"До Дніпропетровської області вже 6 км, оборона не готова": командир ошелешив заявою

Станіслав Бунятов заявляє, що під загрозою не лише Дніпропетровська область, а й Запорізька.

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На Дніпропетровському напрямку не підготовлена оборона / Коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, 4 отдельная танковая бригада

Російські окупанти наступають на фронті, намагаючись захопити всю Донецьку область. До кордону з Дніпропетровською областю залишилось 7 кілометрів. Про це заявив командир взводу 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

Він акцентував на тому, що напрямок села Великі Новосілки не підготували до оборони попри те, що більше року там було затишшя.

"Окрім того, через цю помилку нормальні лінії оборони на Запорізькому напрямку можуть обійти так само як і на Очеретине. Бачучи як сиплеться передок, не мінувати передній край та не будувати якісні укріплення - чистої води кретинізм", - заявив він. відео дня

Він також наголосив на тому, що цивільні підрядники, які копають траншеї, роблять це "там, де легше, а не там, де треба".

"Звісно, навіщо ці лінії в лісосмугах за Покровськом, Великою Новосілкою та інших ключових містах, якщо там копати важко, можна ж увалити посеред поля, за 100 кілометрів від фронту, там гроші швидше та безпечніше "освояться", - додав він.

Війна в Україні – останні новини

Раніше в ISW зазначали, що ЗСУ успішно відновлюють позиції – на кону велике місто на Донеччині. Аналітики не знайшли підтвердження заявам росіян щодо їхнього просування біля Покровська.

У Forbes зазначили, що ЗСУ вдарили ракетою Storm Shadow по командуванню РФ на Курщині. Ціль, ймовірно, була дуже важливою та укріпленою, оскільки ракет використано багато.

Також повідомлялося, що РФ запустила міжконтинентальну балістичну ракету під час ранкової атаки по Україні. Російські загарбники вранці запустили низку ракет по Україні. Було атаковане місто Дніпро – там пошкоджені підприємства та критична інфраструктура.

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Хто такий Станіслав Бунятов? Бунятов Станіслав Станіславович - український військовий, молодший сержант. Нині він командир відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ, має позивний "Осман". Про це повідомляє Вікіпедія. На початку повномасштабного вторгнення РФ Бунятов став волонтером у Мелітополі, підтримував ЗСУ та дитячі будинки. 5 березня 2022 року виїхав з окупованого міста у Запоріжжя та вступив добровольцем до лав ЗСУ. Згодом він був розподілений до штату 24 Окремого Штурмового Батальйону "Айдар" на посаду "навідник", згодом стрілець-снайпер (марксмен), наразі займає посаду "командир машини/командир відділення". У квітні-липні 2022 року "Осман" брав участь у звільненні смт Павлівка та обороні рубежів Вугледарського напрямку на Донеччині. Бунятов став автором Telegram каналу "Говорять Снайпер", у якому розповідає про справжню ситуацію на українському фронті. Telegram канал налічує понад 200 тисяч підписників.

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