Новий формат припинення вогню: що Україна запропонувала РФ на переговорах

Глава МЗС наголосив, що Україна сьогодні набагато сильніша, ніж рік тому, а співпраця зі США триватиме.

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Сибіга розкрив, про що домовлялися в ОАЕ / колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/umerov_rustem

Головне із заяви Сибіги:

Україна передала партнерам план морського й енергетичного перемир'я

Київ наполягає на зустрічі Зеленського з Путіним

США продовжують постачати Україні розвіддані та озброєння

Україна виклала на переговорах в Абу-Дабі власне бачення припинення вогню, гарантій безпеки та формату зустрічі президента Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це глава МЗС Андрій Сибіга заявив в етері телемарафону, повідомляє МЗС України.

За словами міністра, Київ напрацював окремі підходи до тиші на морі та в енергетиці.

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"Ми передали їх партнерам і зараз очікуємо на відповідь з боку росіян", - зазначив Сибіга.

Позицію української делегації в ОАЕ він звів до кількох пунктів. Один із них може суттєво вплинути на строки завершення бойових дій.

"Деескалація та запропоновані Україною перемир'я, безпекові гарантії, зустріч президента Зеленського з Путіним, яка, на моє особисте переконання, може дійсно пришвидшити закінчення війни", - наголосив глава МЗС.

Як Кремль маніпулює щодо Донбасу

Окремо міністр звинуватив Путіна у спробах ввести в оману західних союзників. За його словами, Кремль поширює серед партнерів тезу, що під українським прапором на Донбасі залишилася лише десята частина території.

"Це неправда. Україна контролює 20% територій. Україна набагато сильніша, ніж попереднього року", - наголосив Сибіга.

Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Яка роль США у переговорах

Після контактів в Абу-Дабі глава МЗС відзначив налаштованість американської адміністрації й надалі докладати зусиль для припинення російської агресії.

Він додав, що крім дипломатичної підтримки, США залишаються для Києва ключовим постачальником розвідувальної інформації та озброєння.

"Ми цінуємо цю взаємодію з американською стороною. Ми отримуємо розвіддані від Сполучених Штатів, військове обладнання, яке йде до нас через відповідні програми. Тому ця взаємодія триває і триватиме", - підсумував Сибіга.

Андрій Сибіга / Інфографіка: Главред

Чого чекати від мирних переговорів

Ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко говорив, що ослаблення позицій Дональда Трампа після виборів у США може змусити Володимира Путіна відмовитися від ультимативних вимог на переговорах.

"Якщо позиції Трампа стануть слабшими, то й Путін не зможе висувати ультимативних вимог", - пояснив він.

Експерт також додав, що європейським країнам, у свою чергу, необхідно узгодити спільний підхід до відносин із Москвою.

Переговори в Абу-Дабі - що відомо

Як повідомляв Главред, державний секретар США Марко Рубіо говорив, що перший день тристоронніх переговорів між Україною, США та країною-агресоркою Росією в Абу-Дабі був дуже продуктивним, однак розраховувати на остаточне врегулювання війни не варто.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що під час переговорів сторони обговорили звільнення полонених, гарантії безпеки для України та деескалацію. Спершу делегація провела розмову з європейськими та американськими партнерами, а потім стартував тристоронній формат за участі представників країни-агресорки.

Також відомо, що спецпредставники Білого дому Стів Віткофф і Джаред Кушнер після переговорів в Абу-Дабі можуть вирушити до Москви та Києва. Там вони планують напряму поговорити з російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

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Про персону: Андрій Сибіга Андрій Сибіга - міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року - першим заступником міністра закордонних справ України​. Із 5 вересня 2024 року Андрій Сибіга обіймає посаду міністра закордонних справ України.

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