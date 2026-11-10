До 4 черг без світла: Укренерго попередило про відключення 11 листопада

Для промисловості цілодобово діятимуть обмеження потужності, а причиною енергетики називають наслідки ворожих атак.

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Відключення світла в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Обмеження діятимуть цілодобово в частині областей

Для всіх споживачів - від 1,5 до 4 черг відключень

Для промисловості - графіки обмеження потужності

У середу, 11 листопада, у частині областей України цілодобово діятимуть погодинні відключення світла для всіх категорій споживачів. Обмеження застосовуватимуть в обсязі від 1,5 до 4 черг. Про це повідомило Укренерго в Telegram.

Для промисловості протягом доби застосовуватимуть графіки обмеження потужності. Нижня межа виявилася меншою, ніж під час відключень напередодні, коли обмеження охоплювали від 2 до 4 черг.

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Причиною обмежень у компанії назвали наслідки ворожих атак на енергосистему - йдеться про удари країни-агресорки Росії по енергетичних об'єктах. Ремонтні бригади працюють без перерв.

"Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців", - наголосили в Укренерго.

Черги відключень електроенергії / Інфографіка: Главред

Де перевірити графіки відключень на 11 листопада

В Укренерго наголосили, що актуальні графіки відключень для конкретної адреси публікують оператори системи розподілу - обленерго та ДТЕК у кожному регіоні. Саме на їхніх офіційних сторінках варто перевіряти, до якої черги належить ваш будинок і коли буде світло.

Ситуація в енергосистемі може змінюватися через нові обстріли, тому графіки можуть оновлюватися протягом доби. Стежити за повідомленнями свого обленерго варто й увечері напередодні, і зранку.

Під час тривалих знеструмлень можна скористатися пунктами незламності, де є світло, тепло, мобільний зв'язок та інтернет. Адреси найближчих пунктів можна знайти на державному сайті Пункти незламності.

Чи можливі блекаути в Україні цієї зими

Керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп в інтерв'ю Главреду зазначив, що проходження зими залежатиме від інтенсивності російських ударів і від погоди.

"Загалом нічого принципово нового не з'явиться. Можливі довготривалі відключення і проблеми з теплопостачанням. Тепла зима може пом'якшити ці проблеми. Але абсолютно реалістичним є сценарій, за якого графіки будуть дуже жорсткими або взагалі виникатимуть блекаути в окремих регіонах - приблизно так, як ми це переживали у листопаді 2022 року", - наголосив фахівець.

Водночас, за оцінкою експерта, навіть найгірші сценарії не стануть для українців чимось новим, адже енергосистема вже проходила через масштабні знеструмлення.

"Ми все це вже проходили: і відключення теплопостачання, і масштабні графіки відключень, і повне знеструмлення. Тобто це не буде для нас чимось принципово новим", - пояснив Прокіп.

Окремо аналітик звернув увагу на тактику окупантів щодо найбільших міст, які не мають достатньо власної генерації.

"Відповідно, у них можуть бути дві основні стратегії. Перша - спроби відрізати від енергосистеми великі енергодефіцитні міста, які не мають достатньої власної генерації. Це Київ та Одеса", - зазначив експерт.

Відключення світла - новини за темою

Як повідомляв Главред, 9 листопада російські окупанти прицільно атакували в Сумах автомобіль із працівниками Укренерго. Внаслідок удару FPV-дрона по енергетиках троє людей дістали поранення.

Тим часом Євросоюз пообіцяв Україні оперативну фінансову підтримку перед зимою. Президент Володимир Зеленський домовився з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, що ЄС застосує спеціальний механізм допомоги у надзвичайних ситуаціях. Кошти підуть на постачання електрики, води й тепла, суму поки не назвали.

Раніше під ворожими ударами опинилися 13 регіонів України. Зафіксовано руйнування житлових будинків, інфраструктури та залізниці.

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Про джерело: Укренерго ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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