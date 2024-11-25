У Білому домі офіційно змінили політику щодо ударів по РФ: що відомо

В Білому домі офіційно підтвердили застосування Україною далекобійних ракет ATACMS для ударів по військових цілях на території Росії.

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У Білому домі зробили нову заяву щодо ударів по Росії / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, US Army

Про що заявив Кірбі:

США підтвердили застосування Україною ракет ATACMS по Курщині

США дали рекомендації щодо цілей для ударів ракетами ATACMS

Радник Білого дому Джон Кірбі підтвердив, що Україна використала надані США балістичні ракети ATACMS для ударів по цілях у Курській області Росії. Про це він заявив під час брифінгу.

Кірбі зазначив, що Україна має право застосовувати ці ракети для самозахисту у випадку нагальної потреби, і це вже відбувається в районі Курська та Курської області.

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"Вони (українці — ред.)можуть використовувати ATACMS для самозахисту в разі негайної необхідності, і зараз, зрозуміло, що це відбувається в Курську та в Курській області.

Він також підкреслив, що США надали українській стороні рекомендації щодо вибору цілей, які можуть бути уражені американськими ракетами.

"Ми змінили настанови та дали їм вказівки, що вони можуть використовувати їх для ураження саме цих типів цілей", - підсумував радник Білого дому.

Що відомо про ракети ATACMS / Інфографіка: Главреда

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 17 листопада США дозволили Україні використовувати ракети ATACMS для ударів по території Росії, а вже через два дні Кремль затвердив оновлену ядерну доктрину. Попри це, за словами військового аналітика, співголови громадської ініціативи "Права справа" Дмитра Снєгирьова, Пентагон не фіксує жодних ознак підготовки Росії до застосування ядерної зброї проти України.

Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський у коментарі для Currenttime назвав удари ЗСУ далекобійними ракетами, поставленими союзниками, "надзвичайно ефективними".

Водночас заяви Москви про нібито успішну оборону проти ракет ATACMS викликають сумніви. Як повідомляє The Times, війна в Україні перейшла на новий етап після першого застосування цих ракет, які вразили склад зброї в Брянській області. За даними Кремля, п'ять ракет ATACMS було нібито збито, а шоста – пошкоджена.

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Хто такий Джон Кірбі Джон Кірбі - контрадмірал Військово-морських сил США, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США з травня 2022 року. Прессекретар Пентагону (2021—2022). Офіційний представник Державного департаменту США (2015—2017), пише Вікіпедія.

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