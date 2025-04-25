Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Він повинен був будувати літаки: у Києві ракета вбила 17-річного Даню та його батьків

Ангеліна Підвисоцька
25 квітня 2025, 23:37
266
Хлопець разом з батьками та молодшою сестрою був у квартирі на першому поверсі зруйнованого будинку.
Даня Худя и его семья, удар по Киеву
РФ вбила у Києві 17-річного Даню Худя та його батьків / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Володимир Зеленський, Facebook/Їх убила Росія

Що відомо:

  • РФ вдарила ракетою по житловому будинку в Києві
  • Внаслідок атаки загинув 17-річний Данило та його батьки

Російські окупанти вдарили по Києву балістичною ракетою і вбили майже всю родину. На першому поверсі зруйнованого будинку жив 17-річний Данило Худя, його мама, тато та сестра. Ракета в одну секунду вбила хлопця з батьками, сестра вижила, але перебуває в лікарні. Про це розповідає ТСН.

В одній кімнаті були батько, мати, син та дочка

Хлопець навчався на другому курсі у Київському авіаційному фаховому коледжі за спеціальністю "Авіаційна та ракетна космічна техніка". Завідувач кафедри Сергій Толстой розповів, що родина мешкала у квартирі на першому поверсі, всі вони були в одній кімнаті. Спершу рятувальники знайшли тіло батька Данила. Батько, мати та Данило стали 10, 11 та 12 жертвами.

відео дня

"До останнього повідомлялось, що було 9 жертв. Але в кінця дня, вчора, коли почали розбирати завали на тому місці, де була квартира Дані на першому поверсі, знайшли його та батьків. З їхньої сім’ї вдалось врятувати сестру Дані, це дівчинка-підліток, вона зараз в лікарні. Як їй вдалось врятуватись — складно відповісти. Мені повідомляли, що вони всі були в одній кімнат", — розповів нам Сергій Толстой.

На місце трагедії одразу прибігли друзі хлопчика. Десятки підлітків та дорослі чекали з надією, що його врятують.

"Сподівались на це і однокласники Дані, які прийшли на місце трагедії…Виявилось, що загинуло пів родини", — резюмував Толстой.

Староста групи Артем Назаренко згадує, що Даня був дуже веселим хлопцем. Він займався спортом.

"Загинув наш студент 17-річний Даня Худя. Цей хлопець був дуже веселим, позитивним, любив жартувати, вчився середньо, все, що стосувалось навчальної програми — здавав. Активно займався спортом, баскетболом. Можливо, мріяв стати баскетболістом", - сказав Артем Назаренко.

  • Наслідки російського ракетного удару по Києву 24 квітня 2025 року
    Наслідки російського ракетного удару по Києву 24 квітня 2025 року Фото: МВС України
  • Наслідки російського ракетного удару по Києву 24 квітня 2025 року
    Наслідки російського ракетного удару по Києву 24 квітня 2025 року Фото: МВС України
  • Наслідки російського ракетного удару по Києву 24 квітня 2025 року
    Наслідки російського ракетного удару по Києву 24 квітня 2025 року Фото: МВС України
  • Наслідки російського ракетного удару по Києву 24 квітня 2025 року
    Наслідки російського ракетного удару по Києву 24 квітня 2025 року Фото: МВС України
  • Наслідки російського ракетного удару по Києву 24 квітня 2025 року
    Наслідки російського ракетного удару по Києву 24 квітня 2025 року Фото: МВС України
  • Наслідки російського ракетного удару по Києву 24 квітня 2025 року
    Наслідки російського ракетного удару по Києву 24 квітня 2025 року Фото: МВС України
  • Наслідки російського ракетного удару по Києву 24 квітня 2025 року
    Наслідки російського ракетного удару по Києву 24 квітня 2025 року Фото: МВС України
  • Наслідки російського ракетного удару по Києву 24 квітня 2025 року
    Наслідки російського ракетного удару по Києву 24 квітня 2025 року Фото: МВС України
  • Наслідки російського ракетного удару по Києву 24 квітня 2025 року
    Наслідки російського ракетного удару по Києву 24 квітня 2025 року Фото: МВС України
  • Наслідки російського ракетного удару по Києву 24 квітня 2025 року
    Наслідки російського ракетного удару по Києву 24 квітня 2025 року Фото: МВС України
  • Наслідки російського ракетного удару по Києву 24 квітня 2025 року
    Наслідки російського ракетного удару по Києву 24 квітня 2025 року Фото: МВС України
  • Наслідки російського ракетного удару по Києву 24 квітня 2025 року
    Наслідки російського ракетного удару по Києву 24 квітня 2025 року Фото: МВС України
  • Наслідки російського ракетного удару по Києву 24 квітня 2025 року
    Наслідки російського ракетного удару по Києву 24 квітня 2025 року Фото: МВС України
  • Наслідки російського ракетного удару по Києву 24 квітня 2025 року
    Наслідки російського ракетного удару по Києву 24 квітня 2025 року Фото: МВС України

За два роки Даня почав би будувати літаки

Сергій Толстой зазначив, що цього року Данило планував почати працювати на авіацію, а вже за два роки повинен був отримати диплом технолога та почати будувати літаки.

"Це перший наш студент коледжу, який загинув будучи цивільним. Ми поховали дуже багато студентів і випускників військових, а серед цивільних Даня перший, дай Боже, і останній", - сказав Сергій Толстой.

Батько був військовим, а молодша сестра ходила до школи з величезним військовим рюкзаком - подарунок від тата

У столичній школі №96 ім. О.К. Антонова повідомили, що родина Худя була багатодітною. У подружжя було четверо дітей, всі вони навчалися у цій школі. Старші діти Ігор та Дар'я жили окремо, вони почали будувати своє доросле життя. У тій квартирі жили мама Вікторія, тато Олег та молодші діти - Даня та Яніна. Даня випустився з 9-го класу у 2023 році.

"Неймовірно активний і талановитий. Він залюбки співав і танцював, обожнював сцену Наш Даня був найкращим танцівником "Київського вальсу"! Він був улюбленцем однокласників! І саме вони чергували з п’ятої ранку в той чорний день, із надією в серці, з трепетом у душі, що "ДАНЯ ЖИВИЙ!" - йдеться у повідомленні.

Батько Олег був військовим. Він пішов захищати країну під час повномасштабного вторгнення. Всі з нетерпінням чекали його у відпустку. Він подарував величезний військовий рюкзак своїй меншій донечці і Яніна щодня ходила з ним до школи.

"Батько для дітей був авторитетом та прикладом справжнього чоловіка. Коли згадуєш Вікторію, маму, одразу на думку приходить якийсь спокій, виваженість та постійна турбота. В неї серце було, яке зігріває. У світ вела своїх пташенят-дітей за руку з мудрою порадою та любов’ю", - написали на сторінці школи.

семья Худя
У Києві загинула родина Худя / фото: facebook/школа №96 ім. О. А. Антонова

Друзі Дані чекали на диво з другої години ночі

Класний керівник Яна Ласькова розповіла, що друзі Дані чекали на порятунок свого друга з 2-ї години ночі. Сьогодні, 25 квітня, вони прийшли з квітами та фотографіями друга і його батьків, щоб вшанувати його пам'ять.

"Сподіваюся, в кожного, хто стоїть, залишить в серці його невблаганне ім'я, тому що він дуже був хорошою людиною. Дитина, яка завжди товаришувала. Ви ж бачите, скільки дітей прийшло. Всі просто його обожнювали. Це наша легенда, яка підтримувала завжди. Їм дуже важко. Хлопці принесли фотографії. Діти з учорашнього дня з 2-х ночі чекали, що вийде їх друг і Даня буде живий. Діти настільки віддано стоять вже другий день, не відходять. Неймовірно дуже важко. Неможливо пережити, все це бачити, постраждати, але найголовніше - це життя людини", - сказала Яна Ласькова.

Мережею розлетілись чутливі відео із вшануванням пам'яті загиблого Дані та його родини.

Дивіться відео про загиблого Данила Худя та його родину:

Даня Худя
Росіяни вбили ракетою у Києві 17-річного Данила та його батьків / фото: скріншот

На сторінці у Facebook "Їх убила Росія" зазначається, що у Дані залишилися дві сестри та старший брат. Молодша сестра, яка була у тій самій квартирі, перебуває у лікарні.

Удар по Києву 24 квітня - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 24 квітня російські війська здійснили масований ракетно-дроновий удар по Києву. Унаслідок атаки в столиці загинули мирні жителі, десятки отримали поранення. Місцеві мешканці розповідають, що не чули повітряної тривоги, а прокинулися вже від потужних вибухів.

За останніми даними ДСНС та МВС, кількість загиблих унаслідок удару зросла до 12, ще близько 90 людей отримали поранення.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що окупанти використали балістичну ракету північнокорейського виробництва для удару по столиці.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва війна в Україні вторгнення Росії ракетний удар Ракетна атака на Україну Ракетна атака по Києву
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Він повинен був будувати літаки: у Києві ракета вбила 17-річного Даню та його батьків

Він повинен був будувати літаки: у Києві ракета вбила 17-річного Даню та його батьків

23:37Україна
Трамп звинуватив Зеленського у затримці і вимагає "негайно" підписати угоду з США

Трамп звинуватив Зеленського у затримці і вимагає "негайно" підписати угоду з США

23:02Політика
"Дипломатія повинна спрацювати": гучна заява Зеленського про наближення тиші для України

"Дипломатія повинна спрацювати": гучна заява Зеленського про наближення тиші для України

21:28Політика
Реклама

Популярне

Більше
Заморозки -6 градусів вдарять в Україні: синоптик назвав дату найхолоднішої погоди

Заморозки -6 градусів вдарять в Україні: синоптик назвав дату найхолоднішої погоди

Дощі з грозами накриють Україну: у яких областях будуть сильні опади

Дощі з грозами накриють Україну: у яких областях будуть сильні опади

Україну накриє потужна спека: синоптик розповів про різку зміну погоди у травні

Україну накриє потужна спека: синоптик розповів про різку зміну погоди у травні

Пошарпаний Костянтин Меладзе з'явився на публіці

Пошарпаний Костянтин Меладзе з'явився на публіці

Секрет про який мовчали - розкрито: який був реальний курс долара в СРСР

Секрет про який мовчали - розкрито: який був реальний курс долара в СРСР

Останні новини

00:00

Навіщо в храмах підвішували страусині яйця - розгадка таємниці під склепінням

25 квітня, п'ятниця
23:37

Він повинен був будувати літаки: у Києві ракета вбила 17-річного Даню та його батьківФотоВідео

23:02

Трамп звинуватив Зеленського у затримці і вимагає "негайно" підписати угоду з США

22:55

Хочу п'ять: Джамала відповіла на хейт з приводу третьої дитини

22:07

"Червоні лінії" для водія - що патрульні не мають права робити при зупинці авто

Україну накриє потужна спека: синоптик розповів про різку зміну погоди у травніУкраїну накриє потужна спека: синоптик розповів про різку зміну погоди у травні
21:28

"Дипломатія повинна спрацювати": гучна заява Зеленського про наближення тиші для України

21:26

Чарівна паличка для шкіри - що таке праймер і як правильно його використовувати

21:14

Зірка "Ангелів Чарлі" ошелешила своїм недоглянутим виглядом

21:03

Україна не має сил для звільнення Криму - Зеленський

Реклама
20:25

10 речей, які повинен знати кожен перед тим, як заводити котів чи собак

20:10

Чи визнає Україна окуповані території російськими - Зеленський відповів Трампу

20:00

Підрив генерала в РФ та заяви Трампа про Крим: головні новини України (дайджест)

19:49

Дощі з грозами та заморозки: які регіони атакує штормова погода

19:34

Кущі потонуть у квітах: як обрізати 4 види троянд, щоб вони цвіли інтенсивно

19:26

Війна в Україні завершиться у 2025 році - прогноз МВФ

19:25

Що відомо про зустріч Потапа і Каменських на тлі чуток про розлучення - деталі

19:20

Алкоголь і наркотики: продюсер видав правду про українського співака

19:01

РФ може відновити прямі переговори з Україною: про що домовились Путін і Віткофф

19:00

Пряник замість батога: чому Путіну рано радіти через зняття санкцій СШАПогляд

18:39

Як позбутися від молі в шафах: лише одна рослина допоможе забути про шкідників

Реклама
18:39

Абсолютний лідер: яке ім'я є найпопулярнішим в світі

18:08

Порошенко розповідає в Європі про диктатуру в Україні, граючи на руку російській пропаганді – експерт

17:44

Зациклені на режимі: в ГУР назвали 3 найбільші страхи Кремля

17:41

Курс долара різко злетить, а євро трохи обвалиться: курс валют на 28 квітня

17:39

Активісту Шабуніну найближчим часом можуть вручити підозру за ухиляння від армії – ЗМІ

17:28

Водіям на замітку: як зміняться штрафи за перевищення швидкості в травні

17:02

Більшість іноземних деталей ракети, якою РФ атакувала Київ, із США - Зеленський

16:53

Майже 50 грн за євро: експерт ошелешив прогнозом щодо курсу валют на травень

16:46

"Стрибок" цін у травні: відомо, які види м’яса подорожчають найбільше

16:39

Справжній зорепад можливостей: ТОП-5 знаків, яким усміхнеться доля у травні

16:30

Де заховане правильне число 24: лише геній його помітить за 5 секунд

16:10

Алсу уклала "мирову" з колишнім чоловіком Абрамовим

15:59

Сигарети рекордно дорожчають: чому ціна вже "перевалила" за 120 гривень

15:55

"Давайте їм не допомагати": у МЗС відповіли на маніпуляції з "мирними планами"

15:46

Бур'яни у дворі зникнуть за ніч, якщо обприскати їх одним кухонним засобом

15:40

Як перестати прокидатись вночі: жінка поділилась давньоєгипетським методом

15:24

"Пролунали гучні постріли": МАГАТЕ опинилися в епіцентрі стрілянини на ЗАЕС

15:12

Жодного сліду не залишиться: 7 кроків, щоб прибрати запах сечі з килимаВідео

15:05

Світла субота: як треба готуватися поминати померлих 26 квітня

15:02

Україна може оголосити дефолт вже в травні: що це означає і чого чекати українцям

Реклама
14:55

Чи захопили окупанти "панівні висоти" у Часовому Яру: важлива заява ЗСУ

14:12

Для чого потрібен вазелін: 12 способів його застосування, які здивують

14:09

Україна без НАТО, але в ЄС: що Віткофф пропонував Україні на переговорах у Парижі

14:06

У Брянську підірвали провідного російського конструктора – що відомо

13:54

Як народжується сталь: у новому випуску "Світ навиворіт" покажуть роботу металургійного велета України — заводу "Запоріжсталь"

13:49

Трамп знову звинуватив Україну в початку війни та поставив крапку у питанні Криму

13:36

Найкращі універсали з пробігом: експерти назвали 10 моделей, які варті уваги

13:28

РФ вийшла на новий рівень виготовлення Іскандерів: деталі від Defense Express

13:17

США зрозуміють, що потрібно вести переговори з Китаєм про те, як ділити РФ - експерт

12:36

Чи варто позбуватися валюти: прогноз, що буде з доларом, гривнею і євро

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Великдень 2025
Закуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиЧи можна брати дітей на цвинтарКоли Чистий четвер у 2025 році в Україні
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти