Сирський зробив заяву про Курську операцію: про що зізнався генерал

Головнокомандувач ЗСУ заявив, що операція в Курській області триває 9 місяців.

https://glavred.net/front/syrskiy-sdelal-zayavlenie-o-kurskoy-operacii-o-chem-priznalsya-general-10661828.html Посилання скопійоване

Сирський нагородив учасників Курської операції / Колаж: Главред, фото: 117 окрема механізована бригада, t.me/osirskiy

Ключові тези:

Курська операція за 9 місяців досягла більшості поставлених цілей

Створена українськими захисниками буферна зона залишається актуальною

Бої в Курській області тривають 9 місяців. За цей час операція досягла більшості поставлених цілей, а створена ЗСУ буферна зона залишається актуальною. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський.

Він зазначив, що завдяки активним діям ЗСУ на Курщині вдалося не допустити наступальної кампанії ворога в Сумській і Харківській областях.

відео дня

За словами головнокомандувача, противника, який переважає кількістю, можна перемогти лише нестандартними ходами.

"Курська операція стала саме такою. Для ворога це була несподіванка. Україна показала, що здатна контратакувати, бити та гнати ворога, зокрема і на його землі... Це стало можливим завдяки конкретним військовим частинам, конкретним воїнам – справжнім героям українського війська.", - сказав Сирський.

Під час свого робочого візиту він нагородив військових та подякував українським захисникам, які відзначилися у ході Курської операції.

"Один із підрозділів, який якісно та ефективно виконав визначені завдання на Курщині – 225-й окремий штурмовий полк. І зараз, коли ми говоримо про успішну активну оборону на півночі України та в прикордонних районах РФ – це насамперед про 225-й", - додав Головнокомандувач ЗСУ.

Операція в Курській області - новини за темою

Як писав Главред, 26 квітня в країні-агресорі Росії оголосили про "повне звільнення" Курської області. Зокрема, таку інформацію озвучив Путіну начальник Генштабу РФ Герасимов.

Пізніше російський диктатор Володимир Путін визнав, що в Курській області все ще присутні українські захисники. Кремлівський лідер стверджує, що українські воїни, що залишаються на Курщині, нібито сидять "по щілинах у підвалах".

Нагадаємо, армія Путіна хоче повністю витіснити ЗСУ із займаних позицій до 9 травня. За словами військового оглядача Олексія Гетьмана, російське військове командування не буде шкодувати сил та засобів на цьому напрямку, щоб досягти поставлених цілей.

Читайте також:

Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред