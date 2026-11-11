РФ вдарила по Кривому Рогу, Харкову та Запоріжжю: люди без світла, є постраждалі

Обстріл спричинив перебої з електропостачанням у Кривому Розі та Черкаській області.

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Атака РФ на Харків - у ДСНС показали наслідки / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

РФ атакувала Україну ракетою Х-59/69 та 163 безпілотниками

Російські удари пошкодили житлові будинки та інфраструктуру

У Кривому Розі та Черкаській області спостерігаються перебої зі світлом

У Запорізькій області травмовано шістьох людей

У ніч на 11 листопада російська окупаційна армія атакувала Україну авіаційною ракетою Х-59/69 та 163 ударними БПЛА. Більшу частину повітряних цілей було збито, але є й "прильоти". Є постраждалі. Кривий Ріг частково залишився без світла.

Зафіксовано проблеми з електропостачанням у Черкаській області. Під ударом опинилися також Харків і Запоріжжя.

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Атака на Кривий Ріг

Пізно ввечері 10 листопада армія РФ масово атакувала об’єкти критичної інфраструктури. Крім об’єктів цивільної інфраструктури, пошкоджено п’ять житлових будинків. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

За його словами, на об’єктах всю ніч проводилися і зараз тривають відновлювальні роботи.

"Частина міста станом на ранок без електроенергії, зокрема частина лікарень та насосних станцій водоканалу працюють на генераторах. Вранці вдалося у штатному режимі запустити міський електротранспорт. Також ведуться роботи на котельнях", - повідомив Вілкул.

Внаслідок знеструмлення в одній із шахт були заблоковані 9 працівників, рятувальники евакуювали їх на поверхню.

"Ситуація складна, але в місті всі служби, лікарні та соціальні установи працюють", - додав він.

У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Покровську та Марганецьку громади. Сили ППО збили 28 ворожих БПЛА.

Атака на Харків

У ніч на 11 листопада окупанти атакували ракетами Харків. Одна людина постраждала, повідомили в ДСНС.

Під удар потрапив Салтівський район міста. У результаті одного з "прильотів" по території гаражного кооперативу виникла пожежа площею 900 кв. м. Горіли 38 гаражних боксів і 15 автомобілів.

Також пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, легкові автомобілі та гаражі.

На місці події працювали підрозділи ДСНС, зокрема психологи та сапери.

Удар РФ по Запоріжжю

Увечері 10 листопада росіяни завдали удару по одному з селищ Запорізького району. Шестеро людей отримали травми внаслідок російської атаки, повідомили в ДСНС.

Під час ліквідації однієї з пожеж рятувальники визволили двох травмованих жінок і доставили їх до лікарні. Постраждалим надається необхідна медична допомога.

За різними адресами рятувальники ліквідували загоряння 4 пошкоджених приватних житлових будинків, квартири на 3-му поверсі багатоповерхівки, фасаду магазину та коліс напівпричепа.

На місцях події працювали всі екстрені служби.

Атака на Черкаську область

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що в регіоні було збито один російський БПЛА.

Ціллю була енергетична інфраструктура. В Уманщині пошкоджено один з об’єктів.

"Вранці частина споживачів залишається без електропостачання. Ремонтні бригади працюють з ночі, щоб якомога швидше повернути світло в оселі", - зазначив він.

Що кажуть у Повітряних силах

У ніч на 11 листопада (з 18:00 10 листопада) окупаційна армія атакувала Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/69 з акваторії Чорного моря, 163 ударними БПЛА типу Shahed (91 з них - реактивні), "Гербера", S8000 "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-імітаторами.

За попередніми даними ЗС ЗСУ, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/придушено:

14 "Бандероль"/"Дань-Т";

130 ворожих БПЛА типу Shahed (72 з них - реактивні), "Гербера", дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 17 локаціях, а також падіння уламків у 7 локаціях.

Звіт Повітряних сил / t.me/kpszsu

РФ готує масований удар по Україні

Країна-агресор Росія планує атакувати об’єкти харчової промисловості України. Йдеться як про українські, так і про іноземні підприємства, що працюють на території країни. Про це повідомили джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Зокрема, під прицілом можуть опинитися елеваторна та складська інфраструктура, підприємства з виробництва соняшникової та інших рослинних олій, молоко- та маслозаводи, м’ясокомбінати, птахофабрики та інші підприємства харчової промисловості.

Удари можуть зачепити не лише українських виробників, а й об’єкти іноземного бізнесу. Подібні атаки росіяни вже здійснювали: раніше було пошкоджено об’єкт американської компанії Cargill.

РФ планує розгорнути 20 баз для запуску дронів

Як писав Главред, Росія розширює інфраструктуру для запуску ударних безпілотників, щоб збільшити масштаби атак на Україну. Зокрема, окупанти облаштовують новий дронопорт у Міллерово Ростовської області, де встановлюють обладнання для запуску реактивних БПЛА. Про плани російської армії розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап.

"Росіяни дійшли висновку, що їм потрібно побудувати ще близько 12 дронопортів, щоб довести кількість цих пускових майданчиків до 20. Щоб мати можливість диверсифікації та забезпечити ті обсяги озброєння, які вони хочуть запускати проти нас", - пояснив експерт.

Водночас у цих розрахунках не враховані безпілотники-імітатори "Гербера", які російська армія використовує для створення фальшивих цілей, розвідки та створення перешкод.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

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Про джерело: ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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