Пошкодження можуть виникати через неправильно підібраний клей, дефекти стяжки або відсутність необхідних деформаційних швів.

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Чому тріскається плитка на підлозі з підігрівом / колаж: Главред, фото: скріншот

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Чому плитка тріскається при увімкненні підігріву підлоги

Невідповідний клей: чому плитка не витримує нагрівання

Як зрозуміти, чому тріснула плитка на підлозі з підігрівом

З початком опалювального сезону власники будинків і квартир нерідко стикаються з неприємною проблемою: плитка на підлозі з підігрівом починає тріскатися, а затирка між елементами руйнується. Причина не завжди полягає в якості самого облицювання. Пошкодження можуть виникати через неправильно підібраний клей, дефекти стяжки або відсутність необхідних деформаційних швів. Розбираємося, як визначити джерело проблеми та чи можна відновити покриття без масштабного ремонту. Про це повідомляє Muratordom.

Чому плитка тріскається при увімкненні підігріву підлоги

Керамічна плитка та керамограніт вважаються придатними матеріалами для підлог з підігрівом завдяки хорошій теплопровідності. Однак під час експлуатації такої системи всі шари підлогового покриття зазнають температурних змін.

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Під час нагрівання стяжка розширюється, а після вимкнення опалення поступово охолоджується й стискається. Зміна розмірів відбувається також із клейовим розчином і плиткою, але кожен матеріал реагує на перепади температури по-своєму. Через це між окремими шарами виникають механічні напруження.

За умови дотримання технології укладання такі процеси не становлять загрози для покриття. Але якщо під час підготовки основи або монтажу плитки були допущені помилки, температурні навантаження можуть призвести до появи тріщин, руйнування затирки та відшарування облицювання.

Невідповідний клей: чому плитка не витримує нагрівання

Однією з поширених причин пошкодження покриття стає неправильно підібраний плитковий клей. Звичайні суміші з недостатньою еластичністю можуть не справлятися з температурними деформаціями, характерними для підлог з підігрівом.

Для таких поверхонь зазвичай рекомендують використовувати вдосконалені клейові суміші класу C2 S1, а в умовах підвищених навантажень - C2 S2. Вони мають необхідні характеристики та здатні компенсувати певні зрушення між основою та плиткою.

Однак вибір відповідної суміші ще не гарантує якісного результату. Важливо й те, наскільки правильно майстер наніс клей. Якщо під облицюванням залишаються порожнечі через нерівномірний розподіл суміші або нанесення її окремими ділянками, плитка втрачає необхідну опору.

У результаті під впливом навантаження окремі елементи можуть тріскатися. Особливо вразливий великоформатний керамограніт. На можливі проблеми з укладанням іноді вказує глухий звук при простукуванні поверхні, хоча однієї цієї ознаки недостатньо для постановки точного діагнозу.

Тріщини у стяжці: як дефекти основи передаються плитці

Ще одна можлива причина пошкоджень - проблеми зі стяжкою, яка слугує основою для плиткового покриття. Якщо в цьому шарі з’являються тріщини, напруження, що виникають, можуть передаватися безпосередньо на облицювання.

Одним із факторів ризику є укладання плитки на недостатньо висохлу стяжку. Перед початком робіт основа має набути необхідної міцності та досягти допустимого рівня вологості. Конкретні вимоги залежать від типу суміші та конструкції теплої підлоги.

Не менш важливим є попереднє прогрівання стяжки за технологією, передбаченою виробником системи опалення та матеріалу основи. Така процедура дозволяє перевірити поведінку стяжки при температурних змінах і підготувати її до подальшої експлуатації.

Якщо цей етап пропустити, наслідки можуть проявитися вже після першого запуску опалення. На поверхні з’являються тріщини, які іноді перетинають одразу кілька плиток.

Крім того, до пошкоджень можуть призвести недостатня міцність основи, помилки під час заливки та порушення технології влаштування стяжки. У таких випадках навіть якісний еластичний клей не здатний самостійно усунути проблему.

Деформаційні шви: помилка, яка може зіпсувати всю підлогу

Під час влаштування теплої підлоги необхідно передбачати деформаційні шви. Вони дозволяють окремим ділянкам покриття компенсувати температурне розширення та невеликі зміщення без пошкодження облицювання.

Особливе значення мають шви по периметру приміщення, що відокремлюють підлогове покриття від стін, колон та інших нерухомих конструкцій. На великих площах також необхідно розділяти стяжку та облицювання на окремі ділянки відповідно до вимог технології.

Однією з серйозних помилок є влаштування деформаційного шва лише у стяжці з подальшим укладанням поверх нього суцільного шару плитки. Такі шви необхідно правильно перенести на рівень облицювання. Заповнювати їх звичайною жорсткою затіркою не можна.

Якщо підлога, що нагрівається, не має можливості вільно розширюватися, всередині покриття накопичуються напруження. Це може спричинити довгі тріщини, відшарування окремих елементів, а в найсерйозніших випадках - здуття та відрив плитки від основи.

Інфографіка: Главред

Як зрозуміти, чому тріснула плитка на теплій підлозі

Характер пошкоджень та їхнє розташування можуть допомогти визначити ймовірну причину несправності.

Довга тріщина, що проходить через кілька плиток. Варто перевірити стан стяжки та з’ясувати, чи не проходить пошкодження у місці, де має бути деформаційний шов.

Варто перевірити стан стяжки та з’ясувати, чи не проходить пошкодження у місці, де має бути деформаційний шов. Тріщина на одній плитці. Можливими причинами можуть бути локальні порожнини під облицюванням, недостатня опора або механічний вплив.

причинами можуть бути локальні порожнини під облицюванням, недостатня опора або механічний вплив. Відшарування плитки на великій площі. Необхідно перевірити якість зчеплення клею з основою та стан самої стяжки.

Необхідно перевірити якість зчеплення клею з основою та стан самої стяжки. Пошкодження після першого опалювального сезону. Слід звернути увагу на підготовку основи, наявність деформаційних швів та дотримання процедури початкового прогрівання.

При цьому візуального огляду не завжди достатньо. Для точної діагностики може знадобитися демонтаж пошкодженого елемента, перевірка товщини та рівномірності клейового шару, а також обстеження стяжки. Додатково корисно вивчити документацію на виконані роботи та результати попереднього прогрівання основи.

Як відремонтувати плитку без заміни всього покриття

Якщо пошкоджено одну або кілька плиток, а стяжка під ними не має дефектів і залишається стабільною, проблему часто вдається вирішити локальним ремонтом. Для цього пошкоджені елементи демонтують, видаляють залишки старого клею та встановлюють нову плитку з використанням відповідного розчину.

Але якщо причиною стали тріщини у стяжці або неправильно влаштовані деформаційні шви, проста заміна облицювання не дасть довготривалого результату. Нова плитка може знову пошкодитися під час наступного нагрівання.

У таких ситуаціях необхідно усунути дефекти основи, відновити її цілісність і правильно організувати деформаційні шви. Залежно від конструкції підлоги додатково можуть застосовуватися спеціальні розділові мати, що зменшують передачу напружень від стяжки до плитки. Однак вони не замінюють обов’язкові конструкційні та деформаційні шви.

Перед проведенням ремонтних робіт важливо встановити точне розташування труб опалення. Виконувати пропили або інші втручання у стяжку без попередньої перевірки небезпечно: можна пошкодити контури теплої підлоги.

Головне правило - не обмежуватися заміною тріснутої плитки, доки не встановлено причину пошкодження. Якщо дефект пов'язаний із прихованими проблемами основи або порушенням технології укладання, без їх усунення тріщини можуть з'явитися знову. Тому при масштабних пошкодженнях або повторному розтріскуванні покриття краще довірити діагностику фахівцю.

Раніше "Главред" писав про поради щодо вибору ідеальної плитки для ванної кімнати. За словами дизайнерів, зараз у тренді - натуральний камінь, тераццо та матові текстури замість глянцю.

Дивіться відео про те, чому плитка тріскається на теплій підлозі

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