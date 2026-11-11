Росіяни масовано вдарили по Житомирщині: є поранені та численні руйнування

Російські війська з вечора 10 листопада не припиняють атакувати Житомирську область ударними безпілотниками.

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Масована атака на Житомирщину: / Колаж: Главред, фото: скриншот, ДСНС

Що відомо:

РФ масовано атакувала Житомирщину ударними дронами

Під ударом опинилися об’єкти інфраструктури у п’яти громадах

Відомо про чотирьох постраждалих, серед них – поліцейські

Російські війська з вечора 10 листопада масовано атакували Житомирську область ударними безпілотниками. Під обстрілами опинилися об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. Внаслідок ударів є постраждалі й пошкодження.

Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. За його словами, російські дрони атакували об’єкти енергетичної, транспортної та паливної інфраструктури у Житомирській, Глибочицькій, Олевській, Звягельській та Оліївській громадах.

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Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, приватне підприємство та щонайменше 20 автомобілів. Наразі відомо про чотирьох постраждалих.

"Наразі відомо про 4 постраждалих. Серед них працівники національної поліції, які прибули на виклик та потрапили під повторний удар, коли документували російські злочини", - повідомили в ОВА.

Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу. На місцях тривають роботи з ліквідації наслідків російських обстрілів.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

РФ готує масований удар по Україні

Країна-агресор Росія планує атакувати об’єкти харчової промисловості України. Йдеться як про українські, так і про іноземні підприємства, що працюють на території країни. Про це повідомили джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Зокрема, під прицілом можуть опинитися елеваторна та складська інфраструктура, підприємства з виробництва соняшникової та інших рослинних олій, молоко- та маслозаводи, м’ясокомбінати, птахофабрики та інші підприємства харчової промисловості.

Удари можуть зачепити не лише українських виробників, а й об’єкти іноземного бізнесу. Подібні атаки росіяни вже здійснювали: раніше було пошкоджено об’єкт американської компанії Cargill.

Удари РФ по Україні - останні новини

Главред писав, що в ніч на 11 листопада російська окупаційна армія атакувала Україну авіаційною ракетою Х-59/69 та 163 ударними БПЛА. Більшу частину повітряних цілей було збито, але є й "прильоти". Є постраждалі.

Внаслідок атаки Кривий Ріг частково залишився без світла. Зафіксовано проблеми з електропостачанням у Черкаській області. Під ударом опинилися також Харків і Запоріжжя.

Раніше повідомлялося, що напередодні чергового етапу мирних переговорів, запланованого на 10–11 листопада, зберігається ризик посилення російських обстрілів української території. Крім того, російські війська продовжують змінювати підхід до проведення повітряних атак. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

Нагадаємо, Росія скинула п’ять керованих авіабомб на житлові будинки в Запоріжжі. Відомо про 12 загиблих, серед них троє дітей.

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Про персону: Віталій Бунечко Віталій Іванович Бунечко (нар. 6 серпня 1973, Сарни, Рівненська область, УРСР) - голова Житомирської обласної адміністрації з 8 серпня 2019 року, повідомляє Вікіпедія.

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