Атакували 3 області РФ: українські військові масштабно вдарили по важливих об’єктах в Росії

Була успішно уражена нафтобаза в Калузькій області країни-агресорки РФ. Результати бойової роботи по інших об’єктах уточнюються.

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Українські військові масштабно вдарили по важливих об’єктах в Росії/ колаж: Главред, фото: скрін

Коротко:

Сили оборони України ударили по низці важливих об’єктів російських окупантів

Було завдано удару по об’єктах у трьох областях РФ

Була успішно уражена нафтобаза в Калузькій області, інші результати уточнюються

Сили оборони України успішно вдарили по низці важливих об’єктів російських окупантів на території країни-агресорки Росії у ніч на понеділок, 25 листопада.

Були атаковані об’єкти, зокрема, у Брянській, Калузькій та Курській областях РФ. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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"У ніч на 25 листопада 2024 підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України спільно з іншими складовими Сил оборони атакували низку важливих об'єктів окупантів, зокрема у Брянській, Калузькій та Курській областях росії", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що є підтвердження успішного ураження нафтобази в Калузькій області.

Результати бойової роботи по інших об’єктах уточнюються.

"Спільна вдала бойова робота всіх складових Сил оборони по важливих цілях російських загарбників триватиме і далі", – наголосили у Генштабі ЗСУ.

Удар по Калузі в РФ дронами/ скрін

Дивіться відео пожежі в Калузі після удару дронів:

Удари по території РФ – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що у ніч на 25 листопада у російській Калузі була "вибухова" ніч – БпЛА атакували нафтобазу та завод "Тайфун". Дрони атакували в Калузі завод "Тайфун", який є одним із ключових підприємств ворожого військово-промислового комплексу (ВПК). Під атаку потрапила й нафтобаза "Калуганафтопродукт".

Також у ніч на 20 листопада ГУР вдарили по командному пункту угруповання військ РФ. У країні-агресорці Росії було уражено командний пункт. У місті Губкін Бєлгородської області було чутно вибухи та видно густий туман.

Після цього з’явилися перші кадри з місця удару Storm Shadow в Курській області. Стало відомо, що українські військові могли вдарити ракетами по садибі з північнокорейськими військовими.

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