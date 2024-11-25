'Ми беремо найефективніший досвід': результати засідання Ставки Зеленського

Президент України провів Ставку щодо енергетики та захисту об'єктів.

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Зеленський провів засідання Ставки / колаж: Главред, фото: ОПУ, УНІАН

Президент України Володимир Зеленский провів засідання Ставки, на якому обговорили питання енергетики та захисту об'єктів енергосистеми. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Були доповіді Міненерго, "Нафтогазу" та всіх ключових учасників галузі. Говорили про хід відновлення після російського обстрілу 17 листопада та подальший захист усіх критичних об’єктів. Газова інфраструктура та генерація: атомна, гідро-, теплова тощо. Також про наше партнерство з європейськими країнами, щоб збільшити можливості для імпорту електроевнергії, зокрема, для бізнесу", - сказав Зеленський.

Також разом з Повітряними силами обговорювалось прикриття об'єктів критичної інфраструктури з неба.

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"Ми беремо найефективніший досвід ешелонування засобів ППО та поширюємо його на інші регіони", - додав він.

До того ж Міноборони доповіло про контрактування та авансування для українських виробників зброї, снарядів, ракет та дронів.

Ситуація зі світлом та перемовини з РФ - останні новини

Нагадаємо, радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що інформація про нібито перемовини між Україною та Росією щодо взаємного припинення ударів по енергетичних об'єктах не відповідають логіці, оскільки Росія не відмовиться від таких атак.

Також в Україні зберігається ймовірність, що графіки відключення світла не введуть до кінця листопада. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначив, що основним фактором, що впливає на ситуацію в енергетиці, є війна.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як повідомляв Главред, зима 2024-25 року буде важкою для України, оскільки відключення електроенергії можуть тривати до 20 годин на добу. На думку Геннадія Рябцева з Національного інституту стратегічних досліджень, потужності виробництва електроенергії скоротилися на понад 9 ГВт, що може призвести до відключень на 8-14 годин на добу.

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