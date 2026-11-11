Армія РФ просунулася біля ключового міста: що відбувається на фронті

Окупантам вдалося розширити зону контролю на Костянтинівському напрямку.

https://glavred.net/front/armiya-rf-prodvinulas-vozle-klyuchevogo-goroda-chto-proishodit-na-fronte-10811123.html Посилання скопійоване

Росіяни просунулися біля Костянтинівки та Червоного на Донеччині / Колаж: главред, фото: DeepState, Генштаб

Що відомо:

Аналітики проєкту "DeepState" показали оновлену мапу бойових дій

Війська РФ маюуть просування на Костянтинівському напрямку

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Армія країни-агресорки Рросії просунулася на Донеччині.

Про ситуацію на фронті аналітики проєкту "DeepState" повідомили у середу, 11 листопада.

відео дня

Де зафіксовано просування окупантів

Згідно з оновленою мапою бойових дій, окупаційні війська РФ мають територіальні успіхи поблизу міста Костянтинівка на Донеччині.

Крім того, ворогу вдалося розширити зону контролю поблизу селища Червоне Костянтинівської міської громади Краматорського району.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Костянтинівки та Червоного", - повідомляють аналітики.

Просування ворога поблизу Костянтинівки / Фото: DeepState

Ситуація на Костянтинівському напрямку - дані від Генштабу

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 125 бойових зіткнень. Зокрема, на Костянтинівському напрямку зафіксовано 15 атак. Загарбники вели наступальні дії у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Дружківки, Іллінівки, Миколайпілля, Русиного Яру, Грузького та Вільного.

На які міста націлилися росіяни - думка експерта

Полковник ЗСУ у відставці Сергій Грабський в ефірі Радіо NV розповів, що Добропілля та Костянтинівка можуть опинитися під контролем російських окупантів, якщо Сили оборони не отримають додаткового поповнення особового складу. Стратегічне завдання Кремля залишається незмінним - захопити весь Донбас.

За словами експерта, скорочення кількості напрямків активного російського наступу не означає, що загроза минула. Попри значні втрати, російські війська продовжуватимуть просуватися вперед.

"Я дуже обережно кажу про стабілізацію, я далекий від ейфорії. Коли ми кажемо про звуження ділянок, на яких противник веде наступальні бойові дії, то абсолютно природно, що вони понесли шалені втрати, але при цьому задача, яка була поставлена, не була відкликана, не змінена", - наголосив Грабський.

Він зазначив, що для запобігання прориву необхідно посилювати українські підрозділи додатковими ресурсами та особовим складом. Водночас без належного поповнення експерт не береться гарантувати утримання позицій у Костянтинівці, на околицях Часового Яру та в Добропіллі.

Костянтинівка / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, у 8 корпусі ДШВ спростували заяву російських окупантів про нібито захоплення села Микільське Сумської області. Населений пункт залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, військовий оглядач Денис Попович говорив, що російські окупаційні війська можуть спробувати переправити піхоту з окупованих Олешок через Дніпро до околиць Херсона або в саме місто.

Раніше повідомлялося, що аналітичний проєкт DeepState оновив інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши зміни на фронті. Окупаційна армія РФ має територіальні успіхи на Гуляйпільському напрямку.

Читайте також:

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live - інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред