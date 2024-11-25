РФ зібрала 90-тисячне угруповання: експерт попередив про загрозу для Запоріжжя

Російські загарбники можуть створити для ЗСУ чимало проблем на Запорізькому напрямку.

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Ворог активізувався на Запорізькому напрямку/ Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 38-ма ОБМП

Ключові тези:

Окупанти "промацують" позиції ЗСУ

Ворог проводить наступальні дії тактичного рівня

У РФ поки замало ресурсів, щоб наступати на Запоріжжя

На Запорізькому напрямку ворог зібрав 90-тисячне угруповання "Днепр", що має безперебійну логістику, у тому числі залізницею вздовж північного узбережжя Азовського моря. Про це розповів військовий експерт, полковник ЗСУ, речник Генштабу ЗСУ (2014-2017) Владислав Селезньов в ефірі "Еспресо".

За його словами, залізнична станція Волноваха віднедавна перебуває у повній безпеці, адже українська артилерія не має можливості по ній ефективно працювати.

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Селезньов додав, що наразі ворог лише "промацує" українську оборону та проводить наступальні дії тактичного рівня, але з усім тим тенденції досить загрозливі.

"Причиною такої тенденції є кілька факторів. Перший фактор – 90-тисячне угруповання російського війська під назвою "Днепр", яке очолює генерал-полковник армії РФ Михайло Теплінський. Він також за призначенням є командувачем повітряно-десантних військ російської армії, до речі, досить притомний російський генерал", - повідомив військовий експерт.

Він підкреслив, у ворога наразі замало ресурсів, щоб гарантовано наступати на Запоріжжя, проте російські загарбники можуть створити для ЗСУ чимало проблем на Запорізькому напрямку.

"Поки можемо констатувати, що і на півдні Запорізької області останнім часом значно активізувалися бойові дії", - резюмував Владислав Селезньов.

Ситуація на Запорізькому напрямку - останні новини

Як писав Главред з посиланням на видання The Economist, армія країни-агресора РФ готується до наступу на Запоріжжя - місто, яке розташоване всього за 30 кілометрів від фронту. Український представник на умовах анонімності заявив виданню, що скоро в бій можуть бути кинуті 130 тисяч російських окупантів. Зі свого боку полковник Олексій Хільченко з бригади швидкого реагування "Спартан", нещодавно перекинутої в Запоріжжя, вважає, що Росія "зайнята в іншому місці" і не буде наступати на це місто.

За словами військового експерта Олега Жданова, Росія буде дотискати Донецьку область. Водночас у Харківській області вона буде робити буферну зону по річці Оскіл. А от наступний удар може бути завдано Росією по Запоріжжі, де російські війська спробують перейти через Дніпро – і тоді буде Херсон.

Водночас лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" повідомляв, що російські окупанти намагаються просуватися на фронті. Напружена ситуація і в Запорізькій області, проте у ворога немає планів щодо захоплення Запоріжжя.

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Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

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