Під Києвом - вибухи: сили ППО збивають ворожі 'Шахеди'

Коротко:
- В Україні зафіксували ворожі дрони
- На Київщині працюють сили ППО
Уранці в п'ятницю, 22 листопада, у Київській області чути вибухи - там працюють сили ППО. Зафіксовано рух ворожих дронів. Повітряну тривогу оголошено в низці регіонів України.
У Київській обласній військовій адміністрації закликали не нехтувати правилами безпеки та залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Раніше в Повітряних силах попередили про групу "Шахедів" у Київській, Чернігівській та Житомирській областях, які рухалися в західному напрямку.
Також ворожі дрони фіксували на Сумщині (рухаються в західному напрямку) та в районі Чернігова.
Карта повітряних тривог станом на 06:36 виглядає так:
Тим часом станом на шосту годину ранку 22 листопада в Чорному морі перебувають 28 ворожих кораблів, шість із яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 23 ракет.
У Середземному морі - два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.
Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини
Як повідомляв Главред, у ніч на четвер, 21 листопада, в усій Україні було оголошено повітряну тривогу - країна-агресор РФ завдала ракетного удару по Україні.
Вибухи прогриміли в Дніпрі - під удар потрапило промислове підприємство. Пізніше мер Дніпра Борис Філатов уточнив, що внаслідок обстрілу постраждала будівля центру реабілітації інвалідів. Там зруйновано котельню, вибито вікна.
У Повітряних силах повідомили, що РФ запустила по Дніпру міжконтитентальну балістичну ракету.
Уранці 21 листопада російська окупаційна армія атакувала Кривий Ріг. Постраждали 15 осіб, зокрема двоє підлітків. Є руйнування.
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