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"Є завдання з окупації Куп'янська": у ЗСУ розказали, що відбувається на Харківщині

Ангеліна Підвисоцька
7 листопада 2024, 20:46
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Російські окупанти хочуть захопити Куп'янськ до Нового року.
ВСУ
РФ хоче захопити Куп'янськ до Нового доку / Колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України

Що каже Федоренко:

  • РФ хоче захопити Куп'янськ
  • У ворога є сили, щоб атакувати сили ЗСУ

Російські окупанти намагаються просунутись на Куп'янському напрямку на Харківщині. Вони хочуть захопити місто вже до Нового року. Командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені отамана Сірка Юрій Федоренко розповів, чи вдасться їм це зробити.

Він зазначив, що нині у окупантів є сили, щоб бити по українських військових. Водночас дуже багато залежить від того, які додаткові сили та засоби РФ буде використовувати на цьому напрямку.

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"На початку листопада їм не вдалося виконати завдання. Звісно, для противника є завдання з окупації Куп'янська повною мірою. Чи вдасться противнику до кінця року реалізувати це завдання? На моє переконання - ні", - сказав Федоренко.

'Є завдання з окупації Куп'янська': у ЗСУ розказали, що відбувається на Харківщині
Що відомо про Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Що відомо про Куп'янськ і чому місто дуже важливе

Куп'янськ - адміністративний центр Куп'янського району Харківської області. Другий найбільший залізничний вузол Харківщини. Також є великим вузлом автомобільних доріг.

27 лютого 2022 року, під час російського вторгнення, російські війська окупували Куп'янськ. 10 вересня 2022 року місто було звільнене від російських окупантів, пише Вікіпедія.

При цьому окупанти досі продовжують тиск на Куп'янському напрямку.
Як пише Forbes, на південь від міста розташоване селище Куп'янськ-Вузловий, яке є великим залізничним вузлом - там сходяться гілки залізниці на п'яти напрямках. Північніше - на російські Бєлгород і Валуйки. На південний схід - на окуповані Сватове - Рубіжне - Попасну. Південно-західніше - на деокупований Святогірськ. На північний захід - на Харків.

Ексспікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов зазначає: ворога приваблює це місто, оскільки залізниця є основним транспортом російської військової логістики.

Капітан Ілля Євлаш, начальник пресслужби ОВСУ "Хортиця", який відповідає за цей напрямок, також каже, що
Куп'янськ-Вузловий і сам Куп'янськ важливі для росіян насамперед як логістичний хаб. За його словами, на базі міста окупанти, по-перше, можуть розмістити склади, ресурсні бази, штаби, військовослужбовців. По-друге, вони можуть створити там плацдарм для подальших наступів.

Що відбувається на Куп'янському напрямку - останні новини

Нагадаємо, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Юрій Федоренко розповідав, що Куп'янський район залишається найскладнішою ділянкою. За його словами противнику поставили завдання в найближчій перспективі вийти на лівий берег річки Оскіл, зайняти плацдарм, нарощувати спроможності для виходу на Куп'янськ-Вузловий.

Як писав Главред, окупанти намагалися зайняти плацдарм на лівобережжі від Куп'янська, проте українській армії вдалося збити темпи їхніх атак, сказав Юрій Федоренко.

Нещодавно бійці підрозділу "Братство" Головного управління розвідки Міноборони за підтримки 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ звільнили й зачистили від російських окупантів населений пункт Кругляківка Куп'янського району Харківської області.

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війна в Україні Купянск вторгнення Росії Юрій Федоров Куп'янський напрямок
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