НАТО може атакувати Росію: адмірал озвучив умови для високоточних ударів

У Альянсі закликали найбільші західні компанії готуватися до війни.

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НАТО може атакувати РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru, скріншот із відео

Ключові тези:

Альянс може завдати високоточних ударів по території Росії

Найбільші західні компанії повинні готуватися до війни

У НАТО обговорюють нанесення превентивних високоточних ударів по території РФ, якщо країна-агресор атакує пускові установки Альянсу. Про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер під час дискусії в European Policy Centre.

Він підкреслив, що країни НАТО мають збільшити інвестиції в протиповітряну оборону та дальнобійні системи у зв'язку з потенційною загрозою з боку Росії.

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"Я маю на увазі, що раніше ідея полягала в тому, що ми - оборонний альянс, тому ми сидітимемо і чекатимемо, поки на нас не нападуть. І тоді, коли на нас нападуть, ми зможемо збити "стріли" (ракети - ред.), які прилетять до нас. Але більш розумно не тільки це робити, а й атакувати "стрільця", яка знаходиться в Росії, якщо Росія нападе на нас", - пояснив адмірал.

Голова Військового комітету НАТО наголосив, що країнам НАТО необхідно знищувати системи озброєнь, які використовуються для удару по країнах Альянсу.

Водночас Роб Бауер закликав бізнес бути готовим до сценарію воєнного часу і відповідно скоригувати свої виробничі й дистриб'юторські лінії, щоб бути менш вразливими до шантажу з боку таких країн, як Росія і Китай, пише Reuters.

"Якщо ми зможемо гарантувати, що всі найважливіші послуги й товари можуть бути доставлені, незважаючи ні на що, то це буде ключовою частиною нашого стримування", — заявив адмірал.

Що відомо про витрати НАТО на оборону? / Інфографіка: Главред

Загроза війни РФ із НАТО - останні новини за темою

Глава Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен заявляв, що РФ буде достатньо двох-трьох років для того, щоб відновити здатність до конвенційної війни. За цей термін НАТО має встигнути підготуватися до ймовірної агресії з боку Росії.

Як писав Главред, якщо Росія виграє в повномасштабній війні проти України, під ударом можуть опинитися інші країни. Керівник Центру політичної розвідки Олег Постернак зазначив, що, досягнувши успіху на українському фронті, Росія, безумовно, перейде до наступних дій, які можуть включати пряму агресію проти країн НАТО, зокрема країн Балтії.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц наголошував, що Альянс готовий "захищати кожен квадратний дюйм" своєї території. Саме тому Німеччина та інші країни-союзники по блоку вирішили посилити свою присутність на східному фланзі НАТО. За його словами, загроза з боку Росії зростатиме.

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