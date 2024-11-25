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РФ вдарила балістикою по житлових будинках Одеси: є руйнування і постраждалі

Руслана Заклінська
25 листопада 2024, 10:51оновлено 25 листопада, 11:44
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В Одесі пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки, повідомили в ОВА.
РФ вдарила балістикою по житлових будинках Одеси: є руйнування і постраждалі
Росія вдарила балістикою по Одесі / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Коротко:

  • Росіяни вдарили ракетою Іскандер-М по Одесі
  • У місті пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема житлові будинки
  • Внаслідок удару є поранені

У понеділок, 25 листопада, в Одесі прогриміла серія вибухів. Російські окупанти запустили по місту балістику. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та мер міста Геннадій Труханов.

Міський голова повідомив, що росіяни запустили розвідувальний дрон в бік міста. Сили ППО відпрацювали по ньому.

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Перед цим Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Через кілька хвилин військові попередили про рух ракети в напрямку Одеси.

"У місті чутно вибух! Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях!" - написав міський голова.

За даними моніторингових каналів, РФ завдала удару балістичною ракетою "Іскандер-М". Її запустили з території тимчасово окупованого Криму.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що росіяни вдарили ракетою просто по житлових будинках.

"Російські терористи здійснили ракетну атаку на середмістя Одеси. Є постраждалі. Пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки", - підтвердив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

РФ вдарила балістикою по житлових будинках Одеси: є руйнування і постраждалі
ОТРК "Іскандер" / Інфографіка: Главред

Ракетні удари по Україні - останні новини

Нагадаємо, вранці 25 листопада росіяни атакували ракетою С-400 Харків. Вибух стався в районі щільної житлової забудови, там горіли господарські будівлі та автомобілі.

Також у ніч на 25 листопада Росія атакувала Київ безпілотниками. Уламки БпЛА пошкодили кілька автомобілів, але обійшлося без пожеж і постраждалих.

Як повідомляв Главред, 24 листопада Росія атакувала Київ та Київську область дронами. За інформацією Повітряних сил, ворог випустив 73 безпілотники по Україні.

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Хто такий Олег Кіпер

Голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року. Роботу в органах прокуратури розпочав у 2001 році. Працював заступником начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури України. Раніше обіймав посаду прокурора Києва, повідомляє Вікіпедія.

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