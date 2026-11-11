Росія планує розгорнути 20 баз для запуску дронів: до чого готуються окупанти

Москва шукає нові можливості для масованих атак по Україні та нарощує інфраструктуру для запуску БпЛА.

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Росія хоче створити 20 дронопортів для атак на Україну / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Що відомо:

РФ планує збільшити кількість дронопортів із 8 до 20

Новий майданчик для запуску БпЛА облаштовують у Міллеровому

Росія розробила нову 85-метрову систему для запуску реактивних "Гераней"

Росія розширює інфраструктуру для запуску ударних безпілотників, щоб збільшити масштаби атак по Україні. Зокрема, окупанти облаштовують новий дронопорт у Міллеровому Ростовської області, де встановлюють обладнання для запуску реактивних БпЛА. Про плани російської армії розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі 24 Каналу.

Скільки дронопортів хоче побудувати Росія

Зазначається, на початку масового застосування "Шахедів" армія РФ використовувала приблизно 8 основних пускових майданчиків. Зокрема, вони були розташовані у Приморсько-Ахтарську, а також на території окупованого Криму - у Гвардійському та біля мису Чауда.

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Однак із планами збільшити виробництво БпЛА виникла потреба в додаткових стартових майданчиках. Як пояснив Криволап, Росія розглядала можливість виготовляти близько 3000 реактивних безпілотників і ще 2500 поршневих "Шахедів". Для обслуговування таких обсягів запусків противнику знадобилася нова інфраструктура.

"Росіяни прийшли до висновку, що їм треба побудувати ще близько 12 дронопортів, щоб довести кількість цих пускових майданчиків до 20. Щоб мати можливість диверсифікації та забезпечити ті обсяги озброєння, які вони хочуть по нас запускати", - пояснив експерт.

Водночас у цих розрахунках не враховані безпілотники-імітатори "Гербера", які російська армія використовує для створення хибних цілей, розвідки та перешкод.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Як Росія облаштовує майданчики для запуску реактивних дронів

Змінюється і сама технологія запуску безпілотників. Зокрема, росіяни представили на міжнародній виставці спеціальну напрямну завдовжки близько 85 метрів. Вона призначена для старту реактивних "Гераней-4" і "Гераней-5".

За словами Криволапа, конструкція нагадує довгу балку, встановлену на землі. Її використання дає змогу запускати велику кількість безпілотників з однієї системи, не залучаючи автомобілі чи контейнери.

"Потім я зрозумів, що вони її використовують для того, щоб запускати велику кількість з однієї системи, не використовуючи запуски з автомобілів чи контейнерів. Це для них виявилося досить складною операцією", – розповів авіаційний експерт.

Один із таких дронопортів росіяни облаштували в Цимбаловому, однак українські військові вже завдали по ньому серйозного удару. Наразі противник розширює пускову інфраструктуру в Міллеровому Ростовської області.

Криволап припустив, що новий об’єкт також може стати ціллю українського ракетного удару. За оцінкою експерта, у разі ураження дронопорт може зазнати значних пошкоджень.

Експерт наголосив, що знищення таких об’єктів має важливе значення для обмеження масштабів російських атак. Без ураження пускової інфраструктури Росія продовжуватиме облаштовувати нові майданчики та нарощувати можливості для запуску ударних безпілотників.

Звідки РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

РФ готується бити по Україні новими дронами: швидкість може зрости до 900 км/год

Росія модернізує реактивні ударні безпілотники, намагаючись збільшити їхню швидкість до 750–900 км/год. Поява таких повітряних цілей вимагатиме від України нових засобів перехоплення та посилення протиповітряної оборони. Про це повідомив авіаційний експерт Богдан Долінце в ефірі телеканалу "Київ24".

"Ворог не стоїть на місці. Він також аналізує ефективність своїх засобів, намагається підвищувати, вдосконалювати та розширювати спектр застосування своїх систем", - зазначив Долінце.

Нинішні показники реактивних безпілотників РФ становлять приблизно 450–650 км/год. За оцінкою експерта, до кінця року російські розробники можуть вийти на швидкість щонайменше 750 км/год. Водночас теоретична межа для таких апаратів оцінюється у 900–1000 км/год, але не всі моделі зможуть її досягти.

Удари РФ по Україні - останні новини

Главред писав, що напередодні чергового етапу мирних переговорів, запланованого на 10–11 листопада, зберігається ризик посилення російських обстрілів української території. Крім того, російські війська продовжують змінювати підхід до проведення повітряних атак. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

Нагадаємо, раніше Росія скинула п’ять керованих авіабомб на житлові будинки в Запоріжжі. Відомо про 12 загиблих, серед них троє дітей.

Раніше повідомлялося, що російська авіабомба влучила у дві маршрутки в Краматорську Донецької області: загинули 30 осіб, ще 18 отримали поранення.

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Про персону: Костянтин Криволап Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

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