Він повинен був будувати літаки: у Києві ракета вбила 17-річного Даню та його батьків

Хлопець разом з батьками та молодшою сестрою був у квартирі на першому поверсі зруйнованого будинку.

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РФ вбила у Києві 17-річного Даню Худя та його батьків / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Володимир Зеленський, Facebook/Їх убила Росія

Що відомо:

РФ вдарила ракетою по житловому будинку в Києві

Внаслідок атаки загинув 17-річний Данило та його батьки

Російські окупанти вдарили по Києву балістичною ракетою і вбили майже всю родину. На першому поверсі зруйнованого будинку жив 17-річний Данило Худя, його мама, тато та сестра. Ракета в одну секунду вбила хлопця з батьками, сестра вижила, але перебуває в лікарні. Про це розповідає ТСН.

В одній кімнаті були батько, мати, син та дочка

Хлопець навчався на другому курсі у Київському авіаційному фаховому коледжі за спеціальністю "Авіаційна та ракетна космічна техніка". Завідувач кафедри Сергій Толстой розповів, що родина мешкала у квартирі на першому поверсі, всі вони були в одній кімнаті. Спершу рятувальники знайшли тіло батька Данила. Батько, мати та Данило стали 10, 11 та 12 жертвами.

відео дня

"До останнього повідомлялось, що було 9 жертв. Але в кінця дня, вчора, коли почали розбирати завали на тому місці, де була квартира Дані на першому поверсі, знайшли його та батьків. З їхньої сім’ї вдалось врятувати сестру Дані, це дівчинка-підліток, вона зараз в лікарні. Як їй вдалось врятуватись — складно відповісти. Мені повідомляли, що вони всі були в одній кімнат", — розповів нам Сергій Толстой.

На місце трагедії одразу прибігли друзі хлопчика. Десятки підлітків та дорослі чекали з надією, що його врятують.

"Сподівались на це і однокласники Дані, які прийшли на місце трагедії…Виявилось, що загинуло пів родини", — резюмував Толстой.

Староста групи Артем Назаренко згадує, що Даня був дуже веселим хлопцем. Він займався спортом.

"Загинув наш студент 17-річний Даня Худя. Цей хлопець був дуже веселим, позитивним, любив жартувати, вчився середньо, все, що стосувалось навчальної програми — здавав. Активно займався спортом, баскетболом. Можливо, мріяв стати баскетболістом", - сказав Артем Назаренко.

За два роки Даня почав би будувати літаки

Сергій Толстой зазначив, що цього року Данило планував почати працювати на авіацію, а вже за два роки повинен був отримати диплом технолога та почати будувати літаки.

"Це перший наш студент коледжу, який загинув будучи цивільним. Ми поховали дуже багато студентів і випускників військових, а серед цивільних Даня перший, дай Боже, і останній", - сказав Сергій Толстой.

Батько був військовим, а молодша сестра ходила до школи з величезним військовим рюкзаком - подарунок від тата

У столичній школі №96 ім. О.К. Антонова повідомили, що родина Худя була багатодітною. У подружжя було четверо дітей, всі вони навчалися у цій школі. Старші діти Ігор та Дар'я жили окремо, вони почали будувати своє доросле життя. У тій квартирі жили мама Вікторія, тато Олег та молодші діти - Даня та Яніна. Даня випустився з 9-го класу у 2023 році.

"Неймовірно активний і талановитий. Він залюбки співав і танцював, обожнював сцену Наш Даня був найкращим танцівником "Київського вальсу"! Він був улюбленцем однокласників! І саме вони чергували з п’ятої ранку в той чорний день, із надією в серці, з трепетом у душі, що "ДАНЯ ЖИВИЙ!" - йдеться у повідомленні.

Батько Олег був військовим. Він пішов захищати країну під час повномасштабного вторгнення. Всі з нетерпінням чекали його у відпустку. Він подарував величезний військовий рюкзак своїй меншій донечці і Яніна щодня ходила з ним до школи.

"Батько для дітей був авторитетом та прикладом справжнього чоловіка. Коли згадуєш Вікторію, маму, одразу на думку приходить якийсь спокій, виваженість та постійна турбота. В неї серце було, яке зігріває. У світ вела своїх пташенят-дітей за руку з мудрою порадою та любов’ю", - написали на сторінці школи.

У Києві загинула родина Худя / фото: facebook/школа №96 ім. О. А. Антонова

Друзі Дані чекали на диво з другої години ночі

Класний керівник Яна Ласькова розповіла, що друзі Дані чекали на порятунок свого друга з 2-ї години ночі. Сьогодні, 25 квітня, вони прийшли з квітами та фотографіями друга і його батьків, щоб вшанувати його пам'ять.

"Сподіваюся, в кожного, хто стоїть, залишить в серці його невблаганне ім'я, тому що він дуже був хорошою людиною. Дитина, яка завжди товаришувала. Ви ж бачите, скільки дітей прийшло. Всі просто його обожнювали. Це наша легенда, яка підтримувала завжди. Їм дуже важко. Хлопці принесли фотографії. Діти з учорашнього дня з 2-х ночі чекали, що вийде їх друг і Даня буде живий. Діти настільки віддано стоять вже другий день, не відходять. Неймовірно дуже важко. Неможливо пережити, все це бачити, постраждати, але найголовніше - це життя людини", - сказала Яна Ласькова.

Мережею розлетілись чутливі відео із вшануванням пам'яті загиблого Дані та його родини.

Дивіться відео про загиблого Данила Худя та його родину:

Росіяни вбили ракетою у Києві 17-річного Данила та його батьків / фото: скріншот

На сторінці у Facebook "Їх убила Росія" зазначається, що у Дані залишилися дві сестри та старший брат. Молодша сестра, яка була у тій самій квартирі, перебуває у лікарні.

Удар по Києву 24 квітня - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 24 квітня російські війська здійснили масований ракетно-дроновий удар по Києву. Унаслідок атаки в столиці загинули мирні жителі, десятки отримали поранення. Місцеві мешканці розповідають, що не чули повітряної тривоги, а прокинулися вже від потужних вибухів.

За останніми даними ДСНС та МВС, кількість загиблих унаслідок удару зросла до 12, ще близько 90 людей отримали поранення.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що окупанти використали балістичну ракету північнокорейського виробництва для удару по столиці.

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