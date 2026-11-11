Зірка "Парочки слідчих" дізналася про невиліковну хворобу після ролі

Юлія Буйновська розповіла про свій діагноз.

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Юлія Буйновська - діагноз / колаж: "Главред", скріншот із відео

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У Юлії Буйновської діагностували цукровий діабет

Чому актриса тепер особливо ретельно стежить за своїм здоров'ям

Українська актриса Юлія Буйновська, відома за серіалом "Парочка слідчих", зробила відверте зізнання щодо свого здоров’я. В інтерв’ю Аліні Доротюк артистка розповіла, як глибоке занурення в емоційно важку роль збіглося з появою небезпечного діагнозу - цукрового діабету другого типу.

Як зізналася Буйновська, мова йде про зйомки в драматичному повнометражному фільмі. Актриса настільки сильно переживала трагедії своєї героїні, що, за її словами, організм не витримав емоційного навантаження.

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Юлія Буйновська - цукровий діабет / скрін з відео

"Це дуже драматична роль. Це важка роль. Після неї у мене виявили діабет. Виявляється, від стресу таке може трапитися. Ось так до мене "приплив" діабет другого типу", - поділилася артистка.

За словами Юлії, робота над роллю змусила її кардинально переглянути ставлення до власного психологічного та фізичного стану. Вона зрозуміла, що під час акторської гри організм і мозок можуть гостро реагувати на переживання, пов’язані з вигаданими подіями.

Юлія Буйновська - інтерв’ю / скріншот із відео

"До цукрового діабету я не була готова, скажімо так. Тому я зараз так ретельно стежу за здоров’ям. Бо, виявляється, через ось такі стреси - а це мої нерви, переживання, коли ти постійно ховаєш людей у своїй голові, у своїй грі, - мозок уже не відрізняє правду від вигадки", - пояснила актриса.

Артистка підкреслила, що заради цікавих ролей, як і раніше, готова до фізичних змін - набору або втрати ваги, але тепер лише під суворим контролем фахівців. Жертвувати здоров’ям заради мистецтва Юлія Буйновська більше не має наміру.

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Про персону: Юлія Буйновська Юлія Буйновська - українська актриса театру, кіно та телебачення, повідомляє Teleportal. Професійну освіту здобула в Київському національному університеті театру, кіно та телебачення імені Карпенка-Карого. Незважаючи на юний вік, вона зіграла безліч головних і другорядних ролей у популярних фільмах і серіалах. Одружена з актором Єгором Козловим, з яким познайомилася на зйомках.

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