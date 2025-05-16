Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

У росіян втрати в Криму: на військових базах РФ гримлять вибухи після прильотів

Олексій Тесля
16 травня 2025, 10:12
107
У Мережі опублікував кадри пожежі на складі боєприпасів військової частини 12676 у Перевальному.
Дрон
Дрони атакували цілі РФ у Криму / Колаж: Главред, фото: Pixabay, скріншот

Головне:

  • Потужні вибухи прогриміли вранці в Криму
  • Горить склад боєприпасів військової частини 12676

Потужні вибухи прогриміли вранці 16 травня в тимчасово окупованому Криму. Голосно було в Севастополі та Перевальному.

Як повідомляє місцевий ресурс "Кримський вітер", серія вибухів прогриміла поблизу Севастополя, де розташовані військові аеродроми Бельбек і Кача.

відео дня

Згідно з опублікованою інформацією, вибухи прогриміли також у районі Ялти, Алупки та Перевального.

У Мережі опублікували відео, на якому, як стверджується, горить склад боєприпасів військової частини 12676 у Перевальному. Зазначено, що через пожежу на складі перекрили дорогу Сімферополь-Алушта. При цьому в бік Перевального, як пише паблік, проїхало багато машин "швидкої" допомоги.

"Як повідомляє наше джерело, є загиблі російські військовослужбовці внаслідок горіння і вибухів складів у Перевальному", - повідомляє "Кримський вітер".

Подробиці вибухів у Криму

У партизанському русі "Атеш" повідомили про вибухи в районі населеного пункту Перевальне на півдні Криму, зокрема на військовій базі 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони Чорноморського флоту РФ (в/ч 12676) і 8-го окремого артилерійського полку (в/ч 12676).

Дрон Лютий инфографика
/ Главред

"Є відомості про загиблих військових, які перебували на чергуванні на складі", - повідомляють партизани.

Як зазначають у "Крим.Реалії", на базі розташовані бокси для зберігання військової техніки та озброєння, а також, імовірно, паливно-мастильних матеріалів. База двічі зазнавала атак - 17 березня і 25 серпня 2023 року.

В "Атеш" розповіли, що влітку 2024 року агенти руху стежили за складами й ангарами з технікою в Перевальному. Партизани встигли зафіксувати на військових базах важливу інформацію про зберігання і переміщення російської техніки та боєприпасів. На той момент, за словами агентів, база окупантів не була прикрита засобами ППО.

За повідомленням керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, у Криму досі триває детонація після ранкових "прильотів".

Дивіться кадри - наслідки удару по цілях РФ у Криму:

Скріншот
/ Скриншот

Удари по цілях РФ - останні новини за темою

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму та в Ростовській області й Краснодарському краї країни-агресора Росії прогриміли вибухи.

Раніше в Криму було зафіксовано пожежі - дрони масово атакували аеродроми, було перекрито міст. Очевидці з Криму повідомили, що масштабна атака дронів почалася близько опівночі.

Як раніше повідомляв Главред, у Муромі дрон вдарив у завод, що виробляє боєприпаси для армії РФ. На Муромському приладобудівному заводі згоріла прохідна заводу, а також один зі складів продукції, що випускається.

Читайте також:

Рух "Атеш"

Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Криму атака дронів
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
РФ атакувала дронами Одещину: троє поранених, знищено будинок директора зоопарку

РФ атакувала дронами Одещину: троє поранених, знищено будинок директора зоопарку

10:21Війна
У росіян втрати в Криму: на військових базах РФ гримлять вибухи після прильотів

У росіян втрати в Криму: на військових базах РФ гримлять вибухи після прильотів

10:12Україна
Зустріч Трампа і Путіна вирішить все: чи є надія на мир в Україні - Bloomberg

Зустріч Трампа і Путіна вирішить все: чи є надія на мир в Україні - Bloomberg

08:51Україна
Реклама

Популярне

Більше
Скандал на Євробаченні-2025: один з учасників закликає бойкотувати конкурс

Скандал на Євробаченні-2025: один з учасників закликає бойкотувати конкурс

Потепління накриє Україну: стала відома точна дата підвищення температури

Потепління накриє Україну: стала відома точна дата підвищення температури

Історична загадка: чому Волинську область не назвали Луцькою

Історична загадка: чому Волинську область не назвали Луцькою

РФ пішла в наступ на всіх напрямках - Зеленський

РФ пішла в наступ на всіх напрямках - Зеленський

Прийде потепління, після чого знову холод: як зміниться погода найближчим часом

Прийде потепління, після чого знову холод: як зміниться погода найближчим часом

Останні новини

10:51

Гороскоп Таро на сьогодні 16 травня: Левам - новий розділ, Стрільцям усвідомити силу і йти вперед

10:36

Чи можна дарувати пустий гаманець: священник дав однозначну відповідьВідео

10:35

Гранд-фінал Євробачення 2025: під яким номером виступить Україна

10:27

Як доглядати за полуницею в травні: ягоди виростуть великими і соковитими

10:21

РФ атакувала дронами Одещину: троє поранених, знищено будинок директора зоопаркуФото

Війна продовжиться, та в України є два козирі, що дозволяють влаштувати Армагеддон у РФ – ЗагороднійВійна продовжиться, та в України є два козирі, що дозволяють влаштувати Армагеддон у РФ – Загородній
10:12

У росіян втрати в Криму: на військових базах РФ гримлять вибухи після прильотів

09:32

Ставки букмекерів на переможця Євробачення змінилися: на якому місці Україна

09:31

Зеленський зіграв несподівано: Загородній сказав, що дадуть переговори в Стамбулі

09:24

Гороскоп на завтра 17 травня: Терезам - грошова винагорода, Овнам - відпочинок

Реклама
09:20

Як змусити цибулю рости: господиня розповіла про "секретне" ідеальне підживленняВідео

09:19

Коли закінчиться війна?Погляд

09:08

ЗСУ відбили атаки РФ і просунулися на сході: в ISW назвали напрямок

08:51

Зустріч Трампа і Путіна вирішить все: чи є надія на мир в Україні - Bloomberg

07:59

Пілот катапультувався: ЗСУ втратили F-16 під час відбиття повітряної атаки РФ

07:32

Пакет готовий: Мерц сказав, коли ЄС ухвалить нові санкції проти Росії

06:51

Реалії на землі: що слід враховувати при переговорах з оркамиПогляд

06:41

Уранці в Києві прогриміли вибухи, спалахнула пожежа: що відомо

05:55

Як Грушевський трьома словами переміг Росію і змінив історію України - історикВідео

05:13

Віддати, чи спалити: священник відповів, що краще зробити з телефоном померлого

04:35

Як сказати українською "сгущенка": варто уникати поширеної помилкиВідео

Реклама
04:00

Чи можливий різкий "стрибок" долара вгору: яким буде курс валют з 19 травня

03:35

Брудніший за громадський туалет: який елемент автомобіля водії забувають мити

03:00

Нова заява делегації РФ: ЗМІ розповіли коли чекати першу зустріч з УкраїноюВідео

02:29

Буде дефіцит і шалені черги: економіст передрік Росії серйозні проблемиВідео

01:30

Синергія легенд: Барбра Стрейзанд і Пол Маккартні записали дует

01:27

Чи відбудеться зустріч Трампа з Путіним: у Білому домі відповіли

00:23

Хто пройшов у гранд-фінал Євробачення 2025: фаворити не потрапили

00:06

"Москва хоче виснажити нас": подробиці заяви Сирського на Раді НАТО

15 травня, четвер
23:58

Євробачення-2025: Німеччина змусила танцювати єврофанів запальним хітом

23:35

Євробачення 2025: співачка з Мальти в червоних колготках і білизні вразила сильним вокаломВідео

23:23

Teresa & Maria по-грузинськи: учасниця Євробачення 2025 від Грузії повторила образ Jerry HeilВідео

23:18

Папа Римський хоче зустрітися із Зеленським та стати посередником у війні - Bild

23:13

Чи можна заряджати акумулятор просто в моторному відсіку: відповідь автомеханіка

22:57

"Євробачення 2025": Ірландія "протягнула" на конкурс радянського собакуВідео

22:38

Гігантський блендер і голий торс: Австралія відкрила другий півфінал Євробачення 2025Відео

22:35

Українцям почнуть платити 20 тисяч гривень щомісяця: хто може отримати кошти

22:03

Як швидко відчистити кран від вапняного нальоту: простий, але дієвий спосібВідео

21:59

Переговори в Туреччині та відповідь Зеленського: головні новини України (дайджест)

21:28

Зеленський затвердив склад делегації на переговори з РФ у Стамбулі - хто туди увійшов

21:20

Як прибрати вм'ятини від меблів на килимі: хитрий трюк, про який мало хто знає

Реклама
21:19

Жан Беленюк зробив комплімент Юлії Тимошенко, та показав з нею селфі без фільтрів

21:06

Рубіо натякнув на "велику розмову": подробиці заяви

20:49

Путін відправив у відставку "парадного генерала", командувача Сухопутних військ РФ

20:38

Трусило під час зустрічі Зеленського та Ердогана: у Туреччині стався землетрус

20:26

Знищення Кримського мосту у 2025 році: Буданов зробив загадкову заяву

20:24

Як вивести хрін з городу назавжди: дієві методи боротьби

20:01

Для 4 міст загроза найбільша: з'явився тривожний прогноз щодо бойових дій у травні

19:59

Норвегія виконує обіцянку щодо F-16: ЗМІ розповіли коли, планують завершити передачу

19:45

Образа дією: чому у Путіна залишився тільки один маневрПогляд

19:35

РФ пішла в наступ на всіх напрямках - Зеленський

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти