Дрони уразили Болховський завод РФ: у ЦПД озвучили масштаб наслідків для ворога

Що повідомив Коваленко:
- Дрони влучили у завод в Орловській області РФ
- На підприємстві виробляли мікросхеми та компоненти управління для техніки РФ
- Завод імпортував продукцію попри санкції
Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко підтвердив удар безпілотників по Болховському заводу напівпровідникових приладів, що в Орловській області країни-агресорки Росії.
Він написав у Telegram, що це підприємство спеціалізується на виробництві мікросхем, напівпровідників і компонентів управління, які використовуються у техніці та озброєнні ворога.
Мова йде про танки Т-72Б3 та Т-90М, самохідні гаубиці, ракети "Іскандер" та Х-101, системи РЕБ "Красуха" і "Житель", а також тактичні засоби зв’язку армійського рівня.
Коваленко також повідомив, що попри міжнародні санкції Болховський завод не тільки продовжував імпортувати західні технології через треті країни , але й займався "паралельним імпортом", зокрема компоненти з Тайваню, Південної Кореї, Японії та навіть США.
У Генштабі ЗСУ також підтвердили, що десять БпЛА досягли району заводу, який виробляє майже 3 мільйони приладів і на якому працює близько 700 осіб, внаслідок чого там виникла пожежа. Детальна інформація щодо наслідків ураження об’єкту все ще уточнюється.
"Підприємство постачає продукцію до щонайменше 19 підприємств воєнно-промислового комплексу Росії, пов'язаних з виробництвом зокрема літаків компанії "Сухой", ракет "Іскандер" і "Кинджал", - додали у відомстві.
Удари по заводах в Росії - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 21 травня під атакою безпілотників опинився Болховський завод напівпровідникових приладів. Губернатор Орловської області заявив, що підприємство пошкоджене.
Напередодні у Саранську був вражений завод оптоволоконних систем - ключовий елемент російської оборонної промисловості у сфері сучасного військового зв'язку
Раніше повідомлялося, що в Краснодарському краї РФ внаслідок масштабної атаки безпілотників під удар потрапив Ільський нафтопереробний завод та НПС "Кропоткінська".
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Хто такий Андрій Коваленко
Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.
За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.
"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.
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