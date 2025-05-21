Україну накриє небезпечний шторм: де литимуть грозові дощі з градом та шквалами

Погода в Одесі буде однією з найхолодніших. Там температура повітря підвищиться лише до +19 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 22 травня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 22 травня

Де температура повітря підвищиться до +25 градуса

У яких областях будуть дощі з грозами та шквалами

Погода в Україні 22 травня буде штормовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження у західних та Вінницькій областях - І рівень небезпечності. Там будуть грози, град та шквали 15-20 м/с.

відео дня

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 22 травня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 22 травня в Україні буде тепло. Температура повітря підвищиться до 18-24 градусів тепла. Дощі з грозами будуть у західних, Житомирській, Вінницькій, Харківській та Сумській областях.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 22 травня

В Україні 22 травня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами та градом у західних, Житомирській та Вінницькій областях. Вітер буде південно-західний та південний зі швидкістю 7-12 м/с. Також синоптики прогнозують сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 7-12°, вдень 20-25°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +23

За даними meteoprog, 22 травня в Україні буде тепла погода. У багатьох областях температура повітря підвищиться до +11...+23 градусів. Найнижча температура буде в Одеській області. Там температура повітря опуститься до +12...+19 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 22 травня / фото: meteoprog

Погода 22 травня у Києві

У Києві 22 травня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 7-12°, вдень 20-25°; у Києві вночі 10-12°, вдень 22-24°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 22 травня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Україну накрила потужна непогода. В Україні 11 травня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі у північних, більшості західних, центральних, південно-східних областях. Вітер буде північно-західний та західний зі швидкістю 5-10 м/с.

9 травня Україною пронісся потужний смерч. У Павлограді на відео зафіксували момент, коли сильний вихор зриває з дахів дахи. Найбільше постраждали будинки, які не встигли повноцінно відновити після обстрілів. Через сильний вітер були повалені дерева, через що ускладнився проїзд транспорту у різних місцях.

Також стало відомо, коли потепління накриє Україну. Найближчими днями холод нікуди не дінеться – період з низькими температурами затягнеться. Очікується, що реальне потепління прийде з 20 травня.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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