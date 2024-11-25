Удари ATACMS по РФ та превентивна атака НАТО: головні новини України (дайджест)

20 листопада принесло низку важливих подій для України як в політичній, так і військовій сфері. Главред зібрав головні новини станом на 22:00.

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Головні новини України станом на 22:00 25 листопада / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, СтратКом ЗСУ

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда :

РФ атакувала Київ дронами: у двох районах зафіксували падіння уламків

У ніч на 25 листопада країна-агресор РФ атакувала безпілотниками столицю України. У Києві працювали сили ППО.

Як спочатку повідомили в Київській міській військовій адміністрації, у Дніпровському районі столиці сталося загоряння вікна балкона на дев'ятому поверсі 9-поверхового житлового будинку. Інформація про постраждалих з'ясовується.

відео дня

Військові РФ окупували два населені пункти і перепливли Оскол - DeepState

Армія РФ окупувала Катеринівку та Юр'ївку в Донецькій області, а також просунулася біля дев'яти населених пунктів.

Про це в ніч на 25 листопада повідомили аналітики моніторингового каналу DeepState.

У російській Калузі "вибухова" ніч: БпЛА атакували нафтобазу та завод "Тайфун"

У ніч на понеділок, 25 листопада, в російському місті Калуга БпЛА атакували завод "Тайфун", який є одним із ключових підприємств ворожого військово-промислового комплексу (ВПК). Під атаку потрапила й нафтобаза "Калуганафтопродукт". Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

РФ вдарила по центру Харкова: є "приліт", спалахнула пожежа, постраждали люди

У понеділок, 25 листопада, у Харкові прогримів вибух. Російські окупанти вдарили по Київському району міста. На місці влучання спалахнула пожежа. За попередніми даними, удар по центру Харкова було завдано ракетою С-400.

Спочатку мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що постраждали шестеро людей унаслідок "прильоту" по центральній частині міста. Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих зросла до десяти.

Україну накриють потепління і мокрий сніг: синоптик попередив про зміни у погоді

Погода в Україні упродовж тижня з 25 листопада по 1 грудня буде відносно стійкою із температурою в межах кліматичної норми. Але через поширення на території нашої держави холодного повітря з північних широт, в першій половині тижня очікуються низькі показники температури на тлі області підвищеного тиску.

Проте ближче до вихідних відбудеться незначне потепління на 2-4 градуси, а також збільшиться ймовірність опадів переважно у вигляді мокрого снігу, часом з дощем. Таким прогнозом погоди поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

РФ вдарила балістикою по житлових будинках Одеси: є руйнування і постраждалі

У понеділок, 25 листопада, в Одесі прогриміла серія вибухів. Російські окупанти запустили по місту балістику. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та мер міста Геннадій Труханов.

Міський голова повідомив, що росіяни запустили розвідувальний дрон в бік міста. Сили ППО відпрацювали по ньому.

Перед цим Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Через кілька хвилин військові попередили про рух ракети в напрямку Одеси.

З учора РФ запустила по Україні близько 150 дронів, авіабомб і ракет - Зеленський

У понеділок, 25 листопада, російські окупанти атакували регіони України. Зокрема, вибухи прогриміли в Одесі, Запоріжжі та Харкові.

Як розповів президент України Володимир Зеленський, наразі триває рятувальна операція після ракетного удару в Харкові.

"Це остання карта в кишені Путіна": експерт описав підступний план Кремля

Україна стала першою у світі державою, по якій було завдано удару міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР). Але основний меседж цього удару спрямований не на українців, а на Захід.

Запуск по Україні такої ракети – це чергова спроба російського диктатора Володимира Путіна шантажувати Захід ядерною зброєю і показати, що він може застосувати ядерну зброю по будь-кому. Таку думку висловив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук в інтерв’ю Главреду.

РФ не припиняє терор дронами: окупанти за ніч випустили 145 БпЛА

У ніч на 25 листопада 2024 року окупанти вкотре атакували Україну ударними безпілотниками типу "Shahed" та БпЛА невстановленого типу. Про це повідомило Командування Повітряних сил ППО.

Згідно з даними Повітряних сил, безпілотники ворог запускав із напрямків — Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ Криму.

Всього Росія випустила по Україні 145 дронів. Ще 71 дрон - локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, ще один безпілотник полетів у бік Білорусі.

Атакували 3 області РФ: українські військові масштабно вдарили по важливих об’єктах в Росії

Сили оборони України успішно вдарили по низці важливих об’єктів російських окупантів на території країни-агресорки Росії у ніч на понеділок, 25 листопада.

Були атаковані об’єкти, зокрема, у Брянській, Калузькій та Курській областях РФ. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Економічна підтримка України Європою може допомогти змінити думку обраного президента США Дональда Трампа про війну і надіслати сильний сигнал російському диктатору Володимиру Путіну.

Як пише Reuters, під час своєї передвиборчої кампанії Трамп заявив, що здатен завершити війну в Україні протягом 24 годин. Однією з ключових причин для такого кроку він називає небажання США продовжувати оплачувати військову та економічну допомогу Україні.

РФ зібрала 90-тисячне угруповання: експерт попередив про загрозу для Запоріжжя

На Запорізькому напрямку ворог зібрав 90-тисячне угруповання "Днепр", що має безперебійну логістику, у тому числі залізницею вздовж північного узбережжя Азовського моря. Про це розповів військовий експерт, полковник ЗСУ, речник Генштабу ЗСУ (2014-2017) Владислав Селезньов в ефірі "Еспресо".

За його словами, залізнична станція Волноваха віднедавна перебуває у повній безпеці, адже українська артилерія не має можливості по ній ефективно працювати.

Російські генерали навряд чи будуть протидіяти російському диктатору Володимиру Путіну, адже вони переконані, що ситуація з ескалацією війни не зайде занадто далеко.

Для них це гра на крові, яка приносить їм бонуси та доступ до путінської "годівниці", вони фактично є псевдоелітою російського суспільства. Таку думку висловив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук в інтерв’ю Главреду.

Країни Європи відновили секретні дискусії про введення військ в Україну - Le Monde

Західні країни поновили обговорення питання відправки військ та приватних військових компаній до України. Між Францією та Великою Британією тривають дискусії про різні способи посилення підтримки України у боротьбі проти РФ. Про це повідомило французьке видання Le Monde з посиланням на свої джерела.

Україна має зміцнити позиції: Зеленський озвучив завдання ЗСУ на Курщині

Президент України Володимир Зеленський провів тривалу розмову щодо ситуації на ключових напрямках фронту із Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Як повідомив президент у Telegram, у Донецькій області, а саме Курахівському напрямку військове командування проводить роботу над зміцненням українських позицій.

"Є лише один вихід": коли відбудуться вибори в Україні і до чого тут Трамп

Проведення виборів президента України в умовах воєнного стану та триваючої війни з Росією викликає гострі дискусії як серед політиків, так і в суспільстві, адже це питання поєднує потребу в демократичному розвитку країни з викликами забезпечення безпеки та стабільності.

Хоча термін повноважень президента України та чинного складу Верховної Ради мав завершитися у 2024 році, законодавство, що забороняє вибори під час воєнного стану, передбачає їхнє автоматичне продовження. Тому і президент, і Верховна Рада продовжують виконувати свої обов'язки.

Главред зібрав основні думки щодо проведення виборів президента в Україні

Удар ракетами ATACMS по військовому аеродрому РФ: розкрито нові деталі

Україна завдала удару по військовому аеродрому в Курській області за допомогою балістичних ракет ATACMS із касетною бойовою частиною. Про це повідомляють GEOINT-аналітики проекту "Кіберборошно", передає "Мілітарний".

У ніч на 25 листопада українські ракетні війська атакували аеродром тактичної авіації "Курськ-Східний" американськими ракетами ATACMS.

"США тиснуть і на РФ, і на Україну": Снєгирьов сказав, як може завершитися війна

Зараз усе рухається до реалізації американського сценарію закінчення війни в Україні. Відбувається військово-політичний тиск США на обидві сторони війни – і на країну-агресорку Росію, і на Україну.

За великим рахунком можна сказати, що усе рухається до заморожування війни. Таку думку висловив військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов в інтерв’ю Главреду.

"Армія РФ сильно змінилась": топ-генерал НАТО виступив із гучною заявою

Російські сухопутні війська зараз мають більшу чисельність, ніж у лютому 2022 року, коли розпочалося повномасштабне вторгнення в Україну. Однак, за словами голови Військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера, їхня якість за цей час погіршилася. Про це повідомляє Reuters.

Голова військового комітету НАТО, нідерландський адмірал Роб Бауер, під час виступу в Брюсселі зазначив, що "якість цих сил знизилася", маючи на увазі стан оснащення та рівень підготовки російських військових.

"Ми беремо найефективніший досвід": результати засідання Ставки Зеленського

Президент України Володимир Зеленский провів засідання Ставки, на якому обговорили питання енергетики та захисту об'єктів енергосистеми. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Були доповіді Міненерго, "Нафтогазу" та всіх ключових учасників галузі. Говорили про хід відновлення після російського обстрілу 17 листопада та подальший захист усіх критичних об’єктів. Газова інфраструктура та генерація: атомна, гідро-, теплова тощо. Також про наше партнерство з європейськими країнами, щоб збільшити можливості для імпорту електроевнергії, зокрема, для бізнесу", - сказав Зеленський.

ЗСУ повернули контроль над важливим селом на Харківщині і взяли полонених - 3 ОШБр

Військовослужбовці Третьої штурмової бригади закінчили зачистку населеного пункту Копанки, що на ключовому напрямку Харківщини, тепер він перебуває під контролем ЗСУ. Про це бійці повідомили у Telegram.

Окрім зачистки селища від угруповання країни-агресора Росії, ЗСУ вдалося там взяти у полон цілу партію окупантів з 1-ї танкової армії РФ. Що цікаво, під час захоплення у полон росіяни били по своїх же бійцях артилерією 152 калібру.

Без світла доведеться сидіти довше: графіки вимкнення світла на 26 листопада

В Україні 26 листопада будуть вимикати світло з обіду і до вечора. Водночас графіки вимкнення світла будуть не жорсткими. Про це йдеться в Telegram-каналі Укренерго.

Графіки вимкнення світла для однієї черги будуть діяти у період з 14:00 до 21:00.

НАТО може атакувати Росію: адмірал озвучив умови для високоточних ударів

У НАТО обговорюють нанесення превентивних високоточних ударів по території РФ, якщо країна-агресор атакує пускові установки Альянсу. Про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер під час дискусії в European Policy Centre.

Він підкреслив, що країни НАТО мають збільшити інвестиції в протиповітряну оборону та дальнобійні системи у зв'язку з потенційною загрозою з боку Росії.

Ворог планує "кошмарити" Київ обстрілами: Світан попередив про нову тактику РФ

Протягом останніх декількох тижнів країна-агресор Росія ледь не щодня запускає десятки безпілотників типу "Шахед" по Києву та Київській області, але за іншою тактикою. Такі атаки ворог продовжуватиме і надалі.

Як пояснив в коментарі для ТСН.ua військовий експерт Роман Світан, окупанти обстрілюють столицю дронами тому, що зараз досить хмарна погода і мобільні групи не можуть перехоплювати ворожі цілі у таких умовах.

"До Дніпропетровської області вже 6 км, оборона не готова": командир ошелешив заявою

Російські окупанти наступають на фронті, намагаючись захопити всю Донецьку область. До кордону з Дніпропетровською областю залишилось 7 кілометрів. Про це заявив командир взводу 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

Він акцентував на тому, що напрямок села Великі Новосілки не підготували до оборони попри те, що більше року там було затишшя.

У Білому домі офіційно змінили політику щодо ударів по РФ: що відомо

Радник Білого дому Джон Кірбі підтвердив, що Україна використала надані США балістичні ракети ATACMS для ударів по цілях у Курській області Росії. Про це він заявив під час брифінгу.

Кірбі зазначив, що Україна має право застосовувати ці ракети для самозахисту у випадку нагальної потреби, і це вже відбувається в районі Курська та Курської області.

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