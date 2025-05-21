Ексрадника Януковича Андрія Портнова застрелили в Іспанії – що відомо

Було кілька пострілів із вогнепальної зброї.

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Вбивство Портнова / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

В Іспанії застрелили Андрія Портнова

Ймовірно, було 5 пострілів із вогнепальної зброї

До вбивства можуть бути причетні 2 або 3 людини

Вранці, 21 травня, в Іспанії застрелили колишнього радника Віктора Януковича Андрія Портнова. Вбивство сталося поблизу Мадрида. Про це повідомляє Reuters. Джерела 24 каналу в Силах безпеки і оборони підтвердили цю інформацію.

Джерела агенства повідомили, що невідомий стрілець або стрільці застрелили Портнова біля воріт американської школи в багатому районі Мадрида Посуело.

відео дня

Відомо, що поліція отримала дзвінок про стрілянину о 09:15 за місцевим часом. Правоохоронці не назвали ім'я жертви.

За даними радіостанції Cadena SER, соратник Януковича начебто вів своїх дітей до школи, коли його застрелили. Портнов отримав поранення, несумісні з життям.

ЗМІ зазначають, що було кілька пострілів із вогнепальної зброї. Зокрема, 4 удари в область грудей і ще 1 – у голову.

Водночас, видання El País пише, що причиною вбивства, попередньо, вважають борги чи зведення рахунків. Там додали, що до цього можуть бути причетні 2 або 3 людини.

Відео з місця вбивства Портнова:

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у четвер, 1 травня, на відомого активіста і блогера Сергія Стерненка було скоєно замах з вогнепальної зброї. Завдяки фаховим та миттєвим діям співробітників СБУ нападницю затримано на місці.

У п'ятницю, 14 березня, у центрі Одеси сталася стрілянина. У результаті загинув чоловік. За інформацією ЗМІ, невідомий застрелив активіста Дем'яна Ганула. Він помер від отриманих поранень.

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Хто такий Андрій Портнов? Андрій Портнов - український проросійський політик і юрист. Народний депутат України 5-6 скликань (2006—2007, 2007—2010). З 2 квітня 2010 до кінця лютого 2014 — керівник Головного управління з питань судоустрою Віктора Януковича та його заступник. Під час Євромайдану був дотичний до прийняття "законів 16 січня". Одразу після Євромайдану, у 20-х числах лютого 2014 року виїхав з України. У 2014—2015 роках перебував під санкціями Європейського Союзу. З 2021 року знаходився під візовими та фінансовими санкціями США у зв'язку з причетністю до масштабної корупції в Україні, пише Вікіпедія.

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