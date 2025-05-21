Вже біля держкордону: військовий назвав напрямок масштабного штурму РФ

У росіян зазвичай комбінований принцип атак.

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Наступ РФ на Харківському напрямку / колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

Головне із заяви військового:

Окупанти готуються до штурму на Харківському напрямку

Зокрема, РФ підтягує свій особовий ближче до українського кордону

ЗСУ готові до відбиття атак

Окупанти можуть проводити підготовку до активних штурмових дій на Харківському напрямку фронту. Українські військові вже фіксують накопичення особового складу РФ поблизу держкордону. Про це розповів начальник штабу 13 бригади оперативного призначення "Хартія" Андрій Помагайбус в ефірі Суспільного.

За його словами, противник намагається підтягнути свій особовий склад ближче до лінії бойового зіткнення і провести хоч якісь штурмові дії.

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"В цілому, у них нічого не виходить. Потрібно мати спостереження на усіх найнебезпечніших напрямках підходу до нашого переднього краю. Накопичення особового складу є ближче до державного кордону, тобто є спроби затягування особового складу, явна підготовка до активних штурмових дій противника. Наші Сили оборони готові до відбиття атак", - наголосив він.

Начальник штабу додав, що у росіян зазвичай комбінований принцип застосування.

"І артилерія, і безпілотні системи — для ураження і розвідки, важка техніка. Водночас заведення піхоти: тобто на одному напрямку відвертають увагу, на іншому — йде просування", - говорить військовий.

Він також зауважив, що дальність польоту дронів на оптоволокні у росіян може доходити до 15-30 кілометрів.

"Основне нарощування з їхньої сторони — це дрони на оптоволокні. Це дуже болюче питання. Ми робимо контрдії. Основна перевага цих дронів — ми не можемо їх виявити РЕБами і подавити. Але механізми протидії таким дронам все ж є", - підкреслив Помагайбус.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко заявив, що цілями літнього наступу окупаційної армії країни-агресорки Росії є вихід до великих міст: Костянтинівки, Сіверська, Куп'янська, Борової, а також охоплення Покровська та початок там вуличних боїв.

Військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов заявив про те, що основне завдання російських окупантів у травні - затягнути ситуацію з переговорами, водночас спробувавши розв'язати питання виходу на адмінмежі Дніпропетровської області.

Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан заявив, що Росія може перейти до нового великого наступу на всій лінії фронту, якщо не буде домовленостей про перемир’я.

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Що відомо про НГУ "Хартія"? 13-та бригада оперативного призначення "Хартія" (13 БрОП) — військове формування Національної гвардії України. Після початку російського вторгнення в 2022 році у Харкові створили ДФТГ "Хартія", що входило до 127-ї бригади ТРО. Підрозділ брав участь у боях за Харків і на Харківщині. Взимку 2022 року воював під Бахмутом. На початку 2023 року переформований на 13-ту бригаду НГУ. В 2024 році бригада воювала в районах Очеретиного, Серебрянського лісництва, і на півночі Харківщини, пише Вікіпедія.

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