Чи чекати сюрпризів від долара та євро: чого очікувати від ринку цього тижня

НБУ намагається підтримувати стабільність гривні й уникати різких коливань.

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Прогноз курсу на найближчі місяці / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Про що сказав експерт:

Очікувані курсові коридори: 41,4-41,8 грн/долар та 45,5-47 грн/євро

Співвідношення курсу долара до євро, ймовірно, не перевищить 6 грн

У найближчі дні ситуація на валютному ринку залишатиметься стабільною — суттєвих змін не очікується. Експерти прогнозують, що курс долара перебуватиме у межах 41,4–41,8 гривні, а євро — у діапазоні 45,5–47 гривень, повідомляє РБК-Україна.

"Також характерним наступного тижня стане відносний баланс між попитом і пропозицією, адже триває сезон податкових платежів, що знижує активність покупців", — зазначив Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку. відео дня

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Він пояснив, що різниця між курсами на міжбанківському та готівковому ринку залишиться незначною. Це свідчить про те, що український валютний ринок продовжує функціонувати в режимі майже єдиного курсу.

"Якщо говорити про співвідношення курсу долара до євро, то, скоріше за все, воно залишиться на попередньому рівні і не перевищить 6 гривень", — додав Лєсовий.

Також експерт зауважив, що суттєвих ризиків для зростання курсів наразі немає. За його словами, Національний банк пильно стежить за ситуацією і готовий втрутитися в разі потреби, щоб уникнути дестабілізації.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, яким буде курс до 23 травня. У найближчі дні очікується помітна зміна курсу готівкового долара.

Також експерти відповіли, в якій валюті зберігати заощадження. Фахівці вважають, що дохідність від гривневих інструментів може бути більша, ніж від здорожчання долара.

Національний банк України продовжує підтримувати стабільний курс долара на рівні близько 41,5 грн. Він відкладає незначну девальвацію гривні до кінця 2025 року завдяки активним інтервенціям на ринку.

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Хто такий Тарас Лєсовий? Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

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