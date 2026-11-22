Російський корабель перебував у порту вже кілька днів. Після вибуху на його борту спалахнула масштабна пожежа.

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У Лівії підірвано військовий корабель РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот

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Що відомо про російський корвет

Важливі наслідки вибухів у Лівії

У порту Бенгазі на сході Лівії стався серйозний інцидент за участю російського військового корабля. Після потужного вибуху корабель опинився охоплений вогнем.

Імовірно, йдеться про корвет "Меркурій", який міг зазнати критичних пошкоджень, повідомило видання Naval News.

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За наявною інформацією, російський корабель перебував у порту вже кілька днів. Після вибуху на його борту спалахнула масштабна пожежа. Поки що немає достовірних відомостей про те, чи вдалося судну залишитися на плаву, чи воно затонуло безпосередньо біля причалу.

Що відомо про російський корвет

Імовірно, постраждале судно - корвет "Меркурій" проекту 20380, що належить до серії кораблів типу "Стерегущий". Формально він числиться у складі Чорноморського флоту, проте в нинішніх умовах базується на об’єктах Північного флоту в Арктиці.

Перед інцидентом корабель супроводжував групу суден, пов’язаних із російськими державними структурами. Подібні кораблі, зокрема "Sparta II", використовуються для перевезення вантажів військового призначення за кордон.

Інформацію про інцидент підтвердили кілька джерел Naval News. Крім того, супутникові знімки зафіксували сильне загоряння на борту російського судна. Додаткові відомості також вказують на те, що в порту дійсно стався потужний вибух.

Що передувало

"Меркурій" належить до того ж типу корветів, що й "Бойкий", який, згідно з наведеною інформацією, 3 червня 2026 року зазнав серйозних пошкоджень під час атаки українських безпілотників у сухому доці Кронштадта поблизу Санкт-Петербурга.

Тоді удар супроводжувався вибухом і масштабною пожежею. У результаті була пошкоджена значна частина надбудови корабля.

Важливі наслідки вибухів у Лівії

За попередніми оцінками, пошкодження "Меркурія" можуть виявитися настільки серйозними, що відновлення судна буде неможливим. Однак остаточних даних про його стан поки що немає.

Причини вибуху в Бенгазі офіційно не встановлені. Не виключається версія зовнішнього впливу, особливо на тлі попередніх інцидентів із російськими суднами в Середземноморському регіоні, до яких, за повідомленнями, що з’являлися раніше, могла бути причетна Україна.

Орієнтовна вартість такого корвета оцінюється приблизно в 200 мільйонів доларів. Якщо інформація про знищення корабля підтвердиться, це стане серйозною втратою для російського військово-морського флоту.

Чому Балтика може стати зоною нових атак на російські судна

Росія поступово збільшує використання балтійського напрямку для переміщення суден, що належать до так званого тіньового флоту. У результаті цей регіон набуває дедалі більшого значення для російських морських перевезень.

На цю тенденцію раніше звертав увагу військовий моряк у відставці, керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук у розмові з виданням "Главред".

На його думку, відсутність ефективних заходів протидії подібним діям може призвести до розширення географії інцидентів. Якщо ситуація в Балтійському морі не зміниться, кількість диверсій та атак на судна може збільшитися, а самі інциденти - поширитися на нові райони.

Як раніше повідомляв "Главред", президент Зеленський повідомив про потоплення контейнеровоза "Yanina" у Чорному морі. За його словами, контейнеровоз "Yanina", що перебуває під санкціями, був потоплений в акваторії Чорного моря.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ підтвердив знищення чотирьох кораблів РФ під час операції в тилу противника. Йдеться про фрегати проекту 11356, малий ракетний корабель проекту 21631 та сторожовий корабель проекту 22160.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив про удари по портовій інфраструктурі та кораблях у регіоні Каспію та Чорного моря. У Новоросійську уражено фрегат "Адмірал Ессен".

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