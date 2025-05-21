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Не у Стамбулі - названо місце і час нових переговорів про перемир'я в Україні

Юрій Берендій
21 травня 2025, 19:32
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Президент Фінляндії повідомив, що наступний раунд технічних переговорів щодо припинення вогню у війні Росії проти України пройде у Ватикані наступного тижня.
Не у Стамбулі - названо місце і час нових переговорів про перемир'я в Україні
Названо місце і час нових переговорів про перемир'я в Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України

Про що сказав президент Фінляндії:

  • США не відмовились від ролі посередника
  • Наступні технічні переговори щодо припинення вогню в України можуть відбутись наступного тижня
  • Місцем проведення цих переговорів обрано Ватикан

Президент Фінляндії Александер Стубб повідомив, що вже наступного тижня у Ватикані можуть відбутися технічні переговори щодо припинення вогню в Україні. Про це він заявив під час семінару в Гельсінкі, відповідаючи на запитання журналістів, передає Yle.

Стубб також підкреслив, що Сполучені Штати не відмовились від своєї посередницької ролі у врегулюванні конфлікту між Росією та Україною.

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"Посередників побільшало: раніше лише США виступали у цій ролі, тепер і Європа бере участь", – зауважив президент.

На його думку, нинішня ситуація дає підстави для оптимізму, адже Європа прагне долучитися до процесу обговорення припинення бойових дій та досягнення миру.

Мирні переговори у Ватикані - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський зазначив, що новообраний Папа Римський Лев XIV виявив готовність виступити посередником у переговорах між Україною та Росією.

За даними агентства Reuters, Папа запропонував провести у Ватикані черговий раунд мирних переговорів з метою припинення бойових дій.

Водночас глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва відкидає можливість безумовного припинення вогню, пояснюючи це загрозою переозброєння української армії з боку західних союзників.

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Хто такий Олександр Стубб?

Кай-Йоран Александр Стубб - фінський і європейський державний діяч, дипломат. Президент Фінляндії з 1 березня 2024 року, колишній Прем'єр-міністр Фінляндії. У 2008 - 2011 роках був міністром закордонних справ Фінляндії, пише Вікіпедія.

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