Дрони уразили Болховський завод РФ: у ЦПД озвучили масштаб наслідків для ворога

Дрони зачепили виробництво важливих для російської техніки та зброї деталей.

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В ЦПД прокоментували удар безпілотників по російському заводу / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/astrapress

Що повідомив Коваленко:

Дрони влучили у завод в Орловській області РФ

На підприємстві виробляли мікросхеми та компоненти управління для техніки РФ

Завод імпортував продукцію попри санкції

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко підтвердив удар безпілотників по Болховському заводу напівпровідникових приладів, що в Орловській області країни-агресорки Росії.

Він написав у Telegram, що це підприємство спеціалізується на виробництві мікросхем, напівпровідників і компонентів управління, які використовуються у техніці та озброєнні ворога.

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Мова йде про танки Т-72Б3 та Т-90М, самохідні гаубиці, ракети "Іскандер" та Х-101, системи РЕБ "Красуха" і "Житель", а також тактичні засоби зв’язку армійського рівня.

Іскандер / Інфографіка: Главред

Коваленко також повідомив, що попри міжнародні санкції Болховський завод не тільки продовжував імпортувати західні технології через треті країни , але й займався "паралельним імпортом", зокрема компоненти з Тайваню, Південної Кореї, Японії та навіть США.

У Генштабі ЗСУ також підтвердили, що десять БпЛА досягли району заводу, який виробляє майже 3 мільйони приладів і на якому працює близько 700 осіб, внаслідок чого там виникла пожежа. Детальна інформація щодо наслідків ураження об’єкту все ще уточнюється.

"Підприємство постачає продукцію до щонайменше 19 підприємств воєнно-промислового комплексу Росії, пов'язаних з виробництвом зокрема літаків компанії "Сухой", ракет "Іскандер" і "Кинджал", - додали у відомстві.

Удари по заводах в Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 21 травня під атакою безпілотників опинився Болховський завод напівпровідникових приладів. Губернатор Орловської області заявив, що підприємство пошкоджене.

Напередодні у Саранську був вражений завод оптоволоконних систем - ключовий елемент російської оборонної промисловості у сфері сучасного військового зв'язку

Раніше повідомлялося, що в Краснодарському краї РФ внаслідок масштабної атаки безпілотників під удар потрапив Ільський нафтопереробний завод та НПС "Кропоткінська".

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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