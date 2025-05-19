РФ готова працювати з Києвом над мирним договором - Путін після розмови з Трампом

Що сказав Путін:
- Росія готова працювати з українською стороною
- Сторони "в цілому на правильному шляху"
Президент РФ Володимир Путін і американський лідер Дональд Трамп завершили телефонну розмову. Вона тривала понад дві години. Про це повідомляють росЗМІ.
Путін назвав розмову з Трампом "змістовною, відвертою і вельми корисною". Путін висловив подяку Трампу за участь США у відновленні прямих переговорів Росії та України.
За словами президента РФ, припинення вогню з Україною можливе після досягнення відповідних домовленостей.
"Росія запропонує і готова працювати з українською стороною над меморандумом щодо можливого майбутнього мирного договору з визначенням низки позицій. Таких як, наприклад, принципи врегулювання, терміни можливого укладення мирної угоди тощо, включно з можливим припиненням вогню на певний час у разі досягнення відповідних домовленостей", - повідомив Путін.
За словами Путіна, відновлення переговорів у Стамбулі свідчить, що сторони "загалом на правильному шляху".
"РФ і Україна повинні знайти компроміси, що влаштовують обидві сторони", - йдеться в повідомленні.
Путін запевнив, що Росія "виступає за зупинку бойових дій, але необхідно виробити найбільш ефективні шляхи руху до миру".
Тим часом, ООН вітає телефонну розмову Путіна і Трампа, повідомив представник генсека Всесвітньої Організації.
Розмова Трампа і Путіна - що відомо
Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп хоче якомога швидше зустрітися з Путіним. Організація зустрічі двох президентів потребує певної роботи, переконаний Рубіо.
За його словами, єдине, що може розв'язати глухий кут, який склався з переговорами щодо закінчення війни в Україні, - "це пряма розмова між Трампом і Путіним". Рубіо нагадав, що сам глава Білого дому "вже відкрито висловив упевненість, що це має статися".
Президент України Володимир Зеленський увечері 19 травня провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом перед бесідою Володимира Путіна і Трампа. Потім, за підсумками спілкування, Трамп ще раз зателефонує Зеленському.
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