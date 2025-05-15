Зеленський поставив Лаврова на місце після його образ

Володимир Зеленський зазначив, що це Путін просив особисто зустрітися на переговорах, а не він.

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Зеленський відповів Лаврову на його лайку / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Що відомо:

Лавров назвав Зеленського "жалюгідною людиною"

Президент України дав чітку відповідь Лаврову

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров різко висловився про президента України Володимира Зеленського та обізвав його. Водночас Зеленський дав Лаврову чітку відповідь під час пресконференції за результатами зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Він одразу зазначив, що не він був ініціатором цих переговорів. При цьому навіть не потрібні зустрічі для того, щоб заявити про готовність до припинення вогню терміном на 30 днів.

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"Я жодних пропозицій Путіну не робив. Ми все сприйняли, він пропонує прямі переговори... Він може не зустрічатися, а просто сказати: "Окей, буде припинення вогню". Були ж спроби на Великдень. Ми ж не зустрічалися і не домовлялися, він просто сказав... Так само він може просто сказати в ефір, у медіа: "Ми готові до припинення вогню на 30 днів". Можна не зустрічатися. Але він для того, щоб відтермінувати сильні санкції американців, хоче показати, що він конструктивний і готовий до переговорів. Але каже, що припинення вогню і багато інших питань, які він готовий обговорити в прямих переговорах. Так всі сприйняли і я так сприйняв і сказав: "Я готовий", - сказав Зеленський.

Він також додав, що й американський лідер був готовий приїхати до Туреччини, якби на переговорах були присутні лідери країн, але Путін не захотів особисто бути присутнім.

"Це нормально. Це позитив для всього світу. Як би ми не ставилися один до одного, це надія для всього світу, що закінчиться велика війна", - сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що Путін запропонував провести прямі переговори тільки для того, щоб відтермінувати жорсткі санкції з боку США.

Нагадаємо, глава російського МЗС Сергій Лавров назвав президента України "жалюгідною людиною" і додав, що Зеленський "поводиться нерозумно".

А прессекретарка міністерства закордонних справ країни-агресора Марія Захарова в четвер назвала Зеленського "клоуном" і "невдахою" після його критики на адресу російської делегації.

Главред також розповідав про те, як МЗС України жорстко відреагувало на слова Лаврова. Представник МЗС України Георгій Тихий сказав, що замість того, щоб російський диктатор Володимир Путін приїхав на зустріч із Зеленським у Туреччину і провів серйозну розмову про припинення війни і відновлення миру, країна-агресор РФ вдається до образ у бік президента України.

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