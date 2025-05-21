Не у Стамбулі - названо місце і час нових переговорів про перемир'я в Україні

Про що сказав президент Фінляндії:
- США не відмовились від ролі посередника
- Наступні технічні переговори щодо припинення вогню в України можуть відбутись наступного тижня
- Місцем проведення цих переговорів обрано Ватикан
Президент Фінляндії Александер Стубб повідомив, що вже наступного тижня у Ватикані можуть відбутися технічні переговори щодо припинення вогню в Україні. Про це він заявив під час семінару в Гельсінкі, відповідаючи на запитання журналістів, передає Yle.
Стубб також підкреслив, що Сполучені Штати не відмовились від своєї посередницької ролі у врегулюванні конфлікту між Росією та Україною.
"Посередників побільшало: раніше лише США виступали у цій ролі, тепер і Європа бере участь", – зауважив президент.
На його думку, нинішня ситуація дає підстави для оптимізму, адже Європа прагне долучитися до процесу обговорення припинення бойових дій та досягнення миру.
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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський зазначив, що новообраний Папа Римський Лев XIV виявив готовність виступити посередником у переговорах між Україною та Росією.
За даними агентства Reuters, Папа запропонував провести у Ватикані черговий раунд мирних переговорів з метою припинення бойових дій.
Водночас глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва відкидає можливість безумовного припинення вогню, пояснюючи це загрозою переозброєння української армії з боку західних союзників.
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Хто такий Олександр Стубб?
Кай-Йоран Александр Стубб - фінський і європейський державний діяч, дипломат. Президент Фінляндії з 1 березня 2024 року, колишній Прем'єр-міністр Фінляндії. У 2008 - 2011 роках був міністром закордонних справ Фінляндії, пише Вікіпедія.
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