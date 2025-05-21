Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

"Операція триває": Генштаб відповів на заяви РФ про "завершення боїв" на Курщині

Руслана Заклінська
21 травня 2025, 19:05
45
Від початку операції противник втратив 63 402 військовослужбовців, з них 25 625 убитими.
'Операція триває': Генштаб відповів на заяви РФ про 'завершення боїв' на Курщині
ЗСУ продовжують операцію у прикордонних районах Курської області / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Сухопутні війська ЗС України

Головне:

  • ЗСУ продовжують операцію у прикордонних районах Курської області
  • Заяви РФ про завершення бойових дій на Курщині не відповідають дійсності
  • Від початку операції ліквідовано 63 402 окупантів

Операція підрозділів Сил оборони України у прикордонних районах Курської області триває. Незважаючи на складні умови, українські захисники утримують позиції, виконують завдання та завдають втрат ворогу. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

"Заяви представників держави-агресора щодо нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають реальній обстановці. Операція підрозділів Сил оборони України на визначених напрямках у прикордонних районах Курщини триває", - йдеться у повідомленні.

відео дня

За даними Генштабу, з початку операції на Курському напрямку противник втратив 63 402 військовослужбовців, з них 25 625 убитими. В полон узято 971 ворожого солдата. Крім цього, знищено або пошкоджено 5664 одиниці ворожого озброєння та техніки.

"Також, українські підрозділи продовжують активні дії у визначених районах Бєлгородської області РФ", - зазначили у Генштабі.

Ситуація на Курщині - новини за темою

Українські війська продовжують операцію в Курській області з метою створення буферної зони та недопущення нового наступу РФ на Сумському й Харківському напрямках. За дев’ять місяців бойові дії вперше перенесено на територію Росії — ЗСУ контролювали до 1300 км².

Як повідомляв Главред, на початку травня Сили оборони України, ймовірно, просунулися в районі селища Тьоткіно Курської області РФ. За даними ISW, геолокаційні кадри свідчать про удари РФ по позиціях у південній частині селища, що може свідчити про контроль ЗСУ над цією територією.

У Кремлі 21 травня заявили, що російський диктатор Путін нібито відвідав Курську область, зокрема місто Курчатов біля кордону з Україною. Однак точна дата візиту невідома, а жодних доказів поїздки не надано. У Центрі протидії дезінформації вважають, що це інформаційна вистава для створення ілюзії контролю та спокою в прикордонному регіоні, де насправді тривають бойові дії.

Читайте також:

Генеральний штаб Збройних сил України

Генштаб ЗСУ - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України війна Росії та України Курська область Бої в Курській області Операція в Курській області
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Не у Стамбулі - названо місце і час нових переговорів про перемир'я в Україні

Не у Стамбулі - названо місце і час нових переговорів про перемир'я в Україні

19:32Війна
Трамп послаблює Україну в найбільш відповідальний момент війни: чи врятують США Росію

Трамп послаблює Україну в найбільш відповідальний момент війни: чи врятують США Росію

19:10Погляди
"Операція триває": Генштаб відповів на заяви РФ про "завершення боїв" на Курщині

"Операція триває": Генштаб відповів на заяви РФ про "завершення боїв" на Курщині

19:05Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 22 травня: Тельцям - гнів, Водоліям - радісна зустріч

Гороскоп на завтра 22 травня: Тельцям - гнів, Водоліям - радісна зустріч

Мовна мапа України: як говорять у різних куточках країни

Мовна мапа України: як говорять у різних куточках країни

Гороскоп Таро на червень 2025: Терезам - завершення, Скорпіонам - успіх, Стрільцям - тріумф

Гороскоп Таро на червень 2025: Терезам - завершення, Скорпіонам - успіх, Стрільцям - тріумф

На Україну чекає спека: синоптик Мартазінова назвала дати різкої зміни погоди

На Україну чекає спека: синоптик Мартазінова назвала дати різкої зміни погоди

Не від російської: звідки насправді походить українська мова

Не від російської: звідки насправді походить українська мова

Останні новини

19:37

Від краси дух захоплює: найприголомшливіші бюджетні локації в Україні

19:32

Не у Стамбулі - названо місце і час нових переговорів про перемир'я в Україні

19:25

Лише одна річ притягне добро і благополуччя: що потрібно зробити 22 травня

19:10

Трамп послаблює Україну в найбільш відповідальний момент війни: чи врятують США РосіюПогляд

19:05

"Операція триває": Генштаб відповів на заяви РФ про "завершення боїв" на Курщині

На Україну чекає спека: синоптик Мартазінова назвала дати різкої зміни погодиНа Україну чекає спека: синоптик Мартазінова назвала дати різкої зміни погоди
19:00

Як приготувати пишні оладки: рецепт на мільйон зі 100% результатом

18:52

"Українці мають зрозуміти": названо головну і єдину умову завершення війни

18:39

Чому не можна заходити далеко в ліс 22 травня: яке свято і день ангела

18:23

Росіяни йдуть у "банзай атаки" на Харківщині: в ЗСУ помітили накопичення сил

Реклама
18:15

Улюблена "Мавка" оживає: в Києві відбудеться премʼєра циркового шоу за мотивами популярного мультфільму

17:57

"Ми так більше не хочемо": в Кремлі зробили заяву про нові переговори з УкраїноюВідео

17:49

Трамп переконаний, що Росія перемагає у війні — Bloomberg

17:35

Отрута з косметички: названо косметику, що загрожує опіками й паралічем лицьового нерваВідео

17:23

"СРСР продовжує існувати": радник Путіна видав абсурдну заяву щодо війни в УкраїніВідео

17:22

"Літо буде гарячим": з'явився тривожний прогноз щодо війни та мирних переговорів

16:47

Принц Гаррі зненавидів фото власних дітей: у чому причина

16:15

Хто стоїть за вбивством Портнова: ексзаступник голови СБУ озвучив цікаву версію

16:11

Вихід США з мирних переговорів: що зміниться та які наслідки для України

16:08

Пліснява зникне назавжди: лише один цикл пральної машини з "забійним" засобомВідео

16:05

Чи чекати сюрпризів від долара та євро: чого очікувати від ринку цього тижня

Реклама
16:01

Погода до кінця травня в Україні різко зміниться: синоптик розповіла, що станеться

15:56

Гороскоп Таро на сьогодні 21 травня: Дівам - бути обережними, Ракам - просити допомоги

15:55

Долар раптово пішов у піке, євро злетів: новий курс валют

15:38

Топ рецепт закуски, який підкорив усіх: шикарна страва за 10 хвилин

15:18

СБУ проводить демілітаризацію РФ, вибухи на складах вже системні - експерт

15:15

Чому у травні 2025 нарахували менший розмір субсидії: українцям дали пояснення

15:12

Рясні дощі та зливи з грозами: які області України накриє негода

14:55

Тривожний дзвінок: аналітик попередив про загрозу російських обстрілів дронами

14:39

Нас обманювали роками: як насправді з'явилось ДніпроВідео

14:28

Копійчаний засіб легко видалить плями з одягу: розкрито хитрий фокусВідео

14:18

Відомий банк урізав ліміти на перекази: скільки можна відправити з 1 червня

14:18

До кінця року: Коваленко назвав область, яку РФ може повністю окупувати

13:49

На Білоцерківській ТЕЦ спалахнула масштабна пожежа, є жертви - деталіФото

13:42

"Пів року не міг дивитися фінал": Ротань розповів про біль Ліги Європи та нові виклики

13:34

Чи доведеться витягнути круглу суму з кишені: скільки коштуватиме газ у червні

13:15

Обсяги кредитів зростають: в Нацбанку розповіли детально, кому видаються позики

13:00

Ціна підскочила на 35%: популярні в Україні сезонні ягоди стали розкішшю

12:59

"Серед дурнів я вперше": п'яний Кіркоров опустив росіянВідео

12:53

"Мрії Путіна": Коваленко сказав, чи зможе РФ захопити чотири області до кінця року

12:50

Ексрадника Януковича Андрія Портнова застрелили в Іспанії – що відомоВідео

Реклама
12:44

Вже біля держкордону: військовий назвав напрямок масштабного штурму РФ

12:11

"Нас намагаються стерти": комбат "Магури" пояснив, чому вийшов із публічною заявою

12:06

Дрони уразили Болховський завод РФ: у ЦПД озвучили масштаб наслідків для ворога

12:04

Українцям можуть припинити виплачувати пенсію: в ПФУ назвали дві причини

11:49

Менш ніж за 100 км від України: Путін нібито відвідав Курську область, деталіВідео

11:33

Майже 100 грн за кілограм: популярний фрукт в Україні раптово став делікатесом

11:14

Подовжать ноги і виділять з натовпу: які джинси купити на літо 2025Відео

11:11

Китайський гороскоп на завтра 22 травня: Зміям - образи, Собакам - критика

11:10

Під загрозою 5 великих міст: Коваленко розкрив задум літнього наступу РФ

10:56

Краса зсередини: мікроелементи, які підтримують шкіру, нігті та волосся

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Переговори з Росією
Кремль поставив ще жорсткіший ультиматум УкраїніЗустріч Зеленського з Путіним і перемовиниТрамп зробив заяву про Зеленського і Путіна
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти