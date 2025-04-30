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Росіяни окупували Суху Балку на Донбасі - Deep State

Анна Ярославська
30 квітня 2025, 08:43
2355
За даними Генштабу, за добу 30 квітня було зафіксовано 177 бойових зіткнень.
ВСУ, фронт, война
ЗС РФ окупували Суху Балку / Колаж: Главред, фото: deepstatemap, 93 Омбр

Коротко:

  • У ЗС РФ є просування на фронті
  • Росіяни захопили Суху Балку

Російські окупаційні війська захопили селище Суха Балка, Бахмутського району Донецької області. Про це йдеться у звіті аналітиків проєкту DeepState.

"Ворог окупував Суху Балку", - йдеться в повідомленні.

відео дня
Суха Балка на карті
Суха Балка на карті / deepstatemap

Аналітики також внесли зміни в карту бойових дій. Зараз Суха Балка позначена червоним кольором, що означає, що контроль над цим населеним пунктом здійснюють окупанти.

Крім того, за даними DeepState, ЗС РФ просунулися біля Константинополя, Дачного і в Торецьку.

Торецьк на карті
Торецьк на карті / deepstatemap
Константинополь на карті
Константинополь на карті / deepstatemap

Довідка. Суха Балка - селище в Торецькій міській громаді Бахмутського району Донецької області України.

Згідно з переписом 2001 року, населення становило 649 осіб.

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 30 квітня зазначається, що за минулу добу було зафіксовано 177 бойових зіткнень.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак неподалік від Дачного, Торецького, Кримського та в напрямку Діліївки.

Що відбувається на Торецькому напрямку
Що відбувається на Торецькому напрямку / facebook.com/GeneralStaff.ua

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 75 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Стара Миколаївка, Тарасівка, Шевченко, Єлизаветівка, Новоторецьк, Лисівка, Успенівка, Котлярівка, Троїцьке, Надіївка та Андріївка.

Ситуація на Покровському напрямку
Ситуація на Покровському напрямку / facebook.com/GeneralStaff.ua

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, Сили оборони України просунулися на Торецькому напрямку, про що свідчать геолокаційні кадри, опубліковані 29 квітня. Як ідеться у звіті Інституту вивчення війни, ЗСУ просунулися вздовж вулиці Центральної в південній частині Щербинівки (на захід від Торецька).

У Нацгвардії повідомили, що російські військові не полишають спроб форсувати річку Оскіл на Куп'янському напрямку і завдяки цьому розширити плацдарм на правобережжі Харківської області.

За словами речника Сил оборони півдня Владислава Волошина, ситуація на Новопавлівському напрямку значно загострилася. Російські війська намагаються прорватися до кордону Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей.

Голова Українського центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан заявив про те, що армія країни-агресора РФ не має пріоритетних напрямків на фронті.

"Вони розглядають такими (пріоритетними, - ред.) усі (напрямки, - ред.), які атакують", - підкреслив він.

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Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.

Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

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