка на відомого актора стала для публіки несподіванкою.
"Несподіваний у останній момент поворот із більш досвідченим і знаменитим Паттінсоном - це майстерний хід", - зазначила вона.
Побоювання, на думку експерта, стосуються скоріше самого актора, ніж франшизи. При цьому талант Паттінсона вона оцінює високо.
"Він неймовірно талановитий і, безсумнівно, привнесе в роль нову енергію та власне трактування образу. Фільмам про Джеймса Бонда пощастило, що він у них є", - додала Макнеллі.
Джеймс Бонд - новини
Як повідомляв Главред, навесні Amazon MGM Studios розпочала пошук нового виконавця ролі агента 007. Студія офіційно оголосила кастинг і звернулася до кастинг-директорки Ніни Голд. Голд відома підбором акторів для серіалу "Гра престолів" та фільмів "Зоряні війни".
До оголошення ЗМІ називали кількох претендентів на роль. У травні Variety писало, що роль Бонда може отримати Том Френсіс, лауреат премії Лоренса Олів’є. Серед інших кандидатів тоді згадувалися Джейкоб Елорді, Каллум Тернер та Аарон Тейлор-Джонсон.
Новим агентом 007 зрештою став зірка "Сутінок" і "Бетмена" Роберт Паттінсон. Після оголошення актор уперше з’явився на публіці 20 листопада на показі фільму Крістофера Нолана "Одіссея" в Лондоні. Новий фільм про Бонда зніме Дені Вільнев за сценарієм Стівена Найта.
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