У росіян втрати в Криму: на військових базах РФ гримлять вибухи після прильотів

У Мережі опублікував кадри пожежі на складі боєприпасів військової частини 12676 у Перевальному.

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Дрони атакували цілі РФ у Криму / Колаж: Главред, фото: Pixabay, скріншот

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Потужні вибухи прогриміли вранці в Криму

Горить склад боєприпасів військової частини 12676

Потужні вибухи прогриміли вранці 16 травня в тимчасово окупованому Криму. Голосно було в Севастополі та Перевальному.

Як повідомляє місцевий ресурс "Кримський вітер", серія вибухів прогриміла поблизу Севастополя, де розташовані військові аеродроми Бельбек і Кача.

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Згідно з опублікованою інформацією, вибухи прогриміли також у районі Ялти, Алупки та Перевального.

У Мережі опублікували відео, на якому, як стверджується, горить склад боєприпасів військової частини 12676 у Перевальному. Зазначено, що через пожежу на складі перекрили дорогу Сімферополь-Алушта. При цьому в бік Перевального, як пише паблік, проїхало багато машин "швидкої" допомоги.

"Як повідомляє наше джерело, є загиблі російські військовослужбовці внаслідок горіння і вибухів складів у Перевальному", - повідомляє "Кримський вітер".

Подробиці вибухів у Криму

У партизанському русі "Атеш" повідомили про вибухи в районі населеного пункту Перевальне на півдні Криму, зокрема на військовій базі 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони Чорноморського флоту РФ (в/ч 12676) і 8-го окремого артилерійського полку (в/ч 12676).

/ Главред

"Є відомості про загиблих військових, які перебували на чергуванні на складі", - повідомляють партизани.

Як зазначають у "Крим.Реалії", на базі розташовані бокси для зберігання військової техніки та озброєння, а також, імовірно, паливно-мастильних матеріалів. База двічі зазнавала атак - 17 березня і 25 серпня 2023 року.

В "Атеш" розповіли, що влітку 2024 року агенти руху стежили за складами й ангарами з технікою в Перевальному. Партизани встигли зафіксувати на військових базах важливу інформацію про зберігання і переміщення російської техніки та боєприпасів. На той момент, за словами агентів, база окупантів не була прикрита засобами ППО.

За повідомленням керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, у Криму досі триває детонація після ранкових "прильотів".

Дивіться кадри - наслідки удару по цілях РФ у Криму:

/ Скриншот

Удари по цілях РФ - останні новини за темою

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму та в Ростовській області й Краснодарському краї країни-агресора Росії прогриміли вибухи.

Раніше в Криму було зафіксовано пожежі - дрони масово атакували аеродроми, було перекрито міст. Очевидці з Криму повідомили, що масштабна атака дронів почалася близько опівночі.

Як раніше повідомляв Главред, у Муромі дрон вдарив у завод, що виробляє боєприпаси для армії РФ. На Муромському приладобудівному заводі згоріла прохідна заводу, а також один зі складів продукції, що випускається.

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Рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.



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