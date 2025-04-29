Видалили органи, щоб приховати причину смерті: що відомо про вбивство Вікторії Рощиної

Українська журналістка Вікторія Рощина загинула у російському полоні, де її жорстоко катували.

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Тіло Вікторії Рощиної повернули без частини органів / Колаж: Главред, фото: Facebook

Що відомо:

В Україну повернули тіло журналістки Вікторії Рощиної

Вікторія загинула в російському полоні

Її тіло повернули в дуже поганому стані

В Україну повернули тіло української журналістки Вікторії Рощиної, яку до смерті закатували у російському полоні. Розслідувальна організація Forbidden Stories розповіла, у якому стані повернули тіло Вікторії.

Під час медичного огляду в Україні виявилось, що її повернули без низки внутрішніх органів. У неї були відсутні очні яблука, частина трахеї та частина мозку.

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Міжнародний експерт-патологоанатом зазначив, що видалення частини органів може вказувати на навмисне приховування слідів задушення. Синець на шиї вказує на можливий перелом під'язикової кістки, що могло бути за умови смерті від механічної асфіксії. Також відомо, що тіло Вікторії було заморожене та перебувало у стані муміфікації.

Слід також зазначити, що у російських документах тіло Вікторії було ідентифіковане під номером 757 як "невстановлена особа чоловічої статі". Загалом офіційна причина смерті вказана як "сумарне ураження артерії серця".

Відомо, що Рощина зникла на окупованій території 3 серпня 2023 року. Там вона готувала репортаж. Згодом стало відомо, що Вікторія потрапила у російський полон.

Вже 10 серпня СБУ повідомила про те, що журналістка загинула нібито під час етапування з Таганрога до Москви. У ГУР уточнили, що її готували до обміну. Однак насправді журналістку катували, а під час перевірки російського омбудсмена ховали в окремій камері.

Обмін полоненими - головні новини

Як повідомляв Главред 18 квітня з посиланням на Sky News, РФ і Україна готували рекордний обмін полоненими. Він був запланований на 19 квітня. Очікувалось, що в рамках обміну вдасться обміняти майже 500 російських і українських полонених, а також 46 поранених військовослужбовців.

Так і сталося. 19 квітня відбувся один із найбільших обмінів полоненими. У рамках обміну вдалося повернути 277 українських військовослужбовців. Серед звільнених із полону є воїни ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Державної спецслужби транспорту.

В межах обміну вдалося повернути 246 воїнів, ще 31 людина повернулася додому поза обміном. Повернути вдалося 268 рядових солдатів і сержантів, а також 9 офіцерів.

Згодом у Мережі з'явилися неймовірно чутливі кадри з обміну полоненими. Більшість звільнених із полону - молоді хлопці, які народилися після 2000 року.

Загалом в Україні вдалося вже повернути 4552 людини, поза обмінами - 529 осіб.

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