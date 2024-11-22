Під Києвом - вибухи: сили ППО збивають ворожі 'Шахеди'

Українців закликали залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

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На Київщині сили ППО відбивають атаку дронів / Колаж: Главред, фото: 108 окрема бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

Коротко:

В Україні зафіксували ворожі дрони

На Київщині працюють сили ППО

Уранці в п'ятницю, 22 листопада, у Київській області чути вибухи - там працюють сили ППО. Зафіксовано рух ворожих дронів. Повітряну тривогу оголошено в низці регіонів України.

У Київській обласній військовій адміністрації закликали не нехтувати правилами безпеки та залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

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Раніше в Повітряних силах попередили про групу "Шахедів" у Київській, Чернігівській та Житомирській областях, які рухалися в західному напрямку.

"Шахед" - основні характеристики / Інфографіка: Главред ​

Також ворожі дрони фіксували на Сумщині (рухаються в західному напрямку) та в районі Чернігова.

Карта повітряних тривог станом на 06:36 виглядає так:

Карта тривог станом на 06:36 / t.me/alarmukraine

Тим часом станом на шосту годину ранку 22 листопада в Чорному морі перебувають 28 ворожих кораблів, шість із яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 23 ракет.

У Середземному морі - два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

Скільки ворожих кораблів перебувають у морі вранці 22 листопада / t.me/ukrainian_navy

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на четвер, 21 листопада, в усій Україні було оголошено повітряну тривогу - країна-агресор РФ завдала ракетного удару по Україні.

Вибухи прогриміли в Дніпрі - під удар потрапило промислове підприємство. Пізніше мер Дніпра Борис Філатов уточнив, що внаслідок обстрілу постраждала будівля центру реабілітації інвалідів. Там зруйновано котельню, вибито вікна.

У Повітряних силах повідомили, що РФ запустила по Дніпру міжконтитентальну балістичну ракету.

Уранці 21 листопада російська окупаційна армія атакувала Кривий Ріг. Постраждали 15 осіб, зокрема двоє підлітків. Є руйнування.

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