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"Ми так більше не хочемо": в Кремлі зробили заяву про нові переговори з Україною

Юрій Берендій
21 травня 2025, 17:57
727
В Росії категорично відмовились від припинення вогню для укладення мирної угоди, адже такий сценарій зміцнить оборонні можливості України.
'Ми так більше не хочемо': в Кремлі зробили заяву про нові переговори з Україною
В Кремлі зробили заяву про нові переговори з Україною / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Лавров висунув нову умову для переговорів з Україною
  • В Кремлі зробили заяву про місце нових переговорів з Україною

Росія категорично відмовляється від безумовного припинення вогню у війні проти України, мотивуючи це нібито загрозою переозброєння ЗСУ з боку Заходу. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час візиту до Єревана, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Після зустрічі з главою МЗС Вірменії Араратом Мірзояном Лавров заявив, що припинення бойових дій нібито вигідне Заходу, який хоче переозброїти Україну.

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"Припинення вогню без будь-яких умов на місяць, а то й на довше, щоб ми змогли в спокійній обстановці доозброїти Україну, щоб Україна могла зміцнити свої оборонні позиції", – сказав Лавров.

Свої заяви глава російської дипломатії продовжив під час зустрічі зі студентами та викладачами російських вишів у Вірменії. Там він вкотре повторив наративи про "зрадницькі дії Заходу" у 2014 році, Мінських домовленостях та в 2022 році, коли, за його словами, "Україні заборонили підписати мирну угоду".

"Зараз, коли нам кажуть: "Давайте перемир'я, а там подивимося" - ні, хлопці. Ми вже були в цих історіях, ми так більше не хочемо", - розповів Лавров.

Дивіться відео заяви Лаврова про умову переговорів з Україною про припинення вогню:

'Ми так більше не хочемо': в Кремлі зробили заяву про нові переговори з Україною
/ Фото: скріншот

Лавров також заявив, що "справжні наміри" європейських країн нібито виказують їхні заклики до Вашингтона посилити санкційний тиск на Росію.

Крім того, речник російського диктатора Дмитро Пєсков в коментарі російським пропагандистам підтвердив, що робота над меморандумом щодо мирного врегулювання між Росією та Україною ведеться динамічно, і, що нібито "ніхто не зацікавлений в затягуванні процесу".

За словами Пєскова, під час переговорів у Стамбулі сторони домовилися про те, що перелік умов для припинення вогню буде сформований окремо. При цьому питання щодо місця наступного раунду переговорів наразі залишається відкритим — рішення ще не ухвалено.

"Росія не отримувала конкретних пропозицій від Ватикану щодо співпраці в мирному врегулюванні", - сказав він.

Речник підтвердив, що триває підготовка до обміну полоненими у форматі "1000 на 1000". Окремо він повідомив, що йдуть контакти між Росією і США з підготовки обміну ув’язненими за формулою "9 на 9", однак конкретні терміни поки не обговорюються.

"Москві і Вашингтону потрібно відтворити зруйновану договірно-правову базу зі стратегічної стабільності", - наголосив він.

Щодо ситуації в Балтійському морі, речник Кремля заявив, що Росія захищатиме свої судна всіма доступними засобами та вже показала здатність реагувати жорстко.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, конкретних термінів укладення мирної угоди між Росією та Україною наразі немає, переговорний процес перебуває лише на початковому етапі. Про це заявив Дмитро Пєсков.

Своєю чергою, президент США Дональд Трамп повідомив, що Україна демонструє готовність до припинення вогню, однак для оцінки реального прогресу потрібен час.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна веде консультації з міжнародними партнерами щодо можливості прямих переговорів із Росією.

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Хто такий Дмитро Пєсков?

Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.

Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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