Обмін полоненими, питання Донбасу та ППО: Зеленський зробив низку важливих заяв

Зеленський зробив низку заяв про переговори в Абу-Дабі, підготовку України до зими та ППО.

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Зеленський розповів про переговори, обмін і ППО / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, deepstatemap, ua.depositphotos.com

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Що передбачає урядовий план на зиму

Навіщо Україні данська система Freyja

Яким може бути новий великий обмін полоненими

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна-агресор Росія готується посилити удари по енергосистемі України з настанням морозів, щоб залишити людей без світла, тепла та води. Водночас Київ просить партнерів про нову систему ППО.

Главред зібрав головні заяви Зеленського під час пресконференції в Данії.

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Як Україна планує пройти зиму під обстрілами Росії

Однією із тем пресконференції стала підготовка держави до холодів. Президент Володимир Зеленський розповів, що уряд опрацював окрему стратегію на найважчі місяці року. Вона має ліквідувати наслідки масованих пошкоджень критичної інфраструктури та забезпечити базові потреби населення.

"Ми підготували план, як пройти зиму. Він про енергетику, дизель, зміцнення наших мостів, а також про те, як допомогти людям, у яких будуть проблеми з електрикою", - заявив глава держави.

За його словами, профільні служби зосередилися на формуванні резервів пального для альтернативних джерел живлення та аварійної техніки. Ці запаси мають запобігти зупинці ключових об'єктів під час можливих знеструмлень.

Уряд разом із силовими відомствами також опрацьовує додаткові транспортні схеми для столиці та інших великих міст на випадок перебоїв у роботі метро чи ускладнень на мостах. Серед варіантів розглядають компенсаційні маршрути та безкоштовний проїзд у наземному транспорті.

Окрему увагу приділяють фізичній безпеці переправ і розподільчих станцій, які регулярно опиняються під ударом. До відновлювальних робіт залучають ремонтні бригади енергетиків, підрозділи ДСНС і Національної поліції.

Європейські партнери, за словами президента, погодилися запустити спеціальні механізми фінансування для оперативної підтримки постраждалих громад ще до настання холодів.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Навіщо Україні система протиповітряної оборони Freyja

Захист енергетики безпосередньо залежить від стану повітряного щита, тож президент окремо зупинився на питанні ППО. Володимир Зеленський наголосив, що Київ розраховує не лише на разові поставки новітніх засобів протиповітряної оборони. Україна прагне до спільних оборонних проєктів і довгострокової промислової співпраці з європейськими партнерами.

"Нам треба Freyja, і ми говоримо не тільки про те, що вона нам потрібна взимку, щоб протестувати її, але й про можливості і як можна розширити виробництво", - зазначив він.

За словами глави держави, посилення захисту цивільного населення та критичної інфраструктури від балістичних ракет залишається ключовим завданням оборони. Зміцнити небо над країною необхідно ще до сильних морозів.

Президент також анонсував, що наступного дня планує ознайомитися з новим обладнанням для цього комплексу.

"Завтра, сподіваюся, я побачу новий радар данського виробництва для FREYJA. Дай Боже, щоб усе запрацювало", - додав глава держави.

FREYJA / Інфографіка: Главред

Який обмін полоненими обговорювали в Абу-Дабі

Від оборонних питань президент перейшов до гуманітарного треку перемовин в Абу-Дабі. Глава держави поінформував журналістів, що українська делегація вже напрацювала параметри масштабного повернення полонених. Ключовий раунд зустрічей очікується наступного дня, а запропоновану формулу до Кремля передадуть посередники зі США.

"Ми проговорювали з командою. Завтра у них головний день. Сьогодні обговорили можливість обміну. Хочуть зробити 1000 на 1000, може, 1500 на 1500. Якийсь великий обмін. З цим поїдуть американці в Росію", - сказав Зеленський.

Хто представлятиме Європу на мирних переговорах з Росією

Окрім контактів за посередництва США, Зеленський звернув увагу на роль європейських держав у майбутньому мирному процесі.

Президент вважає, що країни ЄС мають найближчим часом визначити особу, яка говоритиме від імені всього континенту за столом із Москвою.

На думку Зеленського, такий представник отримає повноваження від усіх європейських столиць, а рішення слід ухвалити вже цього місяця.

"Краще, коли ми в діалозі. Але в листопаді ми маємо прийняти, хто представлятиме Європу в переговорах, бо вони отримають мандат на переговори, від усієї Європи", - наголосив президент.

Що росіяни заявили про Донбас на переговорах в Абу-Дабі

Повертаючись до зустрічей в Абу-Дабі, президент розповів, як поводилися там представники РФ.

За його словами, російська сторона намагалася переконати українських учасників у нібито масштабних здобутках на фронті. Такі твердження озвучували не лише дипломати, а й присутні в делегації представники спецслужб.

"Росіяни думають, вони ділились цим, що вони окупували половину території Донбасу, яку контролюємо ми. Половину, не одне село. І там були військові, розвідка з їхньої сторони, вони серйозно про це говорили", - розповів глава держави.

Українська делегація, за його словами, була здивована такими заявами, адже існує безліч способів перевірити реальну ситуацію на фронті.

Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Коли може обговорюватися безпека в Європі

Зеленський також наголосив, що РФ може отримати діалог про безпеку в Європі і світі тільки після завершення війни в Україні.

На його думку, Росія зараз напевно намагається просувати ту ж саму ідею щодо "нової європейської архітектури безпеки", як свого часу з Байденом.

"Я думаю, це дуже небезпечно. Але що добре: сьогодні ми говорили про це з північноєвропейськими країнами - всі готові до діалогу. Але перше - зупиніть війну в Україні, друге - гарантії безпеки для України, третє - може, якийсь діалог про ці теми, про безпеку в Європі і світі. Ця послідовність дуже-дуже важлива", - підкреслив глава держави.

Чи наблизять переговори завершення війни

Офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук говорив, що переговори в Абу-Дабі, які продовжаться 11 листопада, навряд чи суттєво наблизять завершення війни, проте окремі позитивні результати можливі.

За його словами, головним важелем впливу на Кремль є не дипломатичний тиск, а економічні збитки агресора.

"Єдине, що змусить росіян піти на реальні поступки, - це більше НПЗ, що палають, та інших заводів на їхній території. Вони мають втрачати американський долар. Тому ця справа може просувати певні процеси", - підкреслив він.

Чому Україні важливо бити по російських НПЗ / Інфографіка: Главред

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Про персону: Андрій Ткачук Андрій Ткачук – офіцер Збройних сил України, військовий експерт, політолог та волонтер. Він є автором цифрового контексту, а також виступає експертом у низці провідних ЗМІ з тем, пов'язаних з війною РФ проти України.

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