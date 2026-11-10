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Горбунов розповів про ще одну дитину з Осадчою

Олена Кюпелі
10 листопада 2026, 17:28
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Юрій Горбунов розповів про свої плани щодо дітей.
Юрій Горбунов та Катя Осадча з дітьми
Юрій Горбунов і Катя Осадча з дітьми / колаж: Главред, фото: instagram.com/kosadcha

Коротко:

  • Які плани у пари щодо дітей
  • Хто в родині ще не хоче дітей

Популярний український телеведучий Юрій Горбунов розповів, чи розглядають вони з дружиною Катериною Осадчою можливість знову стати батьками.

За словами шоумена, їхні сини не проти появи ще однієї дитини, проте в родині є людина, яка поки що не підтримує цю ідею.

відео дня

Горбунов поділився подробицями в коментарі для "Люкс ФМ". Ведучий розповів, що Іван і Данило з радістю прийняли б молодшого брата чи сестру. Однак рішення про поповнення сім’ї залежить не лише від бажання дітей.

Шоумен з гумором зауважив, що один із членів сім'ї вже не надто зацікавлений у появі ще однієї дитини. І це, як дав зрозуміти Юрій, не він.

Юрій Горбунов, Катя Осадча
Юрій Горбунов і Катя Осадча - батьки двох дітей / фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"Вони якраз хочуть. У нас просто в родині є людина, яка вже не дуже хоче. Це не я. Тому тут Святий Миколай не допоможе", - пожартував Горбунов.

Таким чином ведучий натякнув, що Катерина Осадча поки що не готова знову проходити через вагітність і пологи.

Раніше телеведуча зізнавалася, що хотіла б ще доньку. Однак з часом стала обережніше ставитися до ідеї розширення сім'ї. Зараз у пари двоє спільних синів - Іван, який народився в лютому 2017 року, та Данило, що з’явився на світ у серпні 2021-го.

Крім того, у Осадчої є старший син Ілля від попередніх стосунків. У Горбунова також є прийомна дочка.

Юрій та Катерина одружилися у 2017 році. Незважаючи на те, що подружжя не виключає появи ще однієї дитини, поки що ця тема залишається скоріше предметом сімейних розмов, ніж конкретних планів.

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Про особу: Юрій Горбунов

Юрій Горбунов - український актор, телеведучий, шоумен і заслужений артист України, повідомляє Вікіпедія. У лютому 2017 року Юрій Горбунов і телеведуча Катя Осадча оголосили, що вони офіційно одружилися. 18 лютого 2017 року у подружжя народився син Іван, 19 серпня 2021 року народився другий син подружжя Данило.

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