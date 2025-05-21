'Операція триває': Генштаб відповів на заяви РФ про 'завершення боїв' на Курщині

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- ЗСУ продовжують операцію у прикордонних районах Курської області
- Заяви РФ про завершення бойових дій на Курщині не відповідають дійсності
- Від початку операції ліквідовано 63 402 окупантів
Операція підрозділів Сил оборони України у прикордонних районах Курської області триває. Незважаючи на складні умови, українські захисники утримують позиції, виконують завдання та завдають втрат ворогу. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
"Заяви представників держави-агресора щодо нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають реальній обстановці. Операція підрозділів Сил оборони України на визначених напрямках у прикордонних районах Курщини триває", - йдеться у повідомленні.відео дня
За даними Генштабу, з початку операції на Курському напрямку противник втратив 63 402 військовослужбовців, з них 25 625 убитими. В полон узято 971 ворожого солдата. Крім цього, знищено або пошкоджено 5664 одиниці ворожого озброєння та техніки.
"Також, українські підрозділи продовжують активні дії у визначених районах Бєлгородської області РФ", - зазначили у Генштабі.
Ситуація на Курщині - новини за темою
Українські війська продовжують операцію в Курській області з метою створення буферної зони та недопущення нового наступу РФ на Сумському й Харківському напрямках. За дев’ять місяців бойові дії вперше перенесено на територію Росії — ЗСУ контролювали до 1300 км².
Як повідомляв Главред, на початку травня Сили оборони України, ймовірно, просунулися в районі селища Тьоткіно Курської області РФ. За даними ISW, геолокаційні кадри свідчать про удари РФ по позиціях у південній частині селища, що може свідчити про контроль ЗСУ над цією територією.
У Кремлі 21 травня заявили, що російський диктатор Путін нібито відвідав Курську область, зокрема місто Курчатов біля кордону з Україною. Однак точна дата візиту невідома, а жодних доказів поїздки не надано. У Центрі протидії дезінформації вважають, що це інформаційна вистава для створення ілюзії контролю та спокою в прикордонному регіоні, де насправді тривають бойові дії.
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Генеральний штаб Збройних сил України
Генштаб ЗСУ - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями.
Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.
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