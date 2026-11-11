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Зірка "Парочки слідчих" дізналася про невиліковну хворобу після ролі

Христина Трохимчук
11 листопада 2026, 10:43
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Юлія Буйновська розповіла про свій діагноз.
Юлія Буйновська - діагноз
Юлія Буйновська - діагноз / колаж: "Главред", скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • У Юлії Буйновської діагностували цукровий діабет
  • Чому актриса тепер особливо ретельно стежить за своїм здоров'ям

Українська актриса Юлія Буйновська, відома за серіалом "Парочка слідчих", зробила відверте зізнання щодо свого здоров’я. В інтерв’ю Аліні Доротюк артистка розповіла, як глибоке занурення в емоційно важку роль збіглося з появою небезпечного діагнозу - цукрового діабету другого типу.

Як зізналася Буйновська, мова йде про зйомки в драматичному повнометражному фільмі. Актриса настільки сильно переживала трагедії своєї героїні, що, за її словами, організм не витримав емоційного навантаження.

відео дня
Юлія Буйновська - цукровий діабет
Юлія Буйновська - цукровий діабет / скрін з відео

"Це дуже драматична роль. Це важка роль. Після неї у мене виявили діабет. Виявляється, від стресу таке може трапитися. Ось так до мене "приплив" діабет другого типу", - поділилася артистка.

За словами Юлії, робота над роллю змусила її кардинально переглянути ставлення до власного психологічного та фізичного стану. Вона зрозуміла, що під час акторської гри організм і мозок можуть гостро реагувати на переживання, пов’язані з вигаданими подіями.

Юлія Буйновська - інтерв’ю
Юлія Буйновська - інтерв’ю / скріншот із відео

"До цукрового діабету я не була готова, скажімо так. Тому я зараз так ретельно стежу за здоров’ям. Бо, виявляється, через ось такі стреси - а це мої нерви, переживання, коли ти постійно ховаєш людей у своїй голові, у своїй грі, - мозок уже не відрізняє правду від вигадки", - пояснила актриса.

Артистка підкреслила, що заради цікавих ролей, як і раніше, готова до фізичних змін - набору або втрати ваги, але тепер лише під суворим контролем фахівців. Жертвувати здоров’ям заради мистецтва Юлія Буйновська більше не має наміру.

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Також шоумен Юлік поділився подробицями своєї професійної діяльності, що дає йому законне право на відстрочку. За словами артиста, його викладацький стаж почався задовго до того, як ця діяльність стала масовим трендом.

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Про персону: Юлія Буйновська

Юлія Буйновська - українська актриса театру, кіно та телебачення, повідомляє Teleportal. Професійну освіту здобула в Київському національному університеті театру, кіно та телебачення імені Карпенка-Карого. Незважаючи на юний вік, вона зіграла безліч головних і другорядних ролей у популярних фільмах і серіалах. Одружена з актором Єгором Козловим, з яким познайомилася на зйомках.

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