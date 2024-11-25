ЗСУ повернули контроль над важливим селом на Харківщині і взяли полонених - 3 ОШБр

Під час боїв на Харківщині українські захисники лише за тиждень знищили сотні російських окупантів.

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Перед здачею в полон окупанти потрапили під артилерійський обстріл РФ / Колаж: Главред, фото: скрін з карти DeepState, скрін з відео

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ЗСУ зачистили Копанки від окупантів

Бійці 3 ОШБр захопили нову партію полонених

Українські військові уразили 6 танків противника

Військовослужбовці Третьої штурмової бригади закінчили зачистку населеного пункту Копанки, що на ключовому напрямку Харківщини, тепер він перебуває під контролем ЗСУ. Про це бійці повідомили у Telegram.

Окрім зачистки селища від угруповання країни-агресора Росії, ЗСУ вдалося там взяти у полон цілу партію окупантів з 1-ї танкової армії РФ. Що цікаво, під час захоплення у полон росіяни били по своїх же бійцях артилерією 152 калібру.

відео дня

Як згодом з'ясувалося, частина полонених окупантів знаходиться під слідством у Росії, а ще частина - вже засуджені.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео розмови із полоненими на Харківщині окупантами:

В 3 ОШБр також розповіли, що у боях проти окупантів на Харківському напрямку захисникам вдалося не лише стримати спроби прориву ворога з флангів та на позиціях, але й ліквідувати 206 окупантів, ще 244 - "затрьохсотити".

Також за попередній тиждень військові бригади уразили БМ-21 "Град", 2С9 "Нона", гармату Д-30 та міномети 120 й 82-мм. ЗСУ підбили 6 танків, БТР та багі, ще один БТР та МТ-ЛБ - знищено.

"Ліквідували 3 ворожі комплекси РЕБ "Гроза", а також збили 3 "Ланцети", "Орлан", "Supercam" й "Zala"", - йдеться у повідомленні.

Бої на Харківщині - останні новини

Нагадаємо, за даними аналітиків ISW, українські військові досягли успіхів у районі Глибокого, що на Харківщині, завдаючи втрат російським підрозділам і відбиваючи їхні атаки.

Попри це, як писав Главред, ворог має всі можливості і резерви, щоб виконати завдання із захоплення Куп'янськ-Вузлового. З цієї причини ситуація в Куп'янському районі Харківської області залишається складною.

Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Напередодні також стало відомо, що російська диверсійно-розвідувальна група спробувала перетнути кордон на півночі Харківської області в районі Дергачів. Українські оборонці зупинили окупантів. Частину диверсантів вдалося ліквідувати, інші відступили назад до Бєлгородської області.

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Що відомо про 3 ОШБр З'єднання Сухопутних Військ ЗС України захищає країну з перших днів російського вторгнення у 2022 році. Створено на базі загонів територіальної оборони "Азов". Бійці 3 ОШБр вели бої на Запорізькому напрямку, підкріплення з полку вертольотами дісталося до оточеного Маріуполя. Підрозділ брав участь у Херсонському контрнаступі. У 2023 році полк перетворений в окрему штурмову бригаду, яка також воювала під Бахмутом.

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