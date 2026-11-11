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Удари дронів вибили 30% нафтопереробки РФ - Reuters

Анна Ярославська
11 листопада 2026, 07:27
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За тиждень збої виникли на дев'яти з 35 великих російських заводів, а реальна переробка може скоротитися на 200 тисяч тонн на добу.
Удари дронів вибили 30% нафтопереробки РФ - Reuters
Атака на Московський НПЗ у Капотні / Коллаж: Главред, фото: Фото: t.me/exilenova_plus

Головні цифри:

  • Уражено заводи сукупною потужністю 300 тисяч тонн на добу
  • Збої за тиждень виникили на 9 з 35 великих російських НПЗ
  • Реальна переробка може впасти на 200 тисяч тонн на добу

Українські удари дронами по нафтопереробних заводах країни-агресорки РФ, які посилилися з кінця жовтня, скоротили потужності нафтопереробки Росії приблизно на 30%. Атаки відновилися після того, як не втрималося оголошене Трампом енергетичне перемир'я і завершилася пауза в ударах по НПЗ. Про це з посиланням на два джерела в галузі повідомило агентство Reuters.

За їхніми даними, удари ускладнюють Москві боротьбу з дефіцитом пального всередині країни, тоді як Росія постачає дизель на світові ринки за угодою з президентом США Дональдом Трампом.

відео дня

Які НПЗ Росії постраждали від ударів

За словами джерел, сукупна номінальна потужність російських НПЗ, уражених дронами з кінця жовтня, становить близько 300 тисяч тонн, або 2,2 млн барелів на добу. Загальна первинна потужність нафтопереробки в Росії - близько 930 тисяч тонн на добу.

Наприкінці жовтня російські заводи переробляли приблизно 700 тисяч тонн, або 5 млн барелів нафти на добу. Фактичне скорочення переробки джерела оцінюють у до 200 тисяч тонн на добу.

За минулий тиждень українські атаки порушили роботу або спричинили надзвичайні ситуації на дев'яти з 35 великих російських НПЗ. Серед уражених - заводи в Рязані, Ярославлі та Поволжі.

У понеділок, 9 листопада, дрон атакував Кіришський НПЗ - другий за величиною в Росії. За словами губернатора Ленінградської області, на підприємстві спалахнула пожежа.

Удари дронів вибили 30% нафтопереробки РФ - Reuters
НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред

Що кажуть у Києві та Москві

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у статті для російського видання заявив, що Україна нібито ігнорує заклики Трампа припинити удари по енергетиці.

Президент України Володимир Зеленський минулого тижня пояснив, що Київ продовжує бити по об'єктах нафтової галузі Росії у відповідь на удари по українській енергетиці. За його словами, українські електростанції, енергомережі, системи теплопостачання й водопостачання постійно перебувають під атаками.

Зеленський наголосив, що Москва "відмовилася від кроків до деескалації, про які говорили наші партнери".

Чому Україні важливо бити по російських НПЗ
Чому Україні важливо бити по російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Чи загрожує Росії паливна криза через удари по НПЗ?

Експерт з енергетичної безпеки, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар ще в червні в інтерв'ю Главреду зазначив, що проблеми на російському паливному ринку - результат системних українських ударів, ефект яких лише наростає.

"Нинішні проблеми на російському паливному ринку взагалі - це накопичений ефект і наслідок наших системних дій з початку 2026 року, динаміка яких наростає", - наголосив фахівець.

Дизельна угода та удари по НПЗ Росії - новини

9 жовтня Трамп після телефонної розмови з Путіним оголосив, що Росія негайно поставить понад 300 тисяч тонн дизпалива на американський і світовий ринки. Загалом домовленість про дизельне пальне передбачає майже 4,8 млн тонн пального кількома траншами. Умовний четвертий транш на 3 млн тонн прив'язали до технічного стану російських НПЗ.

Дизельна угода Трампа і Путіна
Дизельна угода Трампа і Путіна / Інфографіка: Главред

Водночас у Києві не збиралися відмовлятися від далекобійних ударів. За даними Financial Times, настрої в українській столиці після угоди Трампа з Путіним коливалися від роздратування до відкритої люті. Високопоставлений український чиновник запевнив, що удари безпілотниками по енергетичних об'єктах РФ триватимуть.

Аналітики сумніваються, що Москва зможе поставити обіцяні Трампом обсяги.

"Чи погодиться Росія віддати дизель США, коли їй не вистачає його для внутрішніх потреб?" - зазначив старший радник з енергетики та ринків компанії Gulf Oil Том Клоза в коментарі Newsweek.

Як повідомляв Главред, за останній час Україна завдала низку потужних ударів по РФ. Зокрема, у ніч на 11 листопада безпілотники атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області РФ. Це один із найбільших морських торговельних портів Росії на Балтиці.

9 листопада безпілотники атакували нафтопереробний завод "Кіришинефтеоргсинтез" (КІНЕФ) у місті Кіриші Ленінградської області - один із найбільших НПЗ Росії з потужністю переробки близько 20 млн тонн нафти на рік. Після серії вибухів на підприємстві спалахнула масштабна пожежа.

У ніч на 7 листопада в країні-агресорі РФ під удар дронів потрапив стратегічний об’єкт - у Саратові спалахнув нафтопереробний завод "Роснафти". Над містом видно стовпи чорного диму.

У ніч на 6 листопада безпілотники атакували Краснодарський край країни-агресора Росії. В результаті атаки в промисловій зоні Афіпського нафтопереробного заводу виникла пожежа.

У ніч на 5 листопада Рязань атакували дрони-камікадзе. У місті пролунала велика кількість вибухів. Спалахнули пожежі на нафтопереробному заводі "Роснафти" та, ймовірно, у великому логістичному центрі Wildberries.

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Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

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