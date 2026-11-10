Польща віддасть Україні винищувачі МіГ-29 - що Київ запропонував натомість

Варшава хоче перейняти бойовий досвід ЗСУ, а свої радари з дальністю 2000 км додасть до антибалістичної коаліції.

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Винищувач МіГ-29 та Радослав Сікорський / Колаж: Главред, фото: U.S. Air Force, скріншот з відео

Коротко:

Україна поділиться з Польщею технологіями протидії дронам

Варшава доопрацьовує передачу Києву двох МіГ-29

Польща додасть свої радари до антибалістичної коаліції

Україна погодилася передати Польщі власні технології боротьби з безпілотниками. Натомість Варшава завершує узгодження деталей передачі українським військовим двох винищувачів МіГ-29. Про це після переговорів у Києві заявив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик, повідомила польська радіостанція RMF24.

Разом із ним до української столиці прибув перший заступник начальника Генштабу Війська Польського генерал Кароль Домановський. За словами посадовця, домовленість щодо літаків та обміну військовими розробками близька до завершення.

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Варшава прагне перейняти бойовий досвід українських сил у нейтралізації повітряних загроз, з якими Україна щодня стикається через атаки країни-агресорки РФ. Томчик окремо наголосив, що саме українські розробки зараз потрібні польському війську.

"Україна погодилася надати Польщі необхідні нам технології для боротьби з безпілотниками", - наголосив Цезарій Томчик.

Як Польща посилить антибалістичну коаліцію

Паралельно сторони обговорюють поглиблення співпраці в межах багатонаціональної антибалістичної коаліції, покликаної перехоплювати ракети. Крім України та Польщі, до неї входять Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Швеція, Норвегія, Данія та Нідерланди.

Польща приєдналася до коаліції у вересні й планує посилити її радіолокаційними комплексами P-18PL власного виробництва. Водночас найважливішим завданням Томчик назвав створення ракети-перехоплювача.

"Ці радари, що мають дальність дії 2000 кілометрів, будуть розміщені в Польщі та слугуватимуть інтересам Польщі, НАТО, України й коаліції загалом. Але ще одним, і, мабуть, найважливішим питанням є розробка ракети - ракети, здатної перехопити іншу ракету. Це потребує залучення можливостей різних компаній і різних країн", - пояснив заступник міністра.

МіГ-29 / Інфографіка: Главред

Чому Польща посилює захист від загроз з боку Росії

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач в інтерв'ю Главреду зазначив, що Кремль веде гібридну війну саме проти Європи.

"Цей меседж поширюється передусім на Європу. Росіяни своїми діями показують, що ведуть гібридну війну з Європою", - наголосив експерт.

На думку Горбача, справжнім противником для Москви є не лише Україна, а весь Захід.

"Україна розглядається лише як поле бою, а противником, з яким вони насправді ведуть війну, є Захід. На цьому етапі - передусім Європа, яку вони звинувачують в усіх гріхах, оскільки з американцями зараз ведуть переговори", - пояснив Горбач.

Окремо експерт звернув увагу на навчання НАТО в Польщі, які росіяни використали як привід для власних дій.

"Приводом для тактичних кроків ... стали навчання НАТО. Вони справді відбувалися в Польщі, і там відпрацьовували ізоляцію, тобто військову нейтралізацію загрози з Калінінградської області", - підсумував експерт.

Польща і Україна - новини за темою

Як повідомляв Главред, президент Польщі Кароль Навроцький допустив передачу Україні МіГ-29 в обмін на антидронові технології. За його словами, такий обмін винищувачів на технології не суперечить політиці Польщі. Заяву він зробив у грудні 2025 року під час брифінгу з Володимиром Зеленським.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у липні висловився щодо відносин двох країн. Він заявив, що позиція Варшави щодо підтримки України незмінна, але Київ має знизити напруженість у відносинах. Також Туск наголосив, що саме Польща несе основне навантаження із захисту кордону.

Тим часом Німеччина повідомила про вичерпання власних можливостей щодо Patriot. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що Берлін не зможе компенсувати передачу Patriot Україні. За даними Радіо Свобода, 500 ракет PAC-3 MSE Україна зможе отримати не раніше 2030 року.

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Про персону: Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі - виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

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