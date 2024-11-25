Україну накриють потепління і мокрий сніг: синоптик попередив про зміни у погоді

Упродовж тижня морози відступлять і відбудеться невелике підвищення температури повітря. Але разом з цим збільшиться ймовірність дощу і мокрого снігу.

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Погода в Україні - нашу державу накриють потепління і мокрий сніг/ УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні упродовж тижня з 25 листопада по 1 грудня

Коли в Україні будуть дощі та мокрий сніг

Коли у нашій державі потепліє

Погода в Україні упродовж тижня з 25 листопада по 1 грудня буде відносно стійкою із температурою в межах кліматичної норми. Але через поширення на території нашої держави холодного повітря з північних широт, в першій половині тижня очікуються низькі показники температури на тлі області підвищеного тиску.

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Проте ближче до вихідних відбудеться незначне потепління на 2-4 градуси, а також збільшиться ймовірність опадів переважно у вигляді мокрого снігу, часом з дощем. Таким прогнозом погоди поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

Погода в Україні 25 листопада

У понеділок, 25 листопада, під впливом антициклону на всій території країни опадів не очікується. Вночі та вранці у центральних та південних областях місцями можливий туман. Вітер на південному сході північний, у західній частині південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1...-6 градусів, вдень -2...+3, на крайньому заході +3...+8 градусів.

Погода в Україні 25 листопада/ meteoprog

Погода в Україні 26 листопада

У вівторок, 26 листопада, у більшості областей України утримається погода без опадів, лише вдень місцями на крайньому сході та у Криму можливий невеликий мокрий сніг. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у західній частині південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...-7 градусів, вдень -2...+3, на крайньому заході +4...+9 градусів.

Погода в Україні 26 листопада/ meteoprog

Погода в Україні 27 листопада

У середу, 27 листопада, вночі місцями у західних областях пройде невеликий дощ із мокрим снігом, на решті території України без істотних опадів. Вітер очікується змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...-6 градусів, вдень -1...+4, у західних областях вночі 0...+5 градусів, вдень +3...+8 градусів.

Погода в Україні 27 листопада/ meteoprog

Погода в Україні 28 листопада

У четвер, 28 листопада, вночі місцями у північних областях пройде невеликий сніг та мокрий сніг, вдень у західній частині очікуються опади у вигляді мряки, дощу та мокрого снігу. Подекуди в Україні можливий туман. Вітер у західній частині південний, 5-10 м/с, на решті території змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...+2 градуси, вдень +1...+6, у Криму до +8 градусів.

Погода в Україні 28 листопада/ meteoprog

Погода в Україні 29 листопада

У п'ятницю, 29 листопада, вночі у західній частині, вдень також у північних, Одеській та місцями центральних областях очікуються дощі з мокрим снігом. В інших регіонах країни без істотних опадів. Вітер південний, у західній частині змінних напрямків, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2…+3 градуси, вдень +1…+6, у південній частині та у Криму +5…+10 градусів.

Погода в Україні 30 листопада

У суботу, 30 листопада, у центральних, місцями південних та західних областях можливі опади у вигляді дощу із мокрим снігом. В решті регіонів переважно без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1…+4 градуси, вдень 0…+5, у центральних та південних областях +6…+11 градусів.

Погода в Україні 25 листопада

У неділю, 1 грудня, у південно-західній частині країни утримається погода з опадами у вигляді дощу та мокрого снігу, на решті території України без опадів. Вітер східний/південно-східний, 7-12 м/с, у південних та центральних областях пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі -1...+4 градуси, вдень +1...+6, у південних областях та у Криму +4...+9 градусів.

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що Україну скує 8-градусний мороз і буде штормовий вітер – синоптики розповіли, коли в Україну прийде потепління. Синоптики попереджають про те, що 25 листопада в Україні не очікуються опади.

Також раніше повідомлялося, що вдарять сильні морози – синоптик назвала дату серйозного похолодання. Холодна погода не омине більшість областей України, але морози будуть короткостроковими.

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Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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