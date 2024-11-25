Атакували 3 області РФ: українські військові масштабно вдарили по важливих об’єктах в Росії

Коротко:
- Сили оборони України ударили по низці важливих об’єктів російських окупантів
- Було завдано удару по об’єктах у трьох областях РФ
- Була успішно уражена нафтобаза в Калузькій області, інші результати уточнюються
Сили оборони України успішно вдарили по низці важливих об’єктів російських окупантів на території країни-агресорки Росії у ніч на понеділок, 25 листопада.
Були атаковані об’єкти, зокрема, у Брянській, Калузькій та Курській областях РФ. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
"У ніч на 25 листопада 2024 підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України спільно з іншими складовими Сил оборони атакували низку важливих об'єктів окупантів, зокрема у Брянській, Калузькій та Курській областях росії", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що є підтвердження успішного ураження нафтобази в Калузькій області.
Результати бойової роботи по інших об’єктах уточнюються.
"Спільна вдала бойова робота всіх складових Сил оборони по важливих цілях російських загарбників триватиме і далі", – наголосили у Генштабі ЗСУ.
Дивіться відео пожежі в Калузі після удару дронів:
Удари по території РФ – останні новини
Раніше Главред повідомляв, що у ніч на 25 листопада у російській Калузі була "вибухова" ніч – БпЛА атакували нафтобазу та завод "Тайфун". Дрони атакували в Калузі завод "Тайфун", який є одним із ключових підприємств ворожого військово-промислового комплексу (ВПК). Під атаку потрапила й нафтобаза "Калуганафтопродукт".
Також у ніч на 20 листопада ГУР вдарили по командному пункту угруповання військ РФ. У країні-агресорці Росії було уражено командний пункт. У місті Губкін Бєлгородської області було чутно вибухи та видно густий туман.
Після цього з’явилися перші кадри з місця удару Storm Shadow в Курській області. Стало відомо, що українські військові могли вдарити ракетами по садибі з північнокорейськими військовими.
Читайте також:
- РФ не припиняє терор дронами: окупанти за ніч випустили 145 БпЛА
- Значна частина українців втратить бронь: нардеп пояснив нові правила
- Заморожені активи РФ можуть стати козирем у завершенні війни - Reuters
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред