РФ вдарила балістикою по житлових будинках Одеси: є руйнування і постраждалі

Коротко:
- Росіяни вдарили ракетою Іскандер-М по Одесі
- У місті пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема житлові будинки
- Внаслідок удару є поранені
У понеділок, 25 листопада, в Одесі прогриміла серія вибухів. Російські окупанти запустили по місту балістику. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та мер міста Геннадій Труханов.
Міський голова повідомив, що росіяни запустили розвідувальний дрон в бік міста. Сили ППО відпрацювали по ньому.
Перед цим Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Через кілька хвилин військові попередили про рух ракети в напрямку Одеси.
"У місті чутно вибух! Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях!" - написав міський голова.
За даними моніторингових каналів, РФ завдала удару балістичною ракетою "Іскандер-М". Її запустили з території тимчасово окупованого Криму.
Місцеві Telegram-канали повідомляють, що росіяни вдарили ракетою просто по житлових будинках.
"Російські терористи здійснили ракетну атаку на середмістя Одеси. Є постраждалі. Пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки", - підтвердив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Ракетні удари по Україні - останні новини
Нагадаємо, вранці 25 листопада росіяни атакували ракетою С-400 Харків. Вибух стався в районі щільної житлової забудови, там горіли господарські будівлі та автомобілі.
Також у ніч на 25 листопада Росія атакувала Київ безпілотниками. Уламки БпЛА пошкодили кілька автомобілів, але обійшлося без пожеж і постраждалих.
Як повідомляв Главред, 24 листопада Росія атакувала Київ та Київську область дронами. За інформацією Повітряних сил, ворог випустив 73 безпілотники по Україні.
Читайте також:
- РФ запустила ударні безпілотники: у Києві прогриміли вибухи
- Вибухи у Дніпрі: РФ атакувала промислове підприємство, спалахнули пожежі
- Удар новою ракетою РФ по Дніпру: Зеленський розповів подробиці атаки
Хто такий Олег Кіпер
Голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року. Роботу в органах прокуратури розпочав у 2001 році. Працював заступником начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури України. Раніше обіймав посаду прокурора Києва, повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред