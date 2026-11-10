РФ не піде на поступки за столом переговорів: що насправді вплине на Кремль

Справжнім важелем тиску на Кремль офіцер ЗСУ вважає не дипломатію, а удари по російській промисловості.

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Що змусить Путіна піти на поступки Україні / колаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, МЗС Туреччини

Ключові тези:

Нинішній раунд переговорів має формальний характер

Тиснути на РФ варто ударами по НПЗ і заводах

Наступний раунд переговорів може відбутися наприкінці листопада

Переговори в Абу-Дабі, які продовжаться 11 листопада, навряд чи суттєво наблизять завершення війни, проте окремі позитивні результати можливі. Про це заявив офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук у коментарі 24 Каналу.

За його словами, підбивати підсумки зустрічі поки зарано: більше конкретики має з'явитися 11 листопада. Нинішній етап має радше формальний, ніж змістовний характер.

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"Я не вірю в цей раунд перемовин, адже він доволі декларативний. Це буде схоже на Абу-Дабі в березні 2025, коли після сварки в Овальному кабінеті та тиску США ми пішли на такі перемовини. Вони просто дали можливість нам налагодити переговорний процес", - сказав Ткачук.

Водночас він не виключає окремих здобутків. Вдалим підсумком нинішніх зустрічей буде домовленість про обмін полоненими, а також відновлення частини американської допомоги Україні.

Що може змусити РФ піти на поступки

Головним важелем впливу на Кремль політолог вважає не дипломатичний тиск, а економічні збитки агресора.

"Єдине, що змусить росіян піти на реальні поступки, - це більше НПЗ, що палають, та інших заводів на їхній території. Вони мають втрачати американський долар. Тому ця справа може просувати певні процеси", - вважає Ткачук.

Чому Україні важливо бити по російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Коли можуть пройти наступні переговори

Наступну зустріч, за його прогнозом, можуть провести наприкінці листопада або на початку грудня. Від неї можна очікувати предметнішої розмови, ніж від нинішньої.

"Там має бути вже якась чітка рамка щодо перемовин. Але величезних ілюзій не відчуваємо", - підсумував офіцер ЗСУ.

За яких умов Путін не зможе ставити ультиматуми Україні

Дипломат, керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко говорив, що подальший перебіг війни, ситуація на фронті та дипломатичний процес значною мірою залежатимуть від внутрішньополітичних змін у США.

За його словами, найближчим часом Вашингтон та Москва продовжуватимуть спільну лінію тиску на Київ, проте цей ресурс не є безлімітним.

"Україну намагатимуться схилити до того ж, що й раніше. Можливо, після виборів Трамп робитиме це в меншій мірі. Якщо так, то й апетити Путіна зменшаться, оскільки єдина його надія - це Трамп. Якщо позиції Трампа ослабнуть, то й Путін не зможе висувати ультимативних вимог", - вважає він.

Трамп та війна в Україні / Інфографіка: Главред

Переговори в Абу-Дабі - що відомо

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський говорив, що перший день тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі пройшов конструктивно. Сторони обговорили звільнення полонених, гарантії безпеки для України та деескалацію.

Державний секретар США Марко Рубіо сказав, що хоча переговори були продуктивними, розраховувати на остаточне врегулювання війни не варто.

Глава МЗС Андрій Сибіга розповів, що Україна виклала на переговорах в Абу-Дабі власне бачення припинення вогню, гарантій безпеки та формату зустрічі президента Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним.

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Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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