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Військова допомога Україні: у США вийшли з неочікуваною заявою

Маріна Фурман
20 травня 2025, 19:30
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Рубіо наголосив, що Штати не припинили постачання зброї Україні.
Рубио, помощь
Рубіо прокоментував постачання допомоги Україні / Колаж: Главред, фото defense.gov, скріншот із відео

Ключові тези Рубіо:

  • США продовжують надавати військову допомогу Україні
  • Америка шукає для Києва додаткові батереї Patriot

Сполучені Штати Америки не припинили постачання зброї Україні. Уся допомога, раніше схвалена Конгресом для України, продовжує надходити. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час виступу у Держдепартаменті.

На запитання, чи готова адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалити додатковий законопроєкт щодо військової допомоги Україні, він відповів, що це не йому вирішувати.

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Рубіо також зазначив, що Штати співпрацюють з партнерами по НАТО, щоб забезпечити Україну додатковими батареями Patriot. За його словами, сама Америка не має вільних комплексів для передачі Україні.

"Ми тісно співпрацюємо з нашими союзниками по НАТО. Деякі з них мають батареї ракет Patriot, які вони могли б передати українцям — наприклад, для захисту повітряного простору над Києвом та іншими стратегічними районами. Ми активно заохочуємо партнерів у цьому напрямку та координуємо з ними поставки таких систем", - сказав Рубіо.

Водночас держсекретар заявив, що наразі ніяка з країн не хоче відмовлятися від своїх Patriot, а тих, що виробляють США - недостатньо.

помощь США, инфографика
Скільки допомоги США передали Україні / Інфографіка Главред

Військова допомога Україні - новини за темою

Як писав Главред, Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли: ракети для систем протиповітряної оборони IRIS-T, 66 броньованих транспортних засобів із захистом від мінної засідки (MRAP), 4 машини кінетичного захисту та 3 колісні гаубиці Zuzana-2.

У виданні The New York Times повідомлялося, що Україна вже цього літа отримає систему протиповітряної оборони Patriot з Ізраїля. Ще одну систему може надати Німеччина або Греція.

Франція також оголосила про надання нового пакета військової допомоги Україні. Його сума - 2 мільярди євро.

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Хто такий Марко Рубіо

Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання.

У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія.

Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби.

Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати.

"Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

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війна в Україні військова допомога Марко Рубіо
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