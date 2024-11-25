'Армія РФ сильно змінилась': топ-генерал НАТО виступив із гучною заявою

Рівень забезпечення та підготовки військ РФ суттєво знизився у порівнянны із періодом до повномасштабного вторгнення до України, вказують в НАТО.

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Топ-генерал НАТО зробив заяву щодо військової потужності Росії / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот із відео

Про що сказав Роб Бауер:

РФ збільшила кількість збройних сил порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення в Україну

Якість забезпечення російських військ знизилась

Російські сухопутні війська зараз мають більшу чисельність, ніж у лютому 2022 року, коли розпочалося повномасштабне вторгнення в Україну. Однак, за словами голови Військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера, їхня якість за цей час погіршилася. Про це повідомляє Reuters.

Голова військового комітету НАТО, нідерландський адмірал Роб Бауер, під час виступу в Брюсселі зазначив, що "якість цих сил знизилася", маючи на увазі стан оснащення та рівень підготовки російських військових.

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"Наразі росіяни не становлять такої загрози, як у лютому 2022 року, тому у нас є трохи часу, щоб підготуватися", – сказав він, виступаючи під час події Європейського центру політики.

Адмірал закликав компанії переосмислити свої виробничі ланцюги, щоб вони були більш стійкими до зовнішнього тиску й шантажу з боку держав, які можуть використовувати економічні важелі як інструмент впливу.

"Якщо ми зможемо гарантувати, що всі найважливіші послуги і товари можуть бути доставлені, незважаючи ні на що, то це буде ключовою частиною нашого стримування", – заявив Бауер.

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