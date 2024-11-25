'США тиснуть і на РФ, і на Україну': Снєгирьов сказав, як може завершитися війна

Все рухається до реалізації американського сценарію закінчення війни, вважає аналітик.

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Снєгирьов сказав, як може завершитися війна/ колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, Главред

Коротко:

Може відбутися заморожування війни в Україні

США тиснуть щодо цього питання і на Росію, і на Україну

Зараз усе рухається до реалізації американського сценарію закінчення війни в Україні. Відбувається військово-політичний тиск США на обидві сторони війни – і на країну-агресорку Росію, і на Україну.

За великим рахунком можна сказати, що усе рухається до заморожування війни. Таку думку висловив військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов в інтерв’ю Главреду.

"Найближчі два місяці будуть характеризуватися високою інтенсивністю бойових дій на лінії бойового зіткнення, тобто намаганнями Російської Федерації вирішити для себе стратегічні завдання: вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей, а також витіснення підрозділів ЗСУ з Курської області. Також може збільшитися кількість ракетних атак і атак із використанням БПЛА по українській енергетичній інфраструктурі", – зазначив він.

За словами аналітика, Україна на все це відповідатиме дзеркально – завдаватиме ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури РФ та військових об’єктах, що є законними цілями для ЗСУ.

"Тобто українська сторона нарешті отримала можливості давати адекватну відповідь Російській Федерації, а це зменшує можливі негативні сценарії. Умовно кажучи, якщо буде завдано удару по Кременчуцькій ГЕС, під українським ударом на території РФ опиняться такі самі гідротехнічні споруди", – сказав Снєгирьов.

У відповідь на питання, чи вказує це все на те, що ситуація рухається до заморожування війни, аналітик відповів: "За великим рахунком – так".

Дивіться відео, в якому військовий аналітик Дмитро Снєгирьов розповів, по яких цілях на території РФ Україна битиме ракетами ATACMS:

Війна в Україні – останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський озвучив завдання ЗСУ на Курщині. Президент обговорив із головкомом дії ЗСУ та противника на усіх напрямках.

Раніше Главред повідомляв, що було розкрито нові деталі ударів ракетами ATACMS по військовому аеродрому РФ. Внаслідок удару ракетами ATACMS по Курській області під удар потрапив військовий аеродром ПКС Росії, інформації про уражені літаки наразі немає.

Також раніше у Le Monde повідомили, що країни Європи відновили секретні дискусії про введення військ в Україну. Обговорення активізувалися на тлі можливого зниження підтримки США у разі повернення Дональда Трампа до влади.

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Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа". Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

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