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Росіяни йдуть у "банзай атаки" на Харківщині: в ЗСУ помітили накопичення сил

Руслана Заклінська
21 травня 2025, 18:23
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Росія не відмовилась від ідеї створення буферної зони вздовж кордону, розповів речник ОТУ "Харків".
Росіяни йдуть у 'банзай атаки' на Харківщині: в ЗСУ помітили накопичення сил
РФ накопичує резерви на Харківщині / Колаж: Главред, фото: Сухопутні війська ЗС України, 21 окрема механізована бригада

Ключові тези Шамшина:

  • РФ накопичує резерви в районах Вовчанська і Дворічного
  • На Харківщині армія постійно проводять ротації окупантів
  • Через брак бронетехніки окупанти все частіше використовують мотоцикли

На Харківщині армія РФ постійно проводить ротації підрозділів, які залучені до штурмових дій. Також ворог накопичує резерви в районах Вовчанська і Дворічного. Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Павло Шамшин в ефірі телемарафону.

"Росіяни не відмовились від ідеї створення так званої буферної зони вздовж нашого кордону", - розповів він.

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Шамшин наголосив, що активні штурмові дії окупантів тривають вже досить давно. Також, за його словами, не варто очікувати на зменшення ворожих мотоштурмів. Крім цього, росіяни все частіше використовують мотоцикли замість бронетехніки через її дефіцит.

"Зважаючи на те, що підготовка мотоштурмовиків на Росії не припиняється, то очікувати на зменшення таких мотоштурмів, напевно, також не варто. Те, що вони пересідають на мотоцикли, означає те, що їм насправді бракує бронетехніки. І тому ми зараз, як правило, бачимо менше спаленої бронетехніки, але більше знищеного цього мотомотлоху. І, зважаючи на те, що вартість китайського мотоцикла так само, як і вартість життя російського солдата на Росії надзвичайно низька, варто очікувати, що росіяни продовжать ці банзай атаки саме на мотоциклах", - зазначив Шамшин.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, російські війська можуть готуватися до активних штурмів на Харківському напрямку. Українські військові фіксують накопичення особового складу РФ поблизу держкордону.

Росія може повністю окупувати лише Луганщину до кінця року, оскільки там залишилось небагато підконтрольної Україні території, заявив військовий оглядач Олександр Коваленко. За його словами, шансів захопити Донецьку, Запорізьку чи Херсонську області у РФ немає навіть до кінця 2025 року.

Крім цього, Коваленко припустив, що Росія продовжуватиме активні бойові дії щонайменше до кінця 2025 року, а зниження інтенсивності можливе лише восени. Він наголосив, що переговори з участю Трампа чи інших лідерів не матимуть впливу, а заяви про "мирні прориви" — ілюзія.

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Що таке ОТУ "Харків"?

Оперативне-тактичне угруповання "Харків" (ОТУ "Харків") — об'єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Входить до складу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Створене під час російського вторгнення в Україну у 2022 році. Частини угрупування брали участь у Харківському контрнаступі, пише Вікіпедія.

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