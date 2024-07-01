Коли закінчиться війна в Україні: боєць ЗСУ зробив резонансний прогноз

Розв'язана Росією війна проти України навряд чи завершиться у 2024-2025-х роках, вважає заступник командира батальйону 47-ї ОМБр Олександр Геній Ширшин.

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У Росії багато ресурсів, війна затягнеться - боєць ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 43-я ОМБр, Міноборони РФ

Шанси на те, що російсько-українська війна завершиться найближчими роками, дорівнюють нулю. Про це заявив заступник комбата 47-ї Окремої механізованої бригади ЗСУ Магура Олександр Геній Ширшин.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що не слід очікувати закінчення війни у найближчі півроку-рік.

Свою думку військовий підкріпив досвідом конфлікту Ірану та Ізраїлю, який у різних формах триває і сьогодні.

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"На мою думку, шанси (на завершення війни у найближчому майбутньому, - ред.) близькі до нуля. Я нещодавно почав ставити собі таке запитання "в якому році капітулював Іран?". Я вам скажу: ні в якому році він не капітулював. Досі продовжує воювати, досі продовжує тероризувати той самий Ізраїль... Росія - це країна, яка в рази більша за Іран, в рази має більше ресурсів", - наголосив Олександр Ширшин.

Контрнаступ ЗСУ 2025 - що відомо Україна після ухвалення у США рішення про надання військової допомоги в розмірі 61 мільярда доларів працює над планами щодо нового контрнаступу у 2025 році. Про це заявив радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван. Оглядач з Ізраїлю Давид Шарп вважає, що цілком імовірно, що ЗСУ можуть почати контрнаступ на одній з ділянок фронту. Чим меншою буде ділянка, тим успішнішими можуть бути дії українських сил оборони. Військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов заявив, що Україна повинна об'єднатися на всіх рівнях, щоб провести контрнаступ. Для успішного контрнаступу країні необхідні військові, озброєння і збереження логістики.

Коли закінчиться війна Росії проти України - прогнози:

Війна в Україні затягнеться, говорив навесні боєць 12-ї бригади Національної гвардії Азов з позивним Ніко. На його думку, українцям доведеться воювати дуже довго. У планах РФ - Польща, Німеччина і Франція.

Чим надійнішою буде довгострокова підтримка України з боку НАТО, тим швидше закінчиться війна, зазначив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Шлях до миру - озброєння української держави.

Війна закінчиться, коли Путін зрозуміє, що не може перемогти Україну й утримати окуповані території, сказав колишній командувач військами США в Європі, генерал Веслі Кларк. Війна має завершиться на базі сценарію, який відповідає інтересам Києва.

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